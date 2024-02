Natt til fredag publiserte tidligere Fox News-journalist Tucker Carlson sitt intervju med Russlands president Vladimir Putin. Intervjuet er to timer langt og dekker en rekke temaer.

Det er første gang den russiske presidenten lar seg intervjue av en vestlig journalist etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Avtalen og premissene bak det prestisjefulle intervjuet, er ikke kjent.

– Carlson ble sparket av Murdoch i Fox News, og da var det mange som satte spørsmålstegn ved hans journalistiske integritet og troverdighet. Han stiller i manges øyne med et stort handikap, sa medieekspert og kritiker Gunnar Bodahl-Johansen til TV 2 før intervjuet ble publisert.



– Ren propaganda

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski er ikke imponert over den journalistiske kvaliteten på intervjuet.

– Vladimir Putin sier akkurat det vi kunne forvente, sier Godzimirski til TV 2 fredag morgen.

Putin kommer i intervjuet inn på at han mener Ukraina er en «kunstig» stat, og at ukrainere egentlig er russere.

– Dette er retorikken vi har sett Putin bruke i årevis. Det er åpenbart at intervjuet som nå er publisert er avtalt spill. Putin får i stor grad lov til å snakke fritt om de temaene han ønsker, og Carlson stiller få spørsmål, også steder der det åpenbart burde vært gjort, sier Godzimirski.

Han mener intervjuet er siste trekk i informasjonskrigen Russland kjemper.

SEIER: Ekspertene mener det var Vladimir Putin som kom best ut av intervjuet. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Putin vet at et slikt intervju vil få stor oppmerksomhet, men det kan ikke egentlig ansees som et intervju. Han når her en målgruppe som ikke i det daglige nås av den russiske propagandaen. Men for å ha det helt tydelig – dette er ren russisk propaganda, sier han.

Godzimirski sier også Carlson er en mann som sliter stort med troverdigheten.

– Med den rollen han spilte i meningsdanningen rundt Donald Trump, som til slutt ga ham sparken, så forsøker han nok nå å posisjonere seg før det amerikanske valget. Dette er to menn som begge har store problemer med å bli trodd, sier han.

– Personlig forhold

Flere ganger i intervjuet sier den russiske presidenten at USA og Vesten må se at verden er i endring, og at USA må slutte å søke dominans til enhver pris.

Putin påpeker at han hadde et personlig forhold til tidligere president Trump, samt et veldig godt forhold til tidligere president George Bush Jr.

– Jeg hadde et personlig forhold til Trump også. Det handler ikke om personligheten til lederen, men om et «elite mindset», sier han blant annet om den tidligere presidenten.

Amerikanske eksperter er heller ikke spesielt imponert over intervjuet.

– Putin går fra dette med det som må kunne beskrives som en propaganda-seier, mener CNN-reporter Oliver Darcy.

Han sier det er åpenbart hvorfor Putin sa ja til intevjuet, gitt at Carlson ikke virket å ha særlig kontroll på intervjuobjektet.

Julia Davis, grunnleggeren av prosjektet Russian Media Monitor, skriver i en analyse for avisen The Daily Beast at «Putin kjeder nesten Tucker Carlson i hjel i to timer langt intervju.»

Spør om Nord Stream

Carlson spør Putin rett ut om hvem som sprengte gassrørledningen Nord Stream.

– Du, svarer Putin og ler.

Carlson svarer på Putins vits med at han var opptatt den dagen.

Videre sier Putin at Carlson kanskje har et alibi, men det har ikke CIA. Han hevder videre at han har bevis for at CIA og USA står bak eksplosjonen.

– I disse tilfellene sier folk alltid at man skal se etter folkene med motiv. Men i dette tilfellet må man også se etter de som har evnene, fordi det er mange som har motiv, men det er ikke alle som har evne til å synke til havets bunn og utløse denne eksplosjonen, sier presidenten.