Reiste halve jordkloden for å møte drømmemannen – så startet helvetet

MØTTES PÅ FACEBOOK: Ashley Wadsworth og Jack Sepple møttes på Facebook i 2015. Seks år senere møttes de for første gang i England. Her er de utenfor Buckingham Palace i november 2021. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Ashley møtte Jack på Facebook og ble hodestups forelsket. Etter seks år med chatting, reiste hun alene fra Canada til England for å møte ham.

Ashley Wadsworth fra Canada var – som ungdommer flest – aktiv på sosiale medier. Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat. Hun brukte samtlige flittig.



Det var via Facebook at hun i 2015 kom i kontakt med Jack Sepple fra England. Hun var 13 år gammel, han var 16.

Samtalene deres handlet innledningsvis om uskyldige ting, deriblant om forskjellene mellom England og Canada, men det tok ikke lang tid før de forelsket seg – til tross for at Atlanterhavet lå mellom dem.

AVSTANDSFORELSKET: Kanadiske Ashley Wadsworth forelsket seg i britiske Jack Sepple. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Jack sendte gaver til henne fra England. Klær, kosebamser og smykker. Overfor venner og familie begynte Ashley å referere til ham som kjæresten sin.

Etter tre år med chatting ble Ashley besatt av tanken om å reise til England for å være med Jack. Tross iherdige forsøk på å overtale foreldrene, fikk hun ikke lov til å reise til andre siden av jordkloden som 16-åring.

Reiste til England alene

Innen november 2021 var Ashley 19 år og myndig. Hun hadde spinket og spart til flybillett, og foreldrene var maktesløse i å stanse henne. De valgte i stedet å støtte reiseplanen, og faren kjørte henne til flyplassen.

Pappa rakk knapt å gi datteren en avskjedsklem før hun jogget i ekstase mot avgangsterminalen.

FORELSKET: Ashley Wadsworth med Jack Sepple, høsten 2021. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Etter å ha chattet daglig i seks år, møtte Ashley omsider Jack på Gatwick Airport i London, den 13. november 2021.

Samme dag oppdaterte hun Facebook-profilbildet med en selfie av henne og Jack. Hun rapporterte hjem til familien at Jack var like fantastisk, snill og god i virkeligheten som han var i den digitale verdenen.

Ashley elsket England. Buckingham Palace og andre London-severdigheter fikk god dekning på sosiale medier-kontoene hennes.

JACKS BOLIG: I dette rekkehuset i Chelmsford, Essex bodde Jack Sepple. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

De bodde i Jacks rekkehusleilighet i Chelmsford, en time nordøst for London. Ashley var i England på et seksmåneders turistvisum, så hun kunne ikke ta seg en jobb. Jack var arbeidsledig og levde på dagpenger.

Ashley merket tidlig at Jack ikke var en sosial person. Han ble sur når Ashley pratet med naboene hans. Jack ville aller helst sitte innendørs og spille Xbox. Han gikk på antidepressiva, og var veldig humørsyk. Hans blide side kunne – ved den minste provokasjon – transformeres til aggressiv og truende.

«Pass på. Han følger med»

En måned etter at Ashley ankom England, forsøkte Jack å ta sitt eget liv med piller. Det var Ashley som oppdaget hva han hadde gjort, og tilkalte ambulanse.

Jack ble liggende på sykehus til januar 2022.

Ashleys familie og venner i Canada merket at hun ble annerledes etter Jacks selvmordsforsøk. Hun tok sjelden kontakt, og når hun først pratet med dem, merket de at hun forsøkte å avslutte samtalene kjapt. Moren spurte om hvordan hun egentlig hadde det, men Ashley avsluttet samtaleemnet ved å si – på en litt avvisende måte – «det går bra».

Ashleys nærmeste fikk en snikende følelse av at Jack var kontrollerende og ekstremt sjalu. Mistanken fikk kjøtt på beinet de neste ukene.

I en Messenger-melding skrev Ashley til en venninne: «Pass på hva du skriver. Han følger med.» Ashley slettet meldingen etter at hun fikk bekreftelse om at venninnen hadde lest den.

Ashleys søster merket også at noe var galt. «Hysj, ikke snakk om det, han kan bli sint», sa Ashley i en videosamtale med søsteren. Søsteren fikk inntrykk av at Jack alltid var i nærheten og fulgte med på Ashley.

OVERVÅKET: Familie og venner av Ashley Wadsworth fikk inntrykk av at kjæresten hennes, Jack Seppet, var kontrollerende og fulgte med på hennes minste bevegelser. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Den 11. januar 2022 ringte Ashley til søsteren. Hun gråt og fortalte, med innestemme, at Jack hadde slått henne i hodet med et ølglass. Hun måtte selv rydde opp glasskårene mens hun blødde og gråt. I bakgrunnen hørte søsteren at Jack var illsint.

Søsteren tryglet henne om å komme hjem til Canada, men Ashley var fast bestemt på at ting ville roe seg i England.

Trenger du noen å snakke med? Sidetmedord-chat (døgnåpent).

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent).

SOS-chat (mandag og tirsdag: 18.30-22.30, onsdag 07-01.30, torsdag og fredag: 18.30-01.30, lørdag og søndag 14.30-01.30).

Kors På Halsen: 800 333 21 (Chat er åpen alle dager 16-22, telefon er åpen hverdager 16-22).

Fastlegen din.

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15).

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent).

Ombestemte seg

Tirsdag 1. februar 2022, ved åttetiden på morgenen, kom Ashley gående barbeint til Jacks nabo, Helen Burtenshaw. Ashley fortalte at Jack hadde banket henne opp, samt knust mobiltelefonen hennes.

