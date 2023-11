Ringes ned: – Dette er sjeldent!

– Jeg har aldri sett noe lignende her i Stryn på mine 53år! magisk, sier Jon-Gudbrand Kveen Øvre-Flo.



Søndag var Øvre-Flo var på vei mot Stryn da han oppdaget hvordan himmelen danset i lilla lys.

Over hele landet er det nå muligheter for å se nordlys av den sjeldne typen.



SPEKTER: Lysspekteret fra nordlyset toppet seg søndag. Foto: Rune Thomassen / TV 2

– Dette tilhører sjeldenhetene. At det er i så forskjellige farger er ikke ofte vi ser. I tillegg pleier det ikke å være så kraftig, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Ifølge meteorologen er det mulig å kunne se over hele Norge, og nedover i Europa.

Søndag kveld har det gått varmt i telefonen og mailsystemet til Yr.

DANS: Øvre-Flo måtte ut av bilen når han skjønte hva som foregå på himmelen. Foto: Jon-Gudbrand Kveen Øvre-Flo.

– Vi har fått inn mange rapporter på det. Spesielt fra folk på Vestlandet er det mange som sier de ser en usedvanlig himmel, forteller han.

Kraftigste som kan sees

Nordlyset som nå danser over landet er det kraftigste lyset vi mennesker kan se.

Normalt er det grønt, men blir det kraftigere, er det rødt lys.

Men nå er det så kraftig at fargene er lilla. Etter dette, er det ikke mulig for menneskets øyne å se.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp KRAFTIG: Slik ser varslet for nordlyset ut de neste timene. Foto: NOAA

– Nå er det så kraftig at det blandes med nitrogen på en 800 kilometers høyde. Da avgir det fiolett lys, noe som er det kraftigste vi kan se.



Det forklarer Gunnar Noer, statsmeteorolog i Tromsø, ved Meteorologisk institutt.

Ifølge statsmeteorologen burde folk komme seg ut så raskt de kan.

– Det gjelder å utnytte dette og komme seg ut. Ofte varer det bare en halvtime, men nå kan det vare noen timer.

Maks uflaks

Det er mulig å se kveldens lysshow over hele landet, men på grunn av været så er det en landsdel som er uheldig.

– Det er maks uflaks for Østlandet egentlig. Nå er det så kraftig, men det er for mye skyer til at vi kan se det, forteller Haga, vakthavende meteorolog.

Men Noer i Tromsø har en gladmelding, også for de som bor sør i landet.

– Selv om det er skyer nå, vil det være varsel for nordlys de kommende dagene, sier han.