Robert Crimo skal representere seg selv i rettssaken

I RETTEN: Robert Crimo sin rettssak skal etter planen starte i februar 2024. Her møter han i retten mandag 11. desember. Foto: Nam Y. Huh / AP

Crimo skjøt rundt seg under en familieparade i Chicago den 4. juli 2022. Snart starter rettssaken, og den skal han etter planen stå i helt på egenhånd.

Det var under en familieparade i forbindelse med USAs uavhengighetsdag at Crimo (23) åpnet ild midt blant folkemengden i Highland Park nord for Chicago.

Syv personer ble drept i masseskytingen og minst 24 personer, flere av dem barn, ble alvorlig skadet.

Skrekkbildene av stoler, leker og frysebagger som stod igjen i gatene gikk verden rundt i etterkant av masseskytingen.

SKREKKBILDER: Slik så det ut etter at Robert Crimo hadde skutt rundt seg under 4. juli-paraden i 2022. Bildene fra angrepet fikk massiv oppmerksomhet. Foto: Mark Borenstein / AFP

Det pågikk en massiv politiaksjon i etterkant av hendelsen, og den tiltalte 23-åringen var etterlyst i flere timer etter angrepet. Crimo var nemlig utkledd som kvinne da han begynte å skyte, noe som gjorde at han ble lite synlig i folkemengden og vanskelig å finne.

Crimo avfyrte mer enn 70 skudd mot folkemengden. Nå står han tiltalt for syv drap, 48 tilfeller av drapsforsøk og 48 tilfeller av grov vold etter skytingen i Chicago.

Ga forsvarere sparken

Denne uken møtte den tiltalte 23-åringen opp i retten sammen med sine nå tidligere forsvarere Greg Ticsay og Anton Trizna.



PÅGREPET: Robert Crimo ble pågrepet og siktet for angrepet samme dag. Her sett fra arresten den 4. juli 2022. Foto: AP / NTB

Rettssaken mot ham er forventet å starte i februar 2024, og der planlegger han nemlig å stille opp helt alene, skriver nyhetsbyrået AP.

Crimos nå tidligere forsvarere ønsker ikke å kommentere saken overfor AP.



Mye arbeid

Opptil flere ganger så dommeren Victoria Rossetti seg nødt til å forsikre seg om at Crimo var sikker på valget sitt, og om han var innforstått med hvilket arbeid som nå står foran han.

På spørsmål om Crimo hadde noen utdannelse eller kunnskap å lene seg på, forklarte Crimo at hans tidligere erfaring som observatør i en rettssak ville kunne komme til nytte i februar.

FORSVARERE: Robert Crimo´s forsvarere, Anton Trizna (venstre) og Gregory Ticsay (Høyre). Foto: Nam Y. Huh / AP

Dersom Crimo faktisk stiller opp alene i sin egen rettssak i februar, vil han stå ansvarlig for alle aspekter ved sitt eget forsvar, som å sende inn begjæringer, stevne vitner og å avgi åpnings- og avsluttende uttalelser i retten.

I tillegg må han gå gjennom rundt 10.000 sider med papirer før rettssaken starter i 2024.

Hans tidligere forsvarere har tidligere uttalt et ønske om at rettssaken burde blitt utsatt helt til 2025 på grunn av mengden med bevismateriale som skal gjennomgås. Nå som forsvarerne har fått sparken, jobbes det med å innvilge Crimo sitt ønske om en forskyndet rettssak.

23-åringen innrømmet å stå bak skytingen da politiet pågrep ham den 4. juli 2022.

Crimo risikerer nå livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse om han blir dømt.

Den tragiske hendelsen skjedde bare kort tid etter masseskytingen på en barneskole i Uvalde, Texas.

Da ble 19 barn og to voksne drept i angrepet.