Risikerer ti års fengsel om de gjør dette

Et nytt lovforslag skaper sterke reaksjoner i Iran. Kvinner som bryter de strenge hijab-reglene, kan straffes med flere år i fengsel.

Protestene som ble utløst av at Jina (Mahsa) Amini døde i moralpolitiets varetekt i september i fjor, førte til at mange iranske kvinner kastet hijaben.

Andre begynte å bære den på en måte som strider mot landets strenge kleskoder.

Men nå strammer iranske myndigheter grepet.

20. september godkjente parlamentet et nytt lovforslag som skjerper straffen for kvinner som bryter hijabreglene.

Lovforslaget må godkjennes av det mektige Vokterrådet før det trer i kraft.

De som er kledd «upassende», risikerer opptil ti års fengsel og høye bøter dersom de ikke bruker hijaben i henhold til loven.

Også virksomheter kan bli påvirket av den nye loven: De som betjener kvinner uten hijab, risikerer å bli lagt ned.

Det får mange til å reagere.

En av dem er journalist og aktivist Masih Alinejad. Hun beskriver loven som «kjønnsapartheid».

– Lovgivningen vedtatt i Irans parlament betyr én ting: Kjønnsapartheid er nå autorisert, skriver hun i X, tidligere Twitter.

KRITIKK: Masih Alinejad er en kjent iransk journalist og kvinnerettighetsaktivist. Foto: Brendan Mcdermid

– Livredde



Eksiliranere i Norge er også bekymret. En av dem er Kamal Khoshnood, som er representant for Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI).

Til TV 2 sier han at iranske myndigheter frykter nye demonstrasjoner, og at de derfor kommer med nye og strengere lover mot kvinner.

– Regimet vet at misnøyen hos iranere ikke bare handler om hijab. Derfor er de livredd for at det vil komme flere og sterkere demonstrasjoner, sier Khoshnood.



EKSIL: Kamal Khoshnood bor i Norge og er representant for Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI). Foto: Privat

Han forteller at 75 prosent av innbyggerne i Iran lever under fattigdomsgrensen og at det har blitt verre den siste tiden.

Ifølge Khoshnood forsøker myndighetene å få folk til å skifte fokus.

– Tusenvis av iranere sliter økonomisk. Prisene er skyhøye. Tusenvis av folk sliter nå med å skaffe mat på bordet, sier han.

I stedet for å finne en løsning på de økonomiske og politiske problemene i landet, forsøker regimet i stedet å fokusere på hijaben, mener Khoshnood.

– Hijab er et symbol på undertrykkelse, og jo mer regimet sliter, jo mer presser de kvinner. For regimet fungerer hijaben som skjold, sier han.



Etter de omfattende demonstrasjonene har mange kvinner kastet hijaben, og ifølge Khoshnood er 90 prosent av iranske kvinner motstandere av å gå med hijab.

– Den nye loven vil ikke skremme iranske kvinner. Dette vil bare motivere dem for flere protester fremover.

– Handler om mer enn hijab

Blant eksiliranere som kritiserer lovforslaget, er Delaram Dashti.

Hun er en av flere iranske kvinner som har blitt fengslet av moralpolitiet på grunn av «feil» bruk av hijab i Iran.

– Det er viktig å forstå at de nye lovforslagene handler om mer enn hijab, sier Dashti til TV 2.

PÅGREPET: Iranske Delaram Dashti bor i Lillehammer, og da hun var i Iran, pågrep Irans moralpoliti henne flere ganger: Foto: Privat

Ifølge henne forsøker regimet å skremme det iranske folket og forebygge nye opprør med de nye lovforslagene.

– De prøver også å redusere det iranske folkets kamp for regimeendring og demokrati til kun en kamp mot obligatorisk hijab, sier hun og legger til:

– Dette er en feilaktig framstilling og et forsøk på å undertrykke den dype misnøyen og lengselen etter frihet som det iranske folket føler.

– Kjønnsapartheid



Tidligere denne måneden gikk åtte FN-eksperter på menneskerettigheter ut og sa at lovforslaget «kan beskrives som en form for kjønnsapartheid, ettersom myndighetene ser ut til å styre gjennom systemisk diskriminering med den hensikt å undertrykke kvinner og jenter til total underkastelse».

Ifølge menneskerettighetsekspertene bryter lovforslaget også med grunnleggende rettigheter, inkludert retten til å ta del i kulturlivet, forbud mot kjønnsdiskriminering, menings- og ytringsfrihet, retten til fredelig protest, bevegelsesfrihet og retten til tilgang på sosiale, utdannings- og helsetjenester.