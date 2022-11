Redd historien skal gjenta seg: – Jeg har litt PTSD

De siste dagene har man kunnet se oransje, glødende lava tyte ut av vulkanen Mauna Loa.

Flere skuelystne har nærmet seg områder rundt vulkanen for å få med seg de spektakulære bildene.

Ifølge nyhetsbyrået AP, har flere forskere forsikret innbyggerne om at lavaen som renner ut, strømmer ned i en riftsone på den nordøstlige delen av vulkanen.

LAVA: Det strømmer ut lava av vulkanen Mauna Loa på Hawaii. Foto: DAVID FEE / Reuters

Denne siden av vulkanen skal ikke være bebodd, og det har ikke blitt sendt ut evakueringsordre.

Flykter

Per nå skal ikke utbruddet utgjøre noen trussel for innbyggerne på øyen. US Geological Survey ber derimot folket være forberedt på at situasjonen kan eskalere, og at lavastrømmen kan endre seg raskt.

For mange oppleves usikkerheten som nervepirrende. Lokale Nicole Skilling er en av dem.

PAKKET OG KLAR: Nicole Skilling har pakket bilen full av mat, drikke og eiendeler, og er klar for å dra av sted dersom vulkanutbruddet på Hawaii eskalerer. Foto: Caleb Jones / AP

I 2018 ble hun vitne til at 700 boliger ble ødelagt av strømmende lava fra vulkanen Kilauea. I etterkant av utbruddet i 2018 valgte hun å flytte til området South-Kona.

Siden 1843 har Mauna Loa hatt 33 utbrudd. Så ble den stille i 38 år.

Nå som Mauna Loa har våknet til live, forteller hun at minnene strømmer tilbake.

– Det skjedde jo i går kveld, så jeg har ikke hatt så mye tid til å bekymre meg. Og heldigvis er det akkurat nå ved den nordøstlige riftsonen, men hvis det bryter til vestsiden, så snakker vi om et stort befolket område, det er derfor jeg har litt «PTSD», sier Skilling til AP mandag kveld.

NYSGJERRIGE: Skuelystne innbyggere får med seg de spektakulære vulkan-bildene fra avstand mandag. Foto: Caleb Jones / AP

Nå har hun pakket bilen og er klar for å tråkke på gassen dersom situasjonen skulle eskalere.

Ifølge nyhetsbyrået, er ikke Skilling alene om frykten. Flere skal ha gjort som henne, i frykt for at utbruddet skal forverres.

Mandag valgte sivilforsvaret på øyen å åpne tilfluktsrom som følge av at flere innbyggere valgte å forlate hjemme sine.

Ordfører på Hawaii, Mitch Roth, opplyser dog at svært få bodde der over natten, og legger til at tilfluktsrommene igjen vil holdes stengt.

Lea Ferreira bor i området Hilo, og har vært vitne til flere av vulkanutbruddene på øyen gjennom årene. Til forskjell fra Skilling, har hun lave skuldre.

ØDELA BOLIGER: Rundt 700 boliger ble ødelagt under et utbrudd fra vulkanen Kilaeua i 2018. Foto: TERRAY SYLVESTER / Reuters

– Dette er ingenting. Det skjedde stille, veldig stille. I 1984 kunne du se strømmen høyt oppe i luften, sier hun til AP.

Stor vulkan

Mauna Loa er en av fem vulkaner som utgjør The Big Island. Det er den sørligste av de store øyene på Hawaii.

Vulkanen er ikke høyest av de andre fire. Den er dog den største og har en størrelse som dekker omtrent halvparten av arealet på øyen.

The Big Island ligger 320 kilometer sør for Hawaiis mest folkerike øy, Oahu, som både huser hovedstaden Honolulu og Waikiki Beach.