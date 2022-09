Rettet pistol mot Argentinas visepresident

En video av hendelsen viser Fernández som blir møtt av sine støttespillere utenfor boligen sin i Buenos Aires. Så retter en mann ut armen, bevæpnet med en pistol, og visepresidenten dukker.

Pistolen trekkes så tilbake, og rettes igjen mot hodet til Fernández. Folkene rundt mannen framstår sjokkert på videoen, og det blir oppstyr.

Sikkerhetsminister Aníbal Fernández bekreftet ovenfor avisen Clarín at det var snakk om en pistol ekte pistol. Politiet opplyser om at den 35 år gamle mannen er pågrepet, og at de er i besittelse av våpenet.

PISTOL: Dette skjermbildet, tatt fra en video offentliggjort av kringkasteren Televisión Pública Argentina, viser en mann som synes å rette en pistol mot visepresident Cristina Fernández. Foto: Televisión Pública via AP

– Nå må situasjonen analyseres av våre etterforskere for å evaluere sporene, informerer politiet til TV-kanalen C5N.

Ifølge Claríns kilder kjent med etterforskningen, var pistolen ladd.

– En person som ble utpekt av dem som var nære ham, ble pågrepet av visepresidentens sikkerhetsfolk. De tok ham til side og fant våpenet, og det sendes nå til undersøkelser, sier sikkerhetsminister Fernández til kanalen C5N.

Han la til at han ikke ville si mer før saken har blitt etterforsket.

Bilder i Argentiske medier viser at pistolen nesten rørte ved Fernández sitt ansikt.