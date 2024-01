– Redd for at det kan ta litt tid

Denne uken har Jens Stoltenberg vært i Washington for å oppfordre amerikanske politikere til å sende mer støtte til Ukraina. Til TV 2 sier han at det kan ta tid. Det er flere grunner til det.

Problemer ved egen grense

Tirsdag møtte han speaker Mike Johnson, som styrer Representantenes hus. Det er der forhandlingene om en ny støttepakke til Ukraina har stoppet opp.

– Vi hadde en veldig god og lang samtale om støtten til Ukraina. Han gir uttrykk for at han fullt ut er innforstått med at president Putin ikke må vinne denne krigen. Det gjør verden farligere, og det er en sikkerhetspolitisk, veldig alvorlig situasjon vi allerede ser i Ukraina. Samtidig er det en veldig vanskelig innenrikspolitisk prosess i USA, der man nå har koblet spørsmål om støtte til Ukraina til tiltak på grensen mot Mexico, sier Stoltenberg til TV 2 etter møtet med republikaneren fra delstaten Louisiana.

Den innenrikspolitiske prosessen Stoltenberg viser til er situasjonen på den sørlige grensen mellom USA og Mexico.

USAs president Joe Biden er under hardt press fra republikanerne og deler av hans eget parti for at det kommer rekordmange migranter over grensen for tiden.

SPEAKER: Mike Johnson møtte Jens Stoltenberg for å diskutere Ukraina på tirsdag. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / NTB

Biden møter motstand

Biden-administrasjonen har sagt at de ønsker å sende 60 milliarder dollar til Ukraina som en del av en pakke på 110 milliarder dollar som også skal gå til Taiwan, Israel og grensetiltak.

Men blant republikanerne i Representantenes hus er det en økende skepsis til å opprettholde støtten til Ukraina.

I Senatet forhandles det nå om et forslag som både vil sikre strengere grensetiltak og støtte til Ukraina, men Mike Johnson har sagt at forslaget er «dødt» i Representantenes hus og vil ikke få flertall. Tidligere president Donald Trump har også gått ut og kritisert forslaget.

Stoltenberg har i mange år unngått å kommentere amerikansk innenrikspolitikk og mener at Nato heller ikke bør blande seg inn i diskusjonen om landets innvandringspolitikk. Men han er likevel tydelig på at situasjonen er alvorlig.

– Jeg er helt sikker på at det hadde blitt vesentlig vanskeligere hvis Nato prøvde å løse en innenrikspolitisk floke i USA. Det både må de og skal de gjøre uten innblanding fra Nato, men de må forstå at uavhengig av hvilken løsning de finner rundt grensen mot Mexico, er det helt avgjørende også for USAs sikkerhet at ikke en autoritær leder som president Putin ser at han kan bruke militær makt, invadere et naboland og så oppnå det han vil, sier han.

TUNGT BUDSKAP: Jens Stoltenberg var tydelig på at den amerikanske støtten er kritisk Foto: Manuel Balce Ceneta / AFP / NTB

– I dag er det Ukraina, i morgen kan det være Taiwan



Stoltenberg sier han fortsatt har «god tro» på at det vil komme en løsning på plass, men han innrømmer at han ikke fikk noe svar under møtene i Washington på når det vil skje.



– Dessverre er det ingen i Kongressen som kan si noe sikkert om når og hvordan det kommer en avklaring, sier han.

Stoltenberg sier det vil være kritisk hvis ikke den amerikanske støtten fortsetter.

– Amerikanerne har våpen og ammunisjon som Ukraina er helt avhengig av. Derfor er det kritisk hvis amerikanerne velger å ikke fortsette å støtte, sier han.

Han har likevel ikke gitt opp.

– Jeg har god tro på at de kommer til å fortsette å støtte, men jeg er redd for at det kan ta litt tid, sier Stoltenberg.

En ting Stoltenberg la vekt på under besøket, både på en pressekonferanse med USAs utenriksminister Antony Blinken og i intervjuet med TV 2, er at land som Kina følger nøye med på det som skjer i Ukraina.

– I dag er det Ukraina, i morgen kan det være Taiwan. Så dette handler om å stå opp mot autoritære krefter som bruker militærmakt for å nå sine mål, sier han.

KRITISK: Donald Trump var svært kritisk til NATO i sin presidentperiode. Under valgkampen har han gjentatt kritikken. Foto: Mike Segar / NTB

– Vi betaler for Nato

Forhandlingene i Kongressen har blitt mer kompliserte som følge av at landet har gått inn i et valgår. Donald Trump har stø kurs mot nominasjonen etter valgseirene i både Iowa og New Hampshire. Hans støttespillere i Kongressen følger nøye med på det han sier om både Ukraina og innvandringspolitikk.

Trump var i sin presidentperiode svært kritisk mot NATO-allierte som ikke brukte to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, slik de forpliktet seg til å gjøre på toppmøtet i Wales i 2014. I en valgkamptale i Las Vegas på lørdag gjentok Trump kritikken mot Nato.

– Vi betaler for Nato og vi får ikke så mye ut av det, sa den tidligere presidenten.

Han la også til at han ikke tror NATO-allierte ville hjulpet hvis USA var under angrep.

– Hvis vi noen gang ville trenge hjelpen deres, la oss si hvis vi ble angrepet, jeg tror ikke de ville vært der, sa Trump.

Trygg på allianse uansett hvem som blir president

Stoltenberg sier at beskjeden fra USA om at europeiske NATO-land må investere mer i forsvar er «oppfattet».

– Man skal legge merke til hva tidligere president Trump sier. Han kritiserer først og fremst NATO-allierte for ikke å investere nok i Nato, og mitt svar på det er at europeiske NATO-land, også Norge, øker investeringer i forsvar betydelig, og dermed blir det også lettere å sikre fortsatt støtte fra USA for Nato, uavhengig av hvem som blir president.

Men han mener at historikken viser at Nato har støttet USA når sistnevnte har vært under angrep. Den eneste gangen NATOs artikkel 5, om at et angrep på ett medlem er et angrep på alle, har blitt tatt i bruk var etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

– Så vi har bevist at NATO-allierte står opp for USA, sier Stoltenberg.

Har Nato noe å frykte hvis Trump blir gjenvalgt til president?

– Jeg er trygg på at uansett hvem som blir valgt til president i USA, så vil USA fortsatt være et lojalt og sterkt medlem av alliansen. Dels for det er i USAs sikkerhetsinteresser at vi har et sterkt Nato, dels fordi det faktisk er bred tverrpolitisk støtte i kongressen for Nato, og dels fordi det som har vært viktigste anklagen, nemlig at europeiske NATO-allierte bruker for lite på forsvar, det er vi virkelig i gang med å gjøre noe med. Stadig flere NATO-land når målsettingen om å bruke 2 prosent av nasjonalproduktet på forsvar.