Republikanerne vil gjøre endringer i støtten til Ukraina

– Republikanerne har ingen forståelse for amerikansk utenrikspolitikk, sa president Biden tidligere til Kevin McCarthy. Torsdag måtte han gratulere ham med flertall i representantenes hus. Her er endringene republikanerne sier de vil arbeide for.

Republikanernes leder i representantenes hus Kevin McCarthy var frem til mellomvalget leder for en minoritet. Nå har han adskillig mer makt, også over utenrikspolitikken. Foto: Leah Mills / Reuters / NTB

Republikanerne kommer til å bruke flertallet i representantenes hus til å stramme grepet rundt støtten til Ukraina.

Republikanernes leder i representantenes hus Kevin McCarthy sier til CNN at støtten vil fortsette, men: – Det blir ikke lenger noen blank sjekk.

– Republikanerne har ingen forståelse for amerikansk utenrikspolitikk, svarte Biden.

NØDVENDIG ARTILLERI: Ukrainernes offensiv har vunnet frem, men landet kommer til å trenge støtte for å kunne fortsette. Her raser kampene utenfor Bakmut den 8. november. Foto: Bulent Kilic / AFP / NTB

Nå har republikanerne vunnet flertallet i representantenes hus, og her er de viktigste områdene der de ønsker endringer i utenrikspolitikken:

De vil ha endringer i USAs støtte til krigen i Ukraina.

De vil fokusere på forholdet til Kina og bevæpning av Taiwan

De vil ikke ha atomavtalen med Iran, som Biden har jobbet for å få på plass igjen.

De vil granske forretningsvirksomheten til Bidens sønn og tilbaketrekningen fra Afghanistan.

– Vi skal sette betingelser

Republikanerne har signalisert at de vil stramme inn på bistanden fra USA til Ukraina. Mange republikanere stemte mot hjelpepakken på 40 milliarder dollar i mai i år.

McCaul var likevel klar på at også republikanerne vil støtte Ukraina:

– Jeg tror det er «Amerika først» å hjelpe Nato og våre allierte. Det er også «Amerika først» å støtte Ukraina. Det vi forsøker å utrette i Ukraina er å unngå en global konflikt, sa han.

Republikanerne ønsker mer «oversikt og etterrettelighet» på bidragene til utlandet. McCaul ønsker å sende nye typer våpen til Ukraina. For eksempel vil de foreslå å sende artilleri med større rekkevidde til Ukraina.

– Vi skal sette betingelser når vi støtter Ukraina. For eksempel vil vi bidra, men vi vil også at våre Nato-allierte skal bære sin del av byrden, og ikke bare USA, sier McCaul til nyhetsbyrået Reuters.

Vil bevæpne Taiwan

Øverst på agendaen står konkurransen med et stadig sterkere Kina. Det sier republikaneren Michael McCaul i utenrikskomiteen i representantenes hus.

VIL VÆPNE TAIWAN: Spenningen mellom Kina og USA økte under Pelosis Taiwan-besøk tidligere i år. På ukens G20-møte sa Kinas president Xi Jinping i klartekst til Biden at "Taiwan er Kinas røde linje". Her skyter Taiwans marine ut et amerikanskfabrikert standard-missil under en øvelse. Foto: Sam Yeh / AFP / NTB

– Vi befinner oss nå i en stormaktskonkurranse med det kommunistiske Kina. Det er vår fremste konkurrent, og antagelig den største trusselen mot nasjonal sikkerhet, sa McCaul til Reuters.

Selv med det nye flertallet har republikanerne begrenset makt over utenrikspolitikken, vil de ha større kontroll over pengebruk og lovarbeid. Men enhver ny lov må gjennom det demokrat-kontrollerte senatet før det signeres av presidenten.

For å styrke USA i konkurranse med Kina, vil republikanerne styrke produksjon av teknologikomponenter på amerikansk jord. De vil også øke kontrollen på eksporten. Målet er at ikke amerikansk teknologi ender opp hos kinesisk militære.

MØTTES: I en tre timer lang samtale i forkant av G20-møtet snakket Biden og Xi Jinping om å forbedre dialogen på viktige områder. Med nytt flertall i representantenes hus står ikke Biden like fritt til å manøvrere slike forhandlinger. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

– Det virker sinnsykt, vi bevæpner i praksis vår erkefiende, sa McCaul.

De ønsker å øke forsvarets produksjon av militært materiell også til Taiwan, slik at de kan forsvare seg mot et angrep fra Kina.

Tidligere denne uken sa Kinas president Xi Jinping i klartekst til USAs president Joe Biden at «Taiwan er Kinas røde linje».

Tøffere mot Iran

Republikanerne var sterkt imot atomavtalen Barack Obama gjorde med Iran i 2015. Biden-administrasjonen har forsøkt å gjenopplive avtalen siden 2021, men USA og Iran har fortsatt ikke kommet til enighet.

De voldsomme protestene i landet har gjort det vanskeligere for iranske myndigheter å søke kompromisser, skriver nyhetsbyrået Reuters. USA har også problemer med å gi etter for en avtale som vil gi Iran milliarder av dollar for oljehandel.

SKAL GRANSKES: Republikanerne vil også granske tilbaketrekningen fra Afghanistan. Kaoset på flyplassen i Kabul (bildet) og Taliban-overtakelsen sjokkerte en hel verden i august 2021. Foto: Kaptein Chris Herbert / Handout / AFP / NTB

Siden Donald Trump trakk seg fra avtalen i 2018, har andre land blitt i tvil om de kunne stole på at avtaler de inngår med Biden blir opprettholdt av USA hvis en ny president tar over i 2024.

Republikanerne har lovet å blokkeren enhver atomavtale.

Skal etterforske Bidens avgjørelser

Med flertallet får republikanerne muligheten til å grave i noe av Bidens utenrikspolitiske avgjørelser. De vil også gå sønnen Hunter Biden og hans forretningsaktivitet etter i sømmene.

BIDEN OG SØNN: Hunter Bidens forretningsvirksomhet kan granskes i Representantenes hus. Ifølge Reuters vil Republikanerne trekke frem blant annet granske hans forretningsforbindelser med Kina før neste presidentvalg. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

McCaul planlegger også høring om den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan i August 2021 og hendelsene i landet siden den gangen.

– Vi har aldri fått noen fullstendig forklaring på det som skjedde, og på hvorfor det skjedde på den måten, sa McCaul.

Hunter Bidens sønn skal også under lupen for et samarbeid med et kinesisk energiselskap i 2017. Både tidligere president Donald Trump og flere republikanere har rettet oppmerksomhet mot forretningsvirksomheten til Joe Bidens sønn helt siden Biden stilte som presidentkandidat.

Da demokratene hadde kontroll over komiteene i 2019 ble Trump anklaget for å holde tilbake militærhjelp til Ukraina for å presse president Volodymyr Zelenskyj til å etterforske Hunter Biden. Temaet kan igjen bli en het potet når begge partiene posisjonerer seg til presidentvalget i 2024.