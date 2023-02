Risikerer ny jordskjelvkatastrofe

Flere millioner mennesker ble hjemløse etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Men eksperter frykter at president Erdogans plan om en rask gjenoppbygging kan bli svært risikabel.

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria 6. februar var et av de dødeligste i moderne tid. Over 50.000 mennesker er bekreftet døde, men spesielt i Syria frykter man at de reelle dødstallene er høyere.

Ifølge FN er 1,5 millioner mennesker blitt hjemløse bare i Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lovet at gjenoppbyggingen skal skje innen et år, men flere eksperter mener myndighetene bør fokusere på sikkerhet fremfor å bygge raskt.

– Har ikke lært av katastrofen

– Når de sier at «vi starter byggingen om en måned og har det ferdig innen et år», så viser det at myndighetene ikke har tatt lærdom av den katastrofen vi har opplevd, forteller Nusret Suna til Reuters.

Han er nestleder i det tyrkiske Sivilingeniørrådet og sier at byplanlegging tar flere måneder.

ØDELEGGELSE: Gravemaskinene jobber med å fjerne bygningsrester etter bygg som har kollapset i Antakya, Tyrkia. Foto: AFP

– Det kan gå svært dårlig om man ikke tar hensyn til planleggingen.

Nusrat advarte for flere år siden om at så mange som syv millioner tyrkiske bygninger ikke var sikret mot jordskjelv.

Urbaniseringsminister Murat Kurum har uttalt at myndighetene skal vurdere detaljerte geologiske undersøkelser i gjenoppbyggingen av byene og legge det ut på anbud.

Bygger usikre hus

Det er flere byggeforskrifter som skal gjøre tyrkiske bygninger sikrere mot jordskjelv. De skal bygges med tilstrekkelig stivhet, stabilitet og styrke slik at kraften fra jordskjelv blir fordelt og ført tilbake til bakken.

Problemet er at forskriftene ofte ikke fulgt.

UTEN HUS: Et stort antall mennesker bor i telt og andre midlertidige løsninger etter å ha blitt hjemløse, som her i Kahramanmaras, Tyrkia. Foto: AP

Daværende urbaniseringsminister Mehmet Ozhaseki sa i 2018 at «sannsynligvis mer enn 50% av alle bygninger» er bygget uten å følge reguleringene.

Opposisjonen har flere ganger kritisert president Erdogan for manglende håndheving av byggereglene.

I 2018 ga regjeringen et amnesti, mot en avgift, for eksisterende bygninger som var bygget i strid med reglementet.

– Planlegging, ikke bygging

– Ny planlegging må være førsteprioritet, ikke nye bygninger, sier Esin Koymen, tidligere leder av Istanbul Arkitektråd, til Reuters.

Han advarer mot å bygge for raskt i nærheten av forkastningslinjene som går på tvers av Tyrkia

– Det er ikke nok å erstatte de ødelagte bygningene, vi må lære fra tidligere feil og planlegge byene på nytt basert på vitenskapelige data om grunnforholdene.

BER: Tyrkiske Mehmet Ismet ber foran ruinene av den historiske Habib Najjar-moskéen i Antakya, Tyrkia. Foto: Hussein Malla

Tyrkiske myndigheter etterforsker nå om bygninger kan ha rast sammen på grunn av brudd på byggtekniske regler.

Justisminister Bekir Bozdag har kunngjort at 184 personer så langt er pågrepet, blant dem en ordfører, og enda flere kan bli arrestert i løpet av etterforskningen.