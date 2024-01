Rema fra Gaza: – Jeg vet ikke om familien min er i live

Rema Alhabbash kom til Bergen fra Gaza i 2005. Da var hun fem år gammel.

Som 13-åring vendte hun tilbake til Palestina for å lære språket, men familien ble tvunget til å flykte tilbake til Norge under Israels militæroperasjon på Gazastripen i 2014.

Også den gang måtte de stå på venteliste for å få reise over grensen til Egypt.

– Vi var der i 57 dager og ventet alltid på muligheten til å evakuere.

ALHATI : Stedet der Rema bodde med familien i 2014 Foto: Thomas Coex/Reuters

Den unge kvinnen husker dette som en veldig sterk periode. Men hun mener det er mye som skiller krigene i 2014 og 2023.

– Nå er dette en syk krig.

En del av familien til Alhabbash ble igjen i Gaza. Nå bor de i et telt med rundt 49 personer.

– Dette er ikke et vanlig telt, det er som tepper som de legger lagvis.

Alhabbash kommer svært sjelden i kontakt med dem. Hun har forsøkt å ringe dem mange ganger, uten å få svar. Nå vet hun ikke om de er i live.

– Jeg har mistet mange mennesker jeg hadde kontakt med. Det er helt forferdelig.



SISTE SAMTALE: Sist gang jentene kommuniserte med sine pårørende var 30. desember. De hadde ingen videre kontakt Foto: Tor Henning Flaaten/TV 2

Folk prøver å finne mat, men det er ingen mat der. Ingen strøm.

– Det er katastrofe, sier Rema til TV 2.



Å leve for å overleve

Den 7. oktober invaderte Hamas Israel, som svar erklærte den israelske regjeringen krigslov og begynte å bombe Gazastripen.

Krigen mellom Hamas og Israel har pågått i mer enn 3 måneder. Antallet ofre stiger hver dag, og det er lite håp om våpenhvile.

KHAN YOUNIS: Konsekvensene av israelske missilangrep i Gaza Foto: Shadi Tabatibi

Alhabbash' familie tilbrakte krigens ti første dager hjemme i Rafah. Men da de så at Israel bombet overalt, begynte de å frykte for barna. Derfor bestemte de seg for å flykte til grensen mot Egypt.

– Fire i familien min døde. De var små barn. Tanten min var gravid, og både hun og fosteret døde i et angrep.

Alhabbash var syk og innlagt på sykehus i dagene rundt 7. oktober. Derfor tok det tre dager før hun fikk vite hva som hadde skjedd. Det var Remas fetter som informerte henne. I meldingen sto det: «Det er krig i Palestina.»

Nyhetene ble spredt til alle sosiale nettverk: Tiktok, Instagram, WhatsApp, Telegram. Folk tar til gatene og arrangerer demonstrasjoner.

KHAN YOUNES: dette stedet var huset til tante Rema, som ble bombet Foto: Tor Henning Flaaten/TV 2

– Jeg har veldig mye sorg, forteller Rema til TV 2.



Mest av alt synes hun synd på de små barna, fordi de lider mye i denne situasjonen. Ifølge «Redd barna» ble nesten 3200 barn drept i Gaza de første 3 ukene.

Rema sier til TV 2 at hun ikke er imot jøder i det hele tatt. Hennes beste venn er en norsk jøde.



Men hun er mot menneskene som bomber folket hennes.

Muligheter for evakuering

Rema Alhabbash ville gjerne hjelpe familien i Gaza. Hun ringte UDI, men de kunne ikke gjøre noe.

Familien prøver og ønsker å komme til Norge. Først må de komme seg til Egypt, og så kan de reise videre til Norge.

HARDE TIDER: Det er ikke lett for Rema å leve et normalt liv i trygghet når familien står på randen av liv og død. Foto: Tor Henning Flaaten/TV 2

Men nå kan de ikke gjøre dette fordi grensen er stengt.

– Jeg vil bare ha fred i verden, sier Rema.

Hun forstår ikke hvorfor alt dette skjer i verden i dag:

– Hvor er menneskers verdier, hvor er empatien, hvor er det nå? spør hun.

Hva føler du?

– Det er vanskelig. Jeg har også en datter, og jeg vet at datteren min sover ved siden av meg, hun er trygg.

– Men barn i mitt land blir bombet og drept. Og det er ingenting jeg kan gjøre.