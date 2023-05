Realitystjerne fikk invitasjon til kroningen av Kong Charles

Åtte måneder etter Dronning Elizabeth IIs bortgang blir det offisielt: Kong Charles III er kongen av Storbritannia.

Kroningen lørdag 6. mai ventes å være et av de største øyeblikkene i Storbritannias historie.

Med under en uke igjen, står flere store navn i kø for å delta på kroningen.



Alle nøkkelmedlemmene i kongefamilien, inkludert prins Harry, ventes å være til stede, samt kongelige og politiske ledere fra hele verden.

DELTAR: Prins Harry skal delta på kroningen, men uten kone og barn. Foto: Doug Peters/ Empics

I tillegg forventes en rekke kjendiser å være der også.

Her er alt du trenger å vite om gjestelisten – der har nemlig noen uventede navn dukket opp.

Hadde sex på TV

Buckingham Palace har invitert omtrent 2000 gjester til Westminster Abbey for å bevitne kroningen, melder BBC.

Den fullstendige gjestelisten har ikke blitt offentliggjort per 2. mai, men mange nyhetssteder har ført løpende lister over de som allerede har sagt at de vil delta.

Omtrent alle fra den britiske kongefamilien ventes å være der, inkludert prins William og hertuginne Kate, sammen med barna deres prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis.

KOMMER: Hele familien til prins William skal delta på kroningen av Kong Charles. Foto: Matt Porteous / Kensington Palace via AP

Prins Harry vil delta alene. Konen hans, Meghan Markle, skal nemlig være hjemme med deres sønn Archie som har bursdag samme dag som kroningen, og deres datter Lilibet.

People og BBC rapporterer at andre bemerkelsesverdige navn på gjestelisten inkluderer:

USAs førstedame Jill Biden

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary av Danmark

Kong Carl XVI Gustaf og kronprinsesse Victoria av Sverige

Kong Felipe og dronning Letizia av Spania

Kronprins Fumihito og kronprinsesse Kiko av Japan

Kong Philippe og dronning Mathilde av Belgia

Kong Willem-Alexander og dronning Máxima av Nederland

Māori King Tuheitia og Makau Ariki Atawhai

Frankrikes president Emmanuel Macron

Australias statsminister Anthony Albanese

Men det er ikke bare verdensledere og kongelige som har fått invitasjon.

Mandag denne uken delte tidligere Love Island UK-deltaker, Tasha Ghouri, via Story-funksjonen på Instagram at hun har blitt invitert til slottet i Windsor.

INVITERT: Den tidligere reality-deltakeren har blitt invitert til et av arrangementene i forbindelse med kroningen. Foto: Skjermdump fra Instagram

Hun var deltaker på Love Island i fjor, der hun blant annet sjokkerte publikum da hun hadde sex med partneren sin, som hun hadde et noe turbulent forhold til.

Ifølge invitasjonen hun har publisert på Instagram, er hun invitert til en mottakelse på slottet før kronings-konserten søndag kveld.

Disse skal fremføre

Stjernespekkede konserter har blitt en bærebjelke i kongelige feiringer, med Queen, Rod Stewart og Diana Ross som alle fremførte i anledning platinums-jubileet til dronning Elizabeth II i fjor.

QUEEN FOR DRONNINGEN: Her fremfører Queens Brian May, og Adam Lambert på konserten til dronningens platinumjubileum i fjor. Foto: Alberto Pezzali / AP Photo

Buckingham Palace har også lovet «globale musikkikoner og samtidsstjerner» til Kongens kroningskonsert søndag kveld.

Take That, Katy Perry og Lionel Richie er blant artistene som så langt har blitt annonsert.

Paloma Faith, Olly Murs, veteran rockegitarist Steve Winwood og Nicole Scherzinger fra The Pussycat Dolls skal også opptre.

KATY PERRY: Den amerikanske popartisten er en av flere som er bekreftet til kroningskonserten. Foto: Arroyo-OConnor / AFF-USA.com

Konserten vil også inkludere klassiske fremføringer av den italienske operastjernen Andrea Bocelli.

Det ryktes også at den amerikanske sangeren Bette Midler vil reise til Storbritannia for å opptre.

Ed Sheeran, Adele, Sir Elton John, Harry Styles og Spice Girls har alle angivelig takket nei til å fremføre søndag.

Buckingham Palace har sagt at flere detaljer om artistene vil bli utgitt etterhvert.