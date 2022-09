– Rekrutterer soldater på psykiatrisk sykehus

Russland sliter med å fylle opp rekkene i Ukraina. Nå trapper de opp innsatsen for å rekruttere «frivillige» soldater.

MOBILISERER: President Vladimir Putin krever flere soldater og det pågår en voldsom rekrutteringsprosess. Her ser vi ham under en parade i St. Petersburg i slutten av juli. Foto: Maxim Shemetov

Vladimir Putin beordret i august det russiske militæret til å skaffe ytterligere 137.000 soldater, men mobiliseringen går trått.

I ordren står det ingenting om soldatene skal rekrutteres gjennom verneplikt eller frivillig deltakelse, det eneste som er sikkert er at strategien nå er å fange bredt.

Russiske menneskerettighetsorganisasjoner og uavhengige medier, melder at det rekrutteres både fra arbeidsplasser, skoler, fengsler og psykiatriske sykehus.

Ulike lokkemidler

– Vernepliktkontorer blir en slags hodejeger som oppfordrer folk til å komme og verve seg, forklarer fagsjef og russlandekspert i Den norske Helsingforskomiteen, Inna Sangadzhieva, til TV 2.

Det henges opp plakater som oppfordrer stridsdyktige til å verve seg, og det lokkes med ulike virkemidler.

– I de fattige regionene lokkes det med penger. I fengslene lokkes det med løslatelse, eksemplifiserer Sangadzhieva.

Hedret drapsmann

At innsatte dukket opp som soldater ved fronten ble belyst da sjefen for den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net kunne identifisere en av de drepte soldatene som nylig ble hedret av Vladimir Putin.

Det var den kriminelle gjenglederen, Ivan Neparatov (34), som var dømt til 25 års fengsel for fem drap. Han skulle etter planen sone til 2038. I stedet endte han opp død i Donetsk.

Neparatov ble tildelt medalje post mortem for sitt mot. Han var bare én av mange innsatte som har dukket opp som soldater ved fronten, ifølge den uavhengige russiske avisen, Insider.

Annonse på psykiatrisk sykehus

Den russiske journalisten Andrei Zackharov, som lever i eksil, kom nylig over en rekrutteringsplakat på hjemmesiden til et psykiatrisk sykehus i St. Petersburg, skriver The Insider.

«Vil de lage en egen bataljon av de mentalt ustabile, eller vil de blande seg med domfelte», skriver Zackharov på sin telegramkonto.

Da sykehuset ble oppringt, og spurt om hvem som hadde tatt initiativ til denne annonsen, ble det bare lagt på.

Dramatisk i nabolandet

Sangadzhieva forklarer at russiske myndigheters problemer med å mobilisere soldater har blitt spesielt dramatisk for folk i det totalitære og Putin-vennlige nabolandet Tsjetsjenia.

– Her foregår det rekruttering i stor skala. Menn dras ut med makt, og det er historier om kvinner som voldtas og mishandles hvis en mann i familien nekter å verve seg, sier Sangadzhieva.

– Det at de russiske myndighetene ikke kaller invasjonen for krig, men en militær spesialoperasjon, gjør krigen til elefanten i rommet - det ingen snakker om, sier hun.

Sangadzhieva sier det er en apati i det russiske samfunnet, men at det ikke er noe som tyder på at den russiske befolkning ønsker å gå til, eller å delta i, krig.

Frykt, uro og depresjon

I en spørreundersøkelse, tatt av det uavhengige byrået Levada Senteret, før krigen, kom det fram av det russere frykter mest var «å miste noen av sine egne».

– Dette svaret peker nok på både koronapandemien, frykt for krig og ikke minst frykt for eget regime, sier Sangadzieva.

Undersøkelsen hadde høy svarprosent og viste også at det er utbredt uro og depresjon i befolkningen.

Sangadzieva sier krig og militarisering brukes for å beholde makten fordi de ikke har klart å levere på russeres ønske om høyere levestandard, og bedre rettigheter til for eksempel homofile.

Skaper fiendebilder

– Dette startet da Putin kom til makten i 2000. Det har vært spesialoperasjon etter spesialoperasjon. Stadig et nytt fiendebilde, sier hun.

Sangadzieva mener dette viser at Putin og regimet er veldig fjernt fra folket.

Russland har ikke opplyst hvor mange soldater som har dødd i Ukraina.

Ukraina hevder at de har drept eller såret minst 51.000 russiske soldater. Tapstallene er imidlertid ikke bekreftet på uavhengig hold, og Russland har ikke opplyst noen oppdaterte dødstall siden starten av krigen.

Totalt vil antall tjenestemenn i militæret øke til to millioner før mobiliseringen er fullført. Eksperter mener den intense rekrutteringsprosessen trolig vil produsere soldater av lavere kvalitet enn de vanlige vernepliktige.