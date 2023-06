Redder skole for norske barn

GRUNN TIL Å JUBLE: Ikke den største posten i revidert budsjett, men for 48 barn i Frankrike betyr det at de kan fortsette på skolen sin til høsten. SV redder skoleplassene utenfor Paris. Foto: Santiago Vergara/TV2

– Vi trenger å opprettholde bånd på tvers av landegrensene, sier stortingsrepresentant Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson i SV.



Wold sier at skoleplassene ved den Norske seksjonen ved Lycée International utenfor Paris er et viktig bidrag, til at vi sikrer internasjonalt samarbeid i en urolig tid.



– Dette er helt utrolig. Det føles virkelig som om vi har reddet livet helt fysisk. Det betyr så mye for så mange. Alle elevene, familiene, lærerne, kollegaene, norske og internasjonale, jubler rektor Ida Storsve, da hun får nyhetene av TV 2

Hun forteller at dette har vært det eneste folk har snakket med henne om de siste månedene. Hvis det ikke hadde gått, hadde jeg mistet troen på norsk politikk. Det har vært en dødsstri kamp å kjempe, men likevel den enkleste kampen å ta. Fordi det er for verdens beste sak.Vi elsker Kaski og SV, og har så mange andre å takke også. Høyre blant annet.Dette betyr alt for oss alle!



Ialt 48 barn går på den norske seksjonen ved Lycée International utenfor Paris. Skoleplassene var truet av nedleggelse fordi regjeringen i høst strøk budsjettposten skolen har hatt siden 1989.

I forliket med regjeringen om revidert budsjett sikrer SV en reversering av statsbudsjettkuttet på 2,6 millioner til skoleplassene.

Fru Macron tok initiativ

– Den norske seksjonen gir norske barn muligheten til å fortsette med norsk skolegang, og gjør overgangen for norske barn til fransk skole tryggere, sier Wold.

PÅ MINISTERNIVÅ: Utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk beskjed fra sin franske kollega, Catherine Colonna, at de var bekymret for at Norge trakk tilbake støtten til de fransk-norske-skoleplassene. Foto: Det franske utenriksdepartementet

Etter at både barn, foreldre og skolen hadde tatt kontakt med president Emmanuel Macrons ektefelle, Brigitte, ble saken løftet opp på høyt nivå. Hun informerte både utenriksministeren og kunnskapsministeren at Norge hadde kuttet bevilgningen på 2,6 millioner kroner. Da utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte sin franske kollega Catherine Colonna i Paris i mai, ble saken tatt opp fra fransk side. Inne i mellom store spørsmål som krigen i Ukraina, situasjonen i Midt-Østen og energi.

· Norsk Seksjon er en av grunnbjelkene for norsk tilstedeværelse i Parisområde. Vi mener det er viktig å ivareta muligheten for norske familier å ta på seg oppdrag i området uten at det skal gå ut over barnas skolegang, sier SV-representant Grete Wold.

I tillegg til franske fag får også elevene opplæring på norsk i fag som historie og norsk etter norske lærerplaner. Skolen faller mellom to stoler fordi den ikke er en privatskole, men heller ikke en hel-norsk skole etter norske læreplaner.

Både Høyre, Venstre og Frp hadde varslet at de støttet penger til de norske skoleplassene.

