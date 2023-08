Reagerer sterkt: – Viser at terrortrusler virker

Sverige varslet tirsdag skjerpet grensekontroll på grunn av den økte trusselsituasjonen.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sier at bakgrunnen er at den siste tidens koranbrenninger har gjort Sverige til et «prioritert mål» for islamistisk terror.



Mandag fordømte Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) koranbrenningene i Sverige og Danmark og oppfordret til reaksjoner mot landene.



Koranbrenning utført av demonstranter i Sverige og Danmark har skapt sterke reaksjoner i den muslimske verden. Foto: MOHAMMED HUWAIS / NTB

Både i Danmark og Sverige vurderer myndighetene endringer av lover eller regler for å hindre at koraner brennes.



I helgen sa Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at Danmark vil lete etter juridiske verktøy som kan forhindre koranbrenninger utenfor ambassader. Løkke Rasmussen har tett dialog med sin svenske kollega Tobias Billström.



– Gir etter for press

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen sier at han er veldig skeptisk til det danske sporet og signalene derfra.

– De gir etter for press fra noen av de mest udemokratiske landene i verden, sier Selbekk til TV 2.

Både politiske, økonomiske og kulturelle reaksjoner bør vurderes mot Sverige og Danmark, heter det i oppfordringen fra de 57 muslimske landene i OIC.



Et barn holder koranen i den ene hånda og Hizbollah-flagget i den andre under en demonstrasjon i Beirut. Foto: IBRAHIM AMRO

– Vi har ingenting å lære av landene i OIC. Det er et skrekk-kabinett med basal undertrykkelse, sier Selbekk.

– Skremmende

Han sier at det er viktig at vestlige land står opp mot presset fra OIC-landene.

– Det er skremmende at Danmark er på det sporet, hva blir det neste? Forbud mot karikaturer av profeten?

I 2006 fikk Selbekk skylden for å ha brakt Norge i en krise med Muhammed-karikaturene. I løpet av en dramatisk uke førte masseprotester og sammenstøt over hele den muslimske verden til at mer enn 140 mennesker ble drept.

Danmark er ivrig etter vennskap med muslimske land, sa utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mandag. Foto: Ritzau / NTB

– Ytringsfriheten står sterkt, og vi må stå opp for verdiene når det koster. Det gjorde Danmark i 2006 da det sto på som verst. Det er helt feil nå når de sender signaler om at det er mulig å presse dem, og viser at terrortrusler virker, sier Vebjørn Selbekk til TV 2.

– Hva tenker du om Norge velger å følge enten Sverige eller Danmark?

– Da må vi stå på den svenske linja. De imponerer meg, som har enda mer som står på spill, for eksempel med Nato-medlemskapet. De har stått på verdiene sine uansett, fortsetter Selbekk.

Ikke imponert av Støre

Han håper at det norske samfunnsklimaet, og bevisstheten om ytringsfriheten, står så sterkt at Norge holder på den svenske linja.

– Jeg tror det skal være vanskelig å endre linja vår i 2023. Det tror jeg ingen tør å endre, sier Vebjørn Selbekk.

Under sin halvårlige pressekonferanse omtalte statsminister Jonas Gahr Støre koranbrenning som hatkriminalitet. Dagen-redaktøren mener Støres uttalelse var «uheldig».

– Han mener da det er straffbart. Støre har rodd seg inn siden da, men han imponerer ikke etter min mening. Det har Støre heller aldri gjort, mener jeg, sier Selbekk til TV 2.

– Vise signal

Anine Kierulf, som er spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, påpeker at flere koran-brenninger har skjedd andre steder enn ved ambassader, og at det er spredningen av de i sosiale medier som ofte når og provoserer bredt.

– Det er nærliggende å tenke at det man oppnår er å vise signal om at statene Danmark og Sverige tar situasjonen på alvor, at det er enkeltpersoner som brenner koranen og at de vil gjøre noe med det, sier Kierulf til TV 2.

– Kan Norge komme til å ta grep som Sverige eller Danmark?

– Vi har de samme praktiske og prinsipielle problemene i Norge. Jeg tror ikke det er aktuelt for regjeringen nå, men skulle det endre seg må vi ta diskusjonen. Det er alltid positivt med diskusjon, da blir det oppmerksomhet rundt ytringsfriheten, viktigheten av den og hvorfor vi verner om den både praktisk og prinsipielt, sier Kierulf.