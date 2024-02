Risikerte livet for andre – nå er han savnet

SAVNET: Kirurgen Khaled al-Serr er savnet etter at israelske styrker stormet sykehuset han jobber på. Foto: Privat / Handout

I tre uker har al-Nasser-sykehuset i Gaza vært uten ressursene de trenger for å sende pasienter til andre sykehus for spesialisert behandling.

Så Khaled al-Serr, en helt vanlig kirurg, må bruke WhatsApp for å be spesialistkolleger om kirurgisk veiledning. Pasientene har mer komplekse skader enn han kan behandle med sin egen spesialisering.

Samtidig får kollegaene oppdateringer om hva som skjer i den lukkede enklaven, som både helsearbeidere og journalister i liten grad har tilgang til.

Tirsdag 13. februar sender han denne meldingen:

TV 2 har fått tilgang til kommunikasjonen mellom Khaled og kollegaene hans gjennom Healthcare Workers Watch. Chatloggene i artikkelen er manipulerte bilder basert på logger levert av dem.

To dager senere, torsdag morgen, omringer Israels militære (IDF) sykehuset.

De avfyrer skudd, og dreper en pasient. Seks andre personer blir skadet.

Så beveger de seg inn på sykehuset. De hevder Hamas bedriver terrorvirksomhet på sykehuset, og mener de har oppbevart døde, israelske gisler der.

Nå blir Khaleds meldinger mer alvorlige. Torsdag 15. februar får kollegaene denne beskjeden:

Fredag sender Khaled en video som viser en pasient liggende i en seng. Ifølge Khaled er pasienten død, etter at strømmen på sykehuset ble brutt.

– Ytterligere seks pasienter venter på samme skjebne, sier han i videoen.

Det var hans siste kommunikasjon med kollegene, og det siste livstegnet han ga.

Siden har ingen hørt fra ham. Ingen vet hvor han er.

– Risikerte liv og lemmer

Khaleds familie og kollegaer frykter nå at han ble bortført, etter å ha hørt rapporter om at IDF bortførte ham og åtte andre leger.

Kollegaer fra blant annet Gaza Medic Voice, beskriver Khaled som en mann som ville gjort alt for å beskytte pasientene sine.

KIRURG: Khaled måtte få veiledning fra spesialiserte kirurger via WhatsApp, for å operere de sårede palestinerne. Foto: Privat / Handout

– Med praktisk talt ingen medisinske forsyninger, og med kuler flyvende mot operasjonssalen, har han risikert liv og lemmer for å redde pasientene sine.

Da israelske styrker stormet sykehuset torsdag, valgte Khaled å bli igjen.

– Jeg blir på sykehuset fordi vi har pasienter som trenger pleie, sier han i et lydklipp TV 2 har fått tilgang til.

Britiske Rebecca Inglis er lege i Gaza Medic Voice, og er en av dem som har veiledet Khaled under operasjonene.

Nå kommer hun og teamet med en klar oppfordring til Israel:

– Vi er dypt bekymret over at det israelske militæret har bortført og ulovlig arrestert Khaled al-Serr. Vi krever hans umiddelbare løslatelse, sier hun til TV 2.

ARRESTERT? Familie og kollegaer av Khaled frykter at han er bortført. Foto: Privat / Handout

Ifølge helsemyndighetene på Gaza er det søndag kveld bare fire leger igjen på sykehuset, og minst 200 pasienter.

Healthcare Workers Watch sier at stadig flere helsepersonell forsvinner fra sykehus. Både fordi de blir drept i angrep, men også fordi Israel angivelig bortfører dem.

– Dette er en del av et urovekkende mønster i Israels krig mot Gazas sykehus, sier Inglis.



Hun mener at måten Israelerne opererer på er i strid med internasjonal lov.

– Israel viser fullstendig at de ignorerer den spesifikke beskyttelsen som gis til helsepersonell i krigssoner, i det som ser ut til å være gjentatte, grove brudd på internasjonal humanitær lov, avslutter hun.



EVAKUERT: Palestinske pasienter måtte evakuere fra al-Nasser-sykehuset, og som over en million andre måtte de søke tilflukt her i Rafah. Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

IDF bekrefter arrestasjoner

TV 2 har spurt IDF om de har arrestert helsepersonell etter stormingen av sykehuset.

Det kan de bekrefte:

– Så langt er hundrevis av terrorister og andre terrormistenkte som gjemte seg på sykehuset, hvorav noen hadde utgitt seg som medisinsk personell, blitt pågrepet.

På spørsmål om de anser Khaled som en terrorist, og om han er blant de arresterte eller bortførte, kan de ikke svare på.

STORMER SYKEHUSET: IDF har gitt TV 2 dette bildet som er tatt utenfor al-Nasser-sykehuset (bygningen til høyre i bildet). De har selv sladdet ansiktet til soldaten. Foto: IDF / Handout

De kan imidlertid bekrefte at alle de arresterte er overført til Israel for ytterligere undersøkelser av sikkerhetsstyrker.

Healthcare Workers Watch sier til TV 2 at de har snakket med flere helsepersonell som har blitt løslatt fra slike undersøkelser.

– Ti leger og sykepleiere som ble løslatt ga vitnesbyrd om tortur, eller om grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling, forklarer de.

TV 2 spør IDF om hva de tenker om de sivile som blir drept i aksjonene på Gazastripen.

– IDF fortsetter å investere all innsats og etterretning i å returnere gislene hjem, og vi vil ikke gi etter før oppdraget er fullført, avslutter de.

Pågrep titalls terrormistenkte



Al-Nasser-sykehuset ligger i Khan Younis sør på Gazastripen, og er den beleirede enklavens nest største.

Det andre hovedsykehuset der, al-Amal, ble også tidligere i februar beleiret av det israelske militæret, som sa at de lette etter Hamas-militanter, og etterlot al-Nasser-sykehuset som det eneste tilfluktsstedet for mange pasienter.

TRYGG: Barn som måtte evakuere fra al-Nasser-sykehuset er nå «trygge» i Rafah. Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga fredag en uttalelse som sa at de var «dypt skremt» over beskrivelsene av kaos ved al-Nasser-sykehuset.

– Sykehuset er ryggraden i helsevesenet i det sørlige Gaza, og må forbli funksjonelt. Helseinstitusjoner i sør har ingen kapasitet til å ta imot flere pasienter, sa WHO-talsperson Tarik Jasarevic på en pressekonferanse fredag.

Sykehus er beskyttet under internasjonale krigslover, men mister denne beskyttelsen hvis de brukes som operative baser av militæret eller militante.

BLE ANGREPET: Kibbutz Be`eri ligger 4 kilometer fra grensa til Gaza og ble angrepet av Hamas den 7. oktober 2023. Foto: Aage Aune / TV 2

IDF sier at de omringet al-Nasser-sykehuset basert på etterretning om at likene til noen av menneskene Hamas kidnappet 7. oktober kan være der.

Israelske styrker har drept nesten 29.000 palestinere siden starten av den nåværende krigen, ifølge Gazas helsedepartement.

Hamas drepte rundt 1200 mennesker i Israel i sitt angrep 7. oktober, og utløste starten på krigen. Da tok de også om lag 240 gisler tilbake til Gaza.

Selv om Israel begrunnet beleiringen av al-Nasser-sykehuset med at det trolig var døde gisler der, er det enda ikke funnet noen tegn til dem – eller kirurgen Khaled al-Nassr.