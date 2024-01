Reagerer sterkt på video: – Sjokkerende

En video som går viralt viser en sivil mann vifte med et hvitt flagg før han blir skutt til døden i Gaza. – En TV-sendt krigsforbrytelse, sier talsperson for FN.

Den 22. januar gjorde ITV News et intervju med Ramzi Abu Sahloul på Gazastripen.

I intervjuet sier den sivile mannen følgende:



– Min mor og bror er fortsatt inne i et annet område. De har femti andre fordrevne i huset. Israelerne gikk inn og tok oss ut, men de tok ikke ut broren min. Vi ønsker å få han ut, sier Abu Sahloul.

Rundt ham står en gruppe menn som holder et hvitt flagg. De ønsket å redde familien etter å ha blitt tvunget til å evakuere hjemmene sine.

En av dem forteller til ITV News at de flyktet fra Gaza by da krigen begynte.

Denne gangen flyktet de fra Khan Younis der det nå pågår harde kamper. Planen var å sette kurs mot Rafah på grensen til Egypt.

Video sjokkerer

Mennene ble filmet av Mohammed Abu Safia, en lokal kameramann som jobber for ITV.



– Det finnes ingen trygge steder på Gaza, sier en av mennene til kameramannen.



Minutter senere filmer fotografen de sivile mennene gå mot området der familiemedlemmene deres befinner seg med et hvitt flagg for å symbolisere at de er sivile og ubevæpnet.

Det er tydelig at det pågår kamper i nærheten, og flere skudd blir hørt.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

De fem mennene i videoen begynner å løpe, og i løpet av noen sekunder kollapset Abu Sahloul på bakken.

Mannen ble skutt i brystet.

Da de prøvde å bære ham i sikkerhet kunne man på videoen fortsatt høre at det ble skutt rundt dem. I området stod også sønnen, Mohammed.



I videoen kan man høre sønnen Mohammed skrike mens faren ligger livløs på bakken.

– Jeg kan ikke tro at dette har skjedd. Hvordan ble han skutt? Han bar et hvitt flagg som symbol på fred, sier sønnen.

DØDE: På bildet ser man Ramzi Abu Sahloul holde hendene oppe mens han blir intervjuet. Minutter døde han av skuddskader i brystet. Foto: Mohammed Abu Safia/ITV News

Reagerer sterkt

Det er ikke kjent om Israel stod bak angrepet på menene.

Men flere ledere for hjelpeorganisasjoner reagerer sterkt på videoen. Blant dem generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

– Det er en sjokkerende video. Sivile burde være beskyttet og forholdsregler bør tas for å skjerme dem. Det er ikke diskuterbart og loven er veldig klar, sier Egeland.



FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, beskriver hendelsen som en «TV-sendt krigsforbrytelse».



– Hvis det var Det israelske forsvaret (IDF) som stod bak er det helt klart at de må stå til ansvar, sier hun.



Hun stiller spørsmål rundt hvorfor det ble skutt mot mennene.

ANSVAR: FNs Francesca Albanese mener Israel må stilles til ansvar hvis de stod bak drapet på den sivile mannen. Foto: Salvatore Di Nolfi

– Hva slags begrunnelse ligger bak å drepe noen som viftet med et hvitt flagg? Fra den avstanden? Hva slags fare utgjorde disse menneskene? De snakket bare med en journalist, sier hun.

ITV News har også vært i kontakt med IDF som sier de ikke er klar over denne hendelsen.

– Videoen er tydelig redigert. Vi har ingen kommentar, sa en talsperson til ITV News.



Avviser ikke folkemordsaken

FNs øverste domstol ICJ kom fredag frem til at de ikke vil avvise folkemordsaken mot Israel.

Avgjørelsen kommer i forbindelse med folkemordsaken som Sør-Afrika startet mot Israel. De mener at Israel bryter Folkemordkonvensjonen med sin krig i Gaza.

PROTEST: Demonstranter utenfor FN-domstolen ICJ fredag 12. januar. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Domstolen har foreløpig kun tatt stilling til hastetiltakene som Sør-Afrika har bedt om mens saken behandles, ikke hovedspørsmålet om hvorvidt Israel begår folkemord. Det kan ta flere år.

7. oktober gikk Hamas til angrep på Israel, hvor over 1200 mennesker ble drept og 240 gisler ble tatt. Siden den gang har Israel utført flere angrep på Gazastripen.

Dødstallene på Gaza har nå oversteget 26. 000 ifølge lokale helsemyndigheter.