Helen så at Ashley hadde sår på hendene, og insisterte på å tilkalle politiet. Ashley overtalte henne til å la være.

BARBEINT OG SLÅTT: Ashley Wadsworth ble filmet av Helen Burtenshaws dørkamera da hun oppsøkte hjelp. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Ashley fikk låne Helens telefon og ringte søsteren. Etter at hun forklarte hva som hadde skjedd, forsøkte søsteren nok en gang å overtale Ashley til å komme hjem. Til søsterens overraskelse var Ashley omsider enig. Nok var nok.

Familien booket flybillett til henne. Flyet hadde avgang to dager senere, 3. februar.

England ligger åtte timer foran Canada, og i løpet av den kanadiske natten sendte Ashley flere meldinger – fra Jacks telefon – til familier og venner.

Meldingene – som ble sendt mellom 11.22 og 12.38 britisk tid – ba dem ta kontakt med henne så raskt som mulig. Ingen så meldingene før de våknet dagen etter. Da de ringte Jacks telefon, fikk de ikke svar.

I en av meldingene til en venninne, ba Ashley om å ta kontakt med noen amerikanske misjonærer fra mormonkirken som befant seg i Chelmsford. Ashley hadde besøkt dem flere ganger for å snakke om problemene med Jack, og de kjente til det turbulente forholdet.

Venninnen kontaktet misjonærene, som sa seg villig til å dra til Jacks hus for å undersøke. Etter å ha banket på og ropt fra utsiden, valgte de å kontakte politiet.

Stormet boligen

Da politiet ankom Jacks bolig, banket de på døren og forlangte at han åpnet. De fikk ikke noe svar. Politiet ropte: «Vi vet at du er hjemme. Lukk opp døren. Hvis ikke, kommer vi til å slå den inn». Etter gjentatte advarsler sparket politiet døren inn.

STORMET INN: Politiet måtte sparke inn døren til Jack Sepples bolig. Bildet er fra politiets kroppskamera. På innsiden ventet et grufullt syn. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Soverommet lå rett til høyre for inngangspartiet. Politiet åpnet soveromsdøren og så Jack og Ashley. Jack satt rolig på sengekanten og kikket ned i gulvet.

Ashley lå ved siden av ham, død. Nærmest hele sengen var dekket med blod.

De spurte Jack hva som hadde hendt.

– Jeg ble psykotisk. Jeg beklager.

– Hva mener du?

– Jeg har kvalt og knivstukket henne.

Ambulansepersonellet forsøkte førstehjelp til ingen nytte. Skadene var for omfattende til at livet kunne berges. Obduksjonen slo fast at Ashley ble kvalt, og deretter knivstukket i overkroppen ufattelige 90 ganger.

FORSØKTE LIVREDNING: Ambulansepersonell forsøkte å redde livet til Ashley Wadsworth, men skadene var for omfattende. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Naboen Helen la merke til alle politi- og ambulansebilene, og gikk til Jacks hus. Der fikk hun beskjed av politiet om å komme seg hjem, men hun rakk å forstå hva som hadde hendt.

Hun ringte Ashleys familie i Canada og varslet om at Jack hadde drept Ashley. Moren falt på gulvet i tårer. Senere ringte britisk politi til familien og bekreftet hva som hadde skjedd.

«Ingen kommentar»

Jack og forsvareren hans var i tre politiavhør. På absolutt alle spørsmål – enkle som vanskelige – svarte Jack kaldt og følelsesløst: «Ingen kommentar».

– Du sa til politiet at du hadde kvalt og knivstukket Ashley. Stemmer det?

– Ingen kommentar.

– Stemmer det at Ashley var aktiv på sosiale medier?

– Ingen kommentar.

IKKE SNAKKESALIG: Jack Sepple svarte «ingen kommentar» på samtlige spørsmål han fikk i totalt tre politiavhør. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

På Ashleys knuste mobiltelefon klarte politiet å eksportere ut bilder og video. I en av videoene Ashley hadde filmet, viste hun frem blåmerker på armer og bein, etter å ha blitt banket opp av Jack.



BLÅMERKER: På Ashley Wadsworths mobiltelefon fant politiet en video hvor hun viste frem blåmerker. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Jack ble nøye undersøkt av eksperter på mental helse. De konkluderte med at han udiskutabelt hadde mentale problemer, men at han var tilregnelig og kunne bli stilt for retten.

Jack erklærte seg skyldig da rettssaken startet i september 2022.

I rettssalen kom det frem at Jack hadde en lang historikk med trusler, trakassering og hets av unge jenter i sosiale medier.

Det kom også frem at Jack hadde truet til seg full kontroll over alle sosiale medier-kontoene til Ashley.

Mandag 10. oktober 2022 kom domsavsigelsen. Ashleys familie reiste fra Canada for å være i rettssalen, og moren holdt en følelsesladet tale for dommeren om hvor fantastisk Ashley var, og hvordan drapet har preget familien.

Jack Sepple ble dømt til 23 1/2 års fengsel. Han kan tidligst bli prøveløslatt i 2045. Da vil han være 46 år gammel.

FENGSLET: Britiske Jack Sepple var 23 år gammel da han ble dømt til 23 1/2 års fengsel for drapet på canadiske Ashley Wadsworth. Foto: «Social Media Murders» / TV 2 Play

Denne historien er hentet fra den nye true crime-serien «Social Media Murders», som er tilgjengelig på TV 2 Play.