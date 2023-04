Republikanske kandidater vurderer hvordan de kan stille mot og slå Trump

Sju år etter presidentvalgkampen i 2016 har republikanerne fortsatt ikke funnet ut hvordan de kan fravriste Trump posisjonen som partiets opplagte presidentkandidat.

Så langt leder han klart på alle målinger der Floridas guvernør Ron DeSantis framstår som eneste realistiske utfordrer.

Kan vinne uten flertall

Men mye kan skje før de republikanske primærvalgene neste år. Kanskje er det noe å lære av 2016-valget der Donald Trump kom fra utsiden og ble presidentkandidat.

Floridas guvernør Ron DeSantis ventes å erklære seg som kandidat til å utfordre Donald Trump i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Foto: John Bazemore / AP / NTB

I det republikanske primærvalget er det ikke nødvendig å vinne over halvparten av stemmene. Den som får flest stemmer, får alle delegatene fra den enkelte delstat. Slik kunne Trump bli en soleklar vinner til tross for at hans base utgjør bare grovt en tredel av partiet.

Ville bli Trumps største utfordrer

Chris Christie forsøkte seg i 2016. Nå regnes han igjen som en av de seriøse utfordrerne til Trump i neste års presidentvalg.

Christie sier de øvrige republikanske kandidatene gjorde en stor feil i 2016.

– Istedenfor å gå etter Trump direkte forsøkte hver og en å bli størst blant utfordrerne før vi skulle gyve løs på den kampglade utfordreren. Ingen av oss kom dit. Det var raskt over, sier den tidligere New Jersey-guvernøren til nyhetsbyrået AP.

Normbrytende og direkte

Trumps normbrytende og direkte stil brakte ham fra reality-TV til Det hvite hus. Underveis forandret han Det republikanske partiet. Donald Trumps ukonvensjonelle stil har forvirret motstandere som prøver å overbevise Trumps tilhengerskare heller enn å skremme dem.

Republikanere har spurt seg selv og nølt med hvilket tidspunkt eller hendelse som gjorde det riktig å bryte med Donald Trump. De kunne gjort det da Trump fordømte John McCains krigsinnsats, etter rasistiske angrep på en mexicansk-amerikansk dommer, eller da de påståtte utenomekteskapelige affærene dukket opp.

De kunne også forlatt Trump da han valgte å stole mer på Vladimir Putin enn sin egen etterretningstjeneste. Det var også mulig å bryte med Trump etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Men heller ikke det ble noe av.

Behandlet Trump som sidespor

For sju år siden ble Donald Trump forsøkt oversett av tidligere Florida-guvernør Jeb Bush. Han behandlet celebriteten Trump som et sidespor i den virkelige kampen.

Det republikanske racet for å bli presidentkandidat i 2016 ble preget av at ingen tok outsideren og vinneren Donald Trump på alvor. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

Senatoren Marco Rubio gikk inn i en hard gjørmebryting der størrelsen på nevene og håret til Donald Trump ble et tema. Ingen av disse tilnærmingene virket.

– De fleste politikerne er ikke vant til å spille et så fiendtlig spill som Donald Trump. De er heller ikke like gode, sier den republikanske strategen Jason Roe til AP.

Sliter med å finne saker

Etter hvert som 2024-feltet er i emning, sliter de potensielle kandidatene med å finne sakene som distanserer partiet fra Donald Trump uten å komme på kant med Trump-lojalistene i «Make America Great Again»-bevegelsen.

Trump er den mest sannsynlige presidentkandidaten i dag. Han står fast på sine falske anklager om at 2020-valget ble stjålet fra ham, og etterforskes for flere lovbrudd i Georgia og for å ha oppbevart høyt graderte dokumenter i sitt hjem.

Gjentar beskyldninger fra Trump

De fleste mulige 2024-rivaler snakker ikke om skandalene som omgir Trump. Isteden forsvarer og gjentar de beskyldningene fra Trump om at etterforskningen mot ham er politisk motivert.

Unntaket er tidligere guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson, som igjen bekreftet sitt kandidatur i forrige uke. Han oppfordret da Trump til å trekke seg og konsentrere seg om de juridiske utfordringene han selv står overfor. Hutchinson regner seg selv som en del av den evangeliske bevegelsen som han mener må få en pause fra Trump nå.

MAGA-tilhengere viser sin støtte til Donald Trump etter at han ble tiltalt for å ha bokført såkalte hysjpenger til en pornostjerne som juridiske utgifter. Foto: Lynne Sladky / AP / NTB

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, regnes som den skarpeste konkurrenten til Trump. Han er ventet å offentliggjøre sitt kandidatur når som helst. Også DeSantis kritiserer aktor i saken mot Trump for å tøye loven slik at den rammer en politisk motstander.

Heller ikke de to tidligere regjeringsmedlemmene Nikki Haley og Mike Pompeo valgte å kritisere Donald Trump direkte under den årlige ultrakonservative samlingen Cpac i mars.

Tapt mange valg

De konsentrerte seg heller om hvorfor Republikanerne har tapt så mange valg de siste årene.

Ifølge valgstrategen Jason Roe kan dette være veien å gå for å vinne kampen mot Trump. Istedenfor å ende opp i munnhoggeri kan det ifølge Roe være fruktbart å vise at Trump ikke vinner valg for Republikanerne.

– Jeg tror ikke det er en vinneroppskrift å gyve løs på Donald Trump nå, sier Roe.

Det var en lekse senator Ted Cruz lærte i 2016. I starten av valgkampen var det en vennlig stemning mellom Cruz og Trump. Men etter hvert haglet beskyldninger og insinuasjoner fra begge sider. Trump snakket nedsettende om kona til Cruz og toppet fornærmelsen ved å antyde at faren til Ted Cruz var involvert i drapet på president John F. Kennedy.

På spørsmål om hva han lærte av å angripe Trump, svarte Cruz følgende:

– Få flere stemmer enn din motstander.