Reiser 5000 kilometer for å komme seg til andre siden av elva

Ekteparet sitter i en sofa i sin nye leilighet i Mykolajiv. Hjemmet deres gjennom mange år ligger en to timers kjøretur unna under normale omstendigheter.

Det kunne like gjerne vært en annen verden.

Det tok ekteparet seks dager å komme seg ut av russisk-okkupert område og inn igjen i Ukraina. Den korte turen over elven, er nå en 5000 kilometer lang rundreise fylt av nervepirrende kontrollposter og intense avhør.

Det er ingen garantier for at man lykkes.

Det har vært vanskelig for vestlige medier å få innblikk i hvordan det er å leve under russisk okkupasjon. AP har møtt ni personer som flyktet fra Oleskhy etter Kakovka-demningen ble sprengt 6. juni, og den påfølgende flommen.

De gir oss et sjelden vitnemål om hvordan livet er under russisk okkupasjon. Flere av dem forteller at russerne ikke gjorde noe for å hjelpe dem under flommen.

– Satt og lo

– Dag to dro sønnene våre og min nevø ut for å hjelpe folk ut. Russerne hjalp ikke til. De satte opp sjekkpunkter på hver gate og satt der og lo, sier Natalia Skakun (54).

– Folk er desperate. Ingen stoler på noen. Vi venter fremdeles på frigjøringen. Jeg vil reise hjem, selv om alt ligger i ruiner der, sier Skakun.



I MYKOLAJIV: Natalia Skakun er nå på ukrainsk-kontrollert jord, men hun lengter etter dagen hun kan reise hjem. Foto: Evgeniy Maloletka

Flommen har jaget mange på flukt. Flere hundre personer har lagt ut på den omfattende reisen for å komme seg til ukrainsk-kontrollerte områder.

Får ikke medisiner eller pensjoner

I juni snakket TV 2 med ordfører Ivan Fedorov fra Melitopol, som også har vært okkupert siden våren 2022.

Han er selv i eksil, men har kontakt med ukrainere som bor i den okkuperte byen. Han sier de beskriver situasjonen som et fengsel.

– De kan ikke få medisinsk behandling, få utbetalt pensjon eller dra fra en by til en annen før de takker ja til russisk pass.

Ifølge Fedorov blir flere av dem som nekter å ta imot russisk pass, kidnappet og tvangsdeportert til Russland.

HEDRET: Fedorov nektet å samarbeide med russerne, og ble kidnappet av de russiske styrkene i begynnelsen av krigen. Han ble løslatt etter noen dager. Her hedres han av president Volodymyr Zelenskyj 17. mars 2022. Foto: Ukraine Presidential Office.

Ukrainske myndigheter har opprettet et program som tilbyr hjelp til å komme seg ut, uten kostnad. Men risikoen må de selv ta.

Sperret inne bak fiendens linjer

– Noen er sperret inne bak fiendens linjer fordi de har mistet alt. Hus, penger og papirer. Hvis de kommer til kontrollpunktene uten ID-papirer, blir de sendt hjem eller pågrepet, sier Nelly Isaeva i organisasjonen «Helping to Leave».

– Av og til blir de stanset kun fordi en russisk soldat ikke liker dem, tatt med til en kjeller og torturert, sier hun.

Organisasjonen hjelper ukrainere i okkuperte områder online. Det forutsetter at personene i det minste får tilgang til wi-fi for å få lastet ned informasjon og togbilletter.

Nelly Isaeva er leder for organisasjonen «Helping to Leave». De har spesialisert seg på å hjelpe ukrainere som er sperret inne bak fiendens linjer. Foto: Jae C. Hong

– Men vi må ikke glemme at mange av dem er så stresset og desperate at selv enkle ting blir vanskelig, sier hun ti lAP.

– De har blitt mer brutale

En kvinne som har blitt igjen i okkuperte områder sier livet under okkupasjon blir stadig vanskeligere. Hun tør ikke uttale seg med navn og bilde av frykt for represalier fra russerne.

– Russerne har blitt mer brutale, sier hun til AP.

Russerne vet at alle de som ikke tar imot russisk pass, venter på de ukrainske styrkene, og anser dem dermed som en del av motstandsbevegelsen.

Den anonyme kvinnen sier at soldatene sjekker ID-papirer overalt. For eksempel når de handler på markedet. Derfor holder de seg mest mulig hjemme.

– Mange overlever på mat de finner i hus som er forlatt. Og de som reiser overlater husdyrene til oss, sier kvinnen.

Ble hjemløs

En av dem som nylig har kommet seg over grensen til ukrainsk-kontrollert område er Rima Jaramenko (68).

I 15 måneder valgte hun å holde ut under russerne og vente på frigjøringen.

Men da huset og den blomstrende hagen ble ødelagt av flommen, skjønte hun og datteren at de måtte legge ut på den lange reisen.

– Vi ville ikke reise, men da flommen kom, fant jeg ut at det ikke var noe å bli igjen for lenger, sier Jaramenko.

