Reiser riksrettssak mot USAs sikkerhetsminister

ANKLAGES: Representantenes hus tar ut riksrettstale mot USAs innenriksminister Alejandro Mayorkas for håndteringen av innvandringssituasjonen på grensa. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Republikanerne i Representantenes hus reiser riksrettstiltale mot Alejandro Mayorkas for håndteringen av innvandringssituasjonen ved Mexico-grensa.

Riksrettstiltalen ble vedtatt med 214 stemmer mot 213 natt til onsdag norsk tid.



Det skjedde en uke etter at en tilsvarende avstemning strandet fordi en republikansk kongressrepresentant ikke var til stede.

Dette er første gang på 150 år at en sittende minister blir stilt for riksrett i USA, skriver avisen The Washington Post.

Dette er anklagene

Republikanerne anklager ham for å ikke håndheve amerikanske innvandringslover.

De mener at dette har ført til at rekordmange innvandrere ulovlig har krysset grensa mellom Mexico og USA siden Joe Biden ble president i 2021.

I tillegg mener de at Mayorkas har løyet for Kongressen.

GRENSA: Hvert år krysser mennesker grensen fra Mexico til USA ulovlig og på farlig vis. Her fra grensen ved området Ri Grande nær Texas. Foto: Sergio Flores / AFP / NTB

Ministeren har tidligere kalt anklagene grunnløse, og mener noe må gjøres i Kongressen for å rette opp i «et ødelagt system», sier han overfor NBC News søndag.

Biden fordømmer

Det er høyst usannsynlig at Mayorkas vil bli avsatt når Senatet stemmer over tiltalen, da Demokratene har flertall der, skriver avisen Washington Post.

FORDØMMER: President Joe Biden mener det hele er et politisk spill. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Biden er blant dem som fordømmer riksrettstiltalen, og mener det hele er et politisk spill.

– Historien vil ikke se pent på republikanerne i Huset og deres vulgære og grunnlovsstridige partiske handling, som retter seg mot en hederlig offentlig tjenesteperson for å spille smålig politisk spill, sier han i en uttalelse.

Valgkampsak

Den voldsomme pågangen på grensa er sentralt i valgkampbudskapet til ekspresident Donald Trump.

Avstemningen skjer en uke etter at republikanerne i Senatet på oppfordring fra Trump avviste en tverrpolitisk avtale om grensetiltak.

På forhånd hadde avtalens støttespillere, blant dem den republikanske senatslederen Mitch McConnell, omtalt den som den mest omfattende endringen i grensepolitikken på flere tiår.