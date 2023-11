Reddet datteren – ble tatt som gissel

Det siste kysset var for 49 dager siden.

Yarden vet ikke at mannen og datteren berget livet.

Løp fra Hamas

Da familien kom seg ut av bilen satte de på sprang.

Samtidig som de løp, ga hun datteren ifra seg til mannen, Alon, som kunne løpe raskere enn henne.



Hamas-soldatene løp etter dem og fyrte av flere skudd.

Da mannen snudde seg rundt for å se etter kona si, hadde hun gjemt seg i et tre med hendene på hodet for å beskytte seg selv.

Dette var siste gang han så henne.

GISSEL: Hun ble tatt som gissel av Hamas. Foto: Maya Roman via AP

Arrangerte klatrefestival

Fredag arrangerte familien hennes en klatrefestival i Holon, sør for Tel Aviv, til ære for Yarden som blir holdt som gissel av Hamas.



Mange barn, voksne, venner og familie deltok. Alle beskriver henne som en inspirerende kvinne.

Søsteren hennes, Roni Roman, forteller til TV 2 at Yarden er den beste klatreren i familien.

– Jeg er ingen klatrer, det er Yarden som er den profesjonelle. Alle gangene jeg har klatret, har vært sammen med henne, og jeg håper at vi får gjøre det sammen snart, sier søsteren.



SØSTER: Søsteren til Yarden er håpefull. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Deres måte å få opp håpet

Fredag ettermiddag ble 13 israelske gisler løslatt, Yarden var ikke en av dem.

Familien er glad for alle som blir løslatt, selv om det ikke er deres egen søster.

– Vi fikk informasjon om at hun ikke var en av dem som ble løslatt. Jeg håper flere blir løslatt etter hvert, og jeg blir glad hvis jeg ser at barn får slippe fri, sier søsteren.

– Selv om Yarden ikke kommer hjem nå, burde de starte å løslate flere.

42 palestinske fanger og 14 gisler skal frigis lørdag, ifølge israelske myndigheter.

Dagen i klatreparken tilbringer hun blant annet sammen med sine to brødre.

T-SKJORTE: Deltakerne hadde på seg t-skjorter med bilde av Yarden. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Dette er metoden vi benytter for å få opp håpet sammen, og samle mennesker vi er glade i. Vi gjør dette for å vise folk at Yardan er savnet, sier hun.

– Vi vil gjøre noe hver uke for å vise at det er noen som mangler blant oss, sier hun håpefullt.

SØSKEN: To av Yardens søsken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Vet ikke at datteren lever

Brødrene hennes, Gili Roman og Liri Roman, bærer også et stort håp om at søsteren deres skal komme trygt hjem.



Yarden jobber som fysioterapeut for eldre. Broren hennes Gili tror at hun vil ta på seg en omsorgsrolle i fangenskap.



– Jeg tror hun hjelper eldre og barn, og beroliger andre rundt seg, sier han.

BROR: For Yardens bror hjelper det å være samlet i den tøffe tiden. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Svært redde

Når brødrene tøyser om hvem som er den beste klatreren, konkluderer de enkelt med at Yarden er den beste.

Foto: Privat

– Hun har trent i mange år. Hun er proff, og vi er amatører, sier Gili.

På spørsmål om hvordan disse ukene har vært, svarer Gili at det har vært urovekkende.

– Vi er familien hennes, og vi har valgt å fokusere på håp. Det er klart at det er vanskelig fordi vi har det vondt og er triste. Vi er svært redde for henne, sier Gili.



Han forklarer at for dem, hjelper det å være samlet og finne på hyggelige ting.

– For å gjøre en forskjell vil vi lage slike arrangementer som dette. Vi vil være optimistiske og håpefulle, fremfor å bare være triste, sier han.

– Det er fortsatt en berg og dalbane av følelser.

– Føler hun er her

Brødrene er enige i at å gjøre slike ting distraherer dem fra triste tanker om søsteren.



– Vi føler at hun er her sammen med oss, sier Liri.

STERKE FØLELSER: Broren, Liri, føler at søsteren er på klatrefestivalen sammen med dem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Begge tror at hun er sterk, men at tanken på at hun ikke vet hva som har skjedd med datteren kan være vanskelig for henne.

– Jeg tror det hun sliter mest med er at hun ikke vet at datteren hennes er her, at hun ikke vet at mannen hennes klarte å redde henne, sier broren Liri.