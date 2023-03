Redda av snop og biscotti

I seks døgn satt Jerry Jouret fast i denne bilen medan snøstormane raste. Familien prisar seg lykkeleg over at 81-åringen elskar realityserien Survivor.

FAST: 81-åringen satt bom fast her i seks døgn. Foto: AP / NTB

Solrike California er ikkje vant til harde vintrar, men no er delstaten ramma av det verste snøvêret på lenge.

Jerry Jouret (81) sjekka difor vêrmeldingane nøye då han skulle køyre frå hytta på fjellet og heim. Men etter ein halvtime, gjekk det gale.

Trudde bestefaren hadde omkome

Jouret forvilla seg inn på ein øyde veg, og blei sittande fast i snøen. Så kom ein kraftig snøstorm. I løpet av kort tid, var store delar av bilen dekt med snø.

– Fleire av oss trudde han var død, seier barnebarnet, Christian Jouret.

For på grunn av det dårlege vêret, kunne ikkje redningsmannskapa sende opp helikopter. Etter som dagane gjekk, blei det stadig vanskelegare for familien å halde motet oppe.

UTFORDRANDE: Redningsmannskap til fots leitar etter 81-åringen. Foto: AP / NTB

– Det var veldig tøft for oss å tenke på at ein mann som har gjort så masse med livet sitt, skulle bli sittande fast i snøen og fryse i hel, seier barnebarnet.

Inspirert av reality

Men bestefaren visste råd. Han har nemleg sett utallige episodar med reality-programmet Survivor, ifølge barnebarnet.

– No sette han kunnskapen ut i live, fortel Charles Jouret til BBC.

Han understrekar at bestefaren aldri fekk panikk. I staden la den pensjonerte matematikaren ein plan for å halde liv i bilbatteriet så lenge som mogleg, og slo berre på motoren i periodar for å varme opp bilen.

81-åringen hadde berre ei tynn jakke på seg, men klarte å halde varmen ved hjelp av eit tynt teppe og eit badehandkle han hadde i bilen.

Overlevde på snø og kjeks

Då han blei tørst, rulla han ned vindauget og tok seg litt snø. Elles klarte han seg på det lille han fann i bilen.

– Han overlevde på eit par croissantar, biscotti og snop, fortel barnebarnet.

Den dramatiske historia, har fått stor merksemd. Her er Jerry saman med barnebarnet Charles og kona Sharon.

Jerry Jouret, de 81 años, sobrevivió a base de croissants, dulces y galletas durante casi una semana solo en su automóvil, atrapado en un banco de nieve en una carretera California https://t.co/FNZvYidXVg — CNN en Español (@CNNEE) March 10, 2023

Men etter 3,5 døgn, blei situasjonen endå meir dramatisk. Då 81-åringen skulle rulle opp vindauget etter å ha tatt seg litt snø, døde bilbatteriet. Dermed blei vindauget ståande med ei opning på fleire centimeter i det iskalde snøvêret. Han forsøkte å tette igjen så godt han kunne, samtidig som temperaturen sank til godt under frysepunktet i området.

Redninga

Etter seks døgn, var vêret omsider bra nok til å få eit helikopter i lufta. Berre flaks gjorde at 81-åringen blei oppdaga. Helikopteret var på veg ut igjen av området for å fylle drivstoff då piloten såg noko han trudde var ein stor stein.

Heldigvis tok piloten ein nærmare kikk. Han skjønte då at det var ein bil, og jammen dukka det opp ei hand som vinka også. Bestefar Jerry var i live.

– Det var eit mirakel at det gjekk bra, seier barnebarnet.

SNØKAOS: Det store snøfallet har skapt store problem fleire stader i California. Foto: Justin Sullivan/Scanpix

Då Jerry omsider var redda, blei han frakta rett til sjukehus.

– Piloten sa at han smilte heile vegen, fortel barnebarnet, og legg til at legane på sjukehuset blei overraska over kor bra form 81-åringen var i.

– Han hadde ingen skader etter kulda. Han blei utskriven etter berre nokre timar, og kunne reise heim til bestemor.

No har barnebarnet ei klar oppfordring til alle.

– Viss nokon blir sittande fast, aldri gi opp håpet. Nokre av oss trudde bestefar var tapt. Men det er utruleg kva menneskekroppen kan klare.