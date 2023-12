Rederiforbundet: – Sivil skipsfart en uskyldig tredjepart

IKKE TRUFFET: Det amerikanske marinefartøyet USS Laboon sørget lørdag for at et norsk tankskip ikke ble truffet i et droneangrep i Rødehavet. Foto: Arkivfoto: Desmond Parks / US Navy

Lørdag kveld unngikk det norske tankskipet M/V Blaamanen så vidt å bli truffet i et droneangrep i Rødehavet.



– M/V Blaamanen, en kjemikalie-/oljetanker som seiler under norsk flagg, er norskeid og norsk-operert, unngikk så vidt å bli truffet av en Houthi-drone. Det ble ikke meldt om skader på personer eller ødeleggelser, skriver Centcom på X natt til søndag.



NORSKEID: Det norske tankskipet M/V Blaamanen unngikk så vidt å bli truffet i droneangrepet lørdag kveld. Foto: Hansa Tankers

Norges Rederiforbund bekrefter at det var et norskflagget fartøy involvert, og kaller situasjonen alvorlig og uakseptabel.



– Ingen Israel-tilknytning

Houthiene er støttet av Iran, og de setter angrepene i sammenheng med Israels krigføring i Gaza. De krever at Israel stanser angrepene og at palestinerne skal få tilgang på mat og medisinsk hjelp.



– Vi kan bekrefte at et norskflagget fartøy fra Hansa Tankers opplevde en hendelse i nærheten av skipet i går kveld. Skipet ble ikke truffet. Hverken skip, last eller rederi har noen tilknytning til Israel, sier administrerende direktør Harald Solberg til TV 2.



Ifølge det amerikanske militærets regionale kommando var de to angrepene lørdag kveld det 14. og 15. i rekken mot sivil skipsfart fra Houthi-opprørerne i Jemen siden 17. oktober.



En talsperson for houthiene har uttalt til TV 2 at de vil fortsette å angripe alle skip med kurs for Israel. Rederiforbundet anmoder at det bistås med alle nødvendige midler for å sikre at sivil skipsfart kan seile trygt gjennom regionen.

– Situasjonen i Rødehavet er alvorlig og uakseptabel. Sivil skipsfart på gjennomseiling i regionen er under enhver omstendighet en uskyldig tredjepart i konflikten, sier Solberg om angrepene fra houthiene.



UAKSEPTABELT: Harald Solberg i Rederiforbundet mener situasjonen i Rødehavet er alvorlig og uakseptabel. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hevet til høyeste nivå

20. desember anbefalte Rederiforbundet sine medlemmer å unngå gjennomseiling i Rødehavet.

– Av hensyn til sjøfolkene om bord er vår anbefaling at medlemmer som har mulighet til det, unngår gjennomseiling i Rødehavet, sa Solberg i en uttalelse.

Norske myndigheter har hevet sikringsnivået for den sørlige delen av Rødehavet til høyeste nivå. Den anspente situasjonen har gjort at flere rederier velger å ta omveien rundt Afrika i stedet for å bruke Suezkanalen.

– For sjøfolk om bord i skip som planlegger å seile gjennom det sørlige Rødehavet er det etablert enighet med norske sjømannsorganisasjoner om å samarbeide for å informere om sikkerhetssituasjonen, og å finne håndterbare løsninger som sikrer retten til å avstå fra gjennomseiling dersom det skulle være behov for det, sier Solberg.

Marineoperasjon

USA har opprettet en marineoperasjon i Rødehavet der 20 land deltar i et forsøk på å sikre den sivile skipsfarten i området.

Norge bidrar med stabsoffiserer til operasjonen Prosperity Guardian. Ifølge regjeringen samarbeider Norge nært med allierte både politisk og militært for å sikre fri og trygg ferdsel til sjøs.



– Vi forventer at myndighetene følger utviklingen nøye, og at det i samarbeid med koalisjonspartene vurderes nærmere hvordan Norge kan bidra på en hensiktsmessig måte i tiden fremover. Norge må bidra til langsiktige løsninger for å sikre skipsfarten i regionen, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.