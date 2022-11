Reg (99) bar bildet med seg i lommeboka i 78 år: – Glemmer henne aldri

Under andre verdenskrig var Reginald (Reg) Pye, sjåfør for de britiske styrkene. 14 dager etter D-dagen i 1944, var de på reise gjennom Normandie, og en ganske hverdagslig hendelse ble begynnelsen på en fantastisk historie.

Den gang var Pye 21 år gammel og var med på å bygge midlertidig infrastruktur og rydding av miner i Frankrike.

2. VERDENSKRIG: Reg Pye var 21 år da han ble sendt til Normandie i Frankrike ca to uker etter D-dagen i 1944. Foto: Taxicharity.org

En kveld stanset soldatene i Virgny for å overnatte, og Reg satt seg ned for å spise brød med syltetøy og en boks med sardiner til kveldsmat. Da la han merke til en ung jente som stirret på ham. Han skjønte hun var sulten, så han rakk henne brødet.

Jenta tok imot og løp unna for å spise det.

Historien er fortalt av en forening som jobber for å hjelpe britiske krigsveteraner, Taxi Charity for Military Veterans, og har fått massiv oppmerksomhet i britisk og fransk presse.

Fikk bilde som takk

Neste morgen satte Pye seg i bilen og der oppdaget han en rasjonsboks som var fylt med melk, og et bilde av jenta. På baksiden sto navnet, alder og hjembyen til jenta.

Jenta het Huguette og var 14 år. De så hverandre aldri igjen.

HILSEN: På baksiden av dette bildet skrev Huguette navnet sitt. Pye tolket det som en takk for at han hadde delt maten sin med henne kvelden før. Foto: Taxicharity.org

– Minnet over mitt korte møte med denne unge jenta har vært med meg hele livet, sier Pye, til BBC.

– I den mørkeste tiden, gjorde dette lille øyeblikket med menneskelig kontakt dypt inntrykk på meg. Jeg har båret med meg bildet i lommeboken og jeg har alltid håpet å møte henne igjen, sier han.

Den spesielle historien fikk et nytt kapittel etter at Paul Cook, som jobber frivillig for veteranforeningen, hørte om jenta og bildet. Han startet en kampanje i sosiale medier for å identifisere den franske jenta - og lykkes. Det viste seg at hun fremdeles var i live.

Møttes i Frankrike

78 år etter det korte møtet i Normandie, reiste 99 år gamle Pye til Frankrike for å gjenforenes med Huguette (92) tidligere denne måneden.

– Vi har blitt eldre, men vi er fremdeles de samme, sa Huguette med et smil til Pye da de møttes. Pye hadde med seg et brødstykke med syltetøy akkurat som kvelden de møttes. Han viste henne også bildet han hadde tatt vare på.

Ikke et øye i rommet var tørt da de hørte at han hadde båret bildet med seg i lommeboken i alle disse årene.

De to måtte snakke sammen ved hjelp av familie og venner som tolker, men de fikk en fin stund sammen hvor de drakk champagne sammen med storfamiliene sine.

Huguette fortalte at hun ble svært rørt over at Reg prøvde å finne henne.

RØRT: Ikke et øye var tørt da Reg og Huguette møttes igjen etter 78 år. Foto: Huguettes familie

Før de tok farvel ga Reg et kyss på kinnet til Huguette. Hun lo og spøkte med at «nå måtte de gifte seg».

Cook som gjorde gjenforeningen mulig er henrykt over møtet.

– Det finnes ikke ord for å beskrive hvor glad jeg er for at Reg har funnet Haguette. Det er som en hollywoodfilm, og blir ikke overrasket over om denne nydelige historien blir en film en gang, sier Cook.