Reisen tok seks dager med buss. Først fra til Krim-halvøya, opp gjennom Russland til Moskva, over grensen til Latvia, Litauen og Polen. Derfra kunne de reise inn i Ukraina igjen, og ta seg til Kherson by, hvor hun nå bor.

Herfra kan hun nå skimte sin gamle hjemby i horisonten på andre siden av elva. Samtidig er det uendelig langt borte.

På ukrainsk-kontrollert jord tør de nå fortelle om livet under okkupasjon. Noen vil allikevel ikke omtales med fullt navn fordi de frykter at slektninger på andre siden av elven skal straffes.

Russland og Ukraina beskylder hverandre for å ha sprengt Kakhovka-demningen 6. juni. Uansett hvem som sto bak, er resultatet at mange har mistet boligen sin, og det er dårlig tilgang på drikkevann.

Oleshky før og etter flommen

– Huset mitt er ubeboelig. Alt er dekket av gjørme. Vannrørene ble ødelagt, og det flommet ut kloakk over alt, sier Lana (43).

Hun dro fra Oleshky 19. juni og kom fram til Kherson over en uke senere.

– Da var det endelig mulig å puste. Vi holdt på å bli kvelt, sier hun til AP.

Telefonsjekk og avhør

Alle som reiser må innom administrasjonssenteret i Armyansk helt nord på Krim. Der blir telefoner sjekket. Alle passord til e-poster blir notert ned, og de som mistenkes for å ha samarbeidet med ukrainske styrker blir avhørt og fengslet.

SJEKKPUNKT: Alle som skal ut av okkuperte ukrainske områder må gjennom kontrollpunktet i Armyansk helt nord på Krim-halvøya. Foto: STRINGER

Noen forsvinner for godt etter denne kontrollen. Andre blir kommandert til å snu fordi de mangler papirer eller penger, skriver AP.

En 50 år gammel kvinne, Alla, forteller at hun ble avhørt i Armuansk. Den russiske soldaten spurte: «Støtter du Russlands militære spesialoperasjon?» «Har du kontakt med ukrainske myndigheter?» «Hvem tror du sprengte demningen?»

Hun tenkte seg nøye om før hun svarte.

Alla hadde blitt igjen i Oleshky for å være sammen med sin 74 år gamle mor som ikke ønsket å dra. Men til slutt holdt hun ikke ut lenger. Hun tok alle forholdsregler og slettet alt som kunne være mistenkelig på telefonen sin før hun dro.

Hun løy og fortalte den russiske soldaten at hun var fra Simferopol, som er hovedstaden på Krim-halvøya. På spørsmål om hvem som sprengte demningen svarte hun at hun ikke visste, og at hun bare ønsket fred. Hun fikk dra videre.

SPRENGT: Restene av Kakhovka-demningen ved byen Beryslav. Sprengningen forårsaket først en enorm flom og uttørking av det tidligere reservoiret. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Psykisk press

På grensen til Latvia ble hun stanset og avhørt igjen. Hun ble presset på hvorfor hun ikke ville bosette seg i Russland. I rommet hang det håndjern. Soldatene sa de visste hun hadde reist fra moren sin, og at de ikke ville slippe henne ut av landet igjen en gang til.

– De driver med psykisk press, sier Alla.

Hun sier at de siste 15 månedene har vært de vanskeligste hun noen gang har opplevd.

– Hver dag var en risiko. Hver dag vurderte jeg å reise, men det var så vanskelig. Moren min er igjen der. Huset mitt. Alt jeg har elsket og brukt mesteparten av livet på å bygge opp, sier Alla.

Noen måneder etter okkupasjonen innførte russerne rubler som eneste gyldige valuta i okkuperte områder. For å få vekslet ukrainske hryvia måtte de betale en ti prosent avgift, og den siste gangen hun skulle hente medisiner til sin mor som har revmatisme, fikk hun beskjed om at hun måtte ha russiske ID-papirer.

De som faktisk har hjulpet ukrainsk side i krigen, må ta enda flere forholdsregler før de kan reise.

REDDES: Innbyggere i Oleshky hjelpes ned fra takene under flommen 7. juni av andre sivile. Flere forteller at de ikke fikk noe hjelp fra russerne som kontrollerer byen.

– Visste aldri om jeg ville komme hjem

Juri (28) er tidligere journalist, og i flere måneder hadde han formidlet koordinater for russiske bevegelser til ukrainsk side. Han visste det var risikabelt.

– Hver dag når du dro hjemmefra, visste du ikke om du kom til å komme hjem igjen, sier han.

For å overleve var han høflig og slo av en prat med de russiske soldatene i Oleshky. Han lot som om han sympatiserte med dem.

– Noen av soldatene sa de ville kjempe til det siste. Andre sa de ville reise hjem, forteller han.

Han gravde ned pressekortet sitt, og slettet alt innhold fra telefonen sin før han dro.

Som mange andre fra Oleshky har han slått seg ned i Kherson – så nære hjemme som mulig.