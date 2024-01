Reagerer på Israels plan: – Et håpløst forslag

Etter tre måneder med krig, varslet Israel torsdag det som angivelig skal være en mer målrettet kamptilnæring nord på Gazastripen.

Planen er imidlertid å fortsetter jakten på Hamas-ledere i sør, som neste fase av krigen på Gazastripen.

Det sa landets forsvarsminister, Yoav Gallant.

PÅGÅENDE KRIG: Røyksky kommer opp fra Gazastripen, sett fra Israel. Foto: Amir Cohen / Reuters

Kunngjøringen kom samtidig som Israel trekker ut noen styrker fra Palestina, for å la reservister dra tilbake til sine sivile jobber, ifølge NTB.

Dette skjer etter et økende internasjonalt press for å drive mindre brutal krigføring.

– Nord på Gazastripen vil vi gå over i en ny kamptilnærming, hevder Gallants kontor i uttalelsen.

Forsvarsministeren la til at tilnærmingen vil omfatte raid, riving av tunneler, luft- og bakkeangrep og spesialstyrkeoperasjoner.

– Ekstreme lidelser

Den varslede endringen i krigføringen får barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk i Leger Uten Grenser til å reagere.

– Det er ikke nok. Vi ser helt grusomme lidelser på hele Gazastripen. Historiene vi får fortalt av våre kolleger, er nesten vanskelig å tro på, sier hun på telefon fra byen Jenin på den okkuperte Vestbredden.

KRITISK: Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk i Leger Uten Grenser. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ifølge barnepsykologen forteller kollegene hennes om skader de sjelden har sett i andre krigssoner og at det skytes utenfor sykehusene de jobber ved.

– Det finnes ingen trygge steder lenger. Selv om det skal være noen små justeringer på krigføringen, så er det fortsatt en krigføring som medfører ekstreme lidelser.

– Når heller ikke helse-, sykehus- eller ambulansepersonell er trygge, så er det umulig å gi god nok hjelp, slår Brubakk fast.



Usikker på målene

Sør på Gazastripen, hvor størsteparten av enklavens befolkning er drevet på flukt, ser det imidlertid ikke ut til å bli noen endringer i krigføringen.

Der skal Israel fortsette å jakte Hamas-ledere og forsøke å frigi gisler.

– Det vil fortsette så lenge det anses nødvendig, heter det i uttalelsen.

Det er uklart hvor mye Israel har oppnådd av målene de har satt seg for Gaza, etter nå tre måneder med brutal krig.

Det mener Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

– Det er usikkert hvor mye de har greid og i hvilken grad de er i stand til å nå målene de satte seg, nemlig å knuse Hamas og frigjøre gislene, sier Tuastad til TV 2.

FØRSTELEKTOR: Dag Henrik Tuastad i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Foto: Lage Ask / TV2

Da Hamas angrep Israel 7. oktober, drepte de rundt 1200 mennesker, ifølge Israel.

De tok også rundt 240 gisler, hvorav litt over halvparten fortsatt holdes på Gazastripen. Etter angrepet, erklærte Israel umiddelbart krig mot Hamas.

Tuastad mener at de faktiske målene til Israel er diffuse.

– For hva betyr det å knuse eller å fjerne Hamas? Det er én ting å fjerne Hamas militært, knuse tunnelsystemer, ødelegge rakettsystemet, drepe kjente ledere, sier han, og fortsetter:

– Men hva med dem som har styrt Gaza under Hamas-kontroll, men som ikke har vært Hamas-medlemmer? Er også disse en del av målet? Det er uklart hva som skal til for at Israel mener at de har oppnådd målene sine.

– Katastrofe

Det som imidlertid er tydelig etter tre måneder med krig, er de høye sivile tapene.

SKADET: En palestinsk jente måtte amputere beinet etter at hun ble skadet i et Israelsk angrep. Her får hun behandling på et sykehus nær grenseovergangen Rafah. Foto: Arafat Barbakh / Reuters

Minst én prosent av Gazas innbyggere drept, ifølge lokale myndigheter.

I Norge tilsvarer én prosent av befolkningen alle innbyggerne i enten Ålesund eller Tønsberg.

– Så har det jo vært en katastrofe når det gjelder Israels anseelse globalt, som topper seg med at Sør-Afrika har anklaget dem for folkemord, sier Tuastad, som legger til at dette er en anklage Israel tar alvorlig.

– Uakseptabelt

Det ser ikke ut til at Gazas rundt 2,3 millioner mennesker får fred med det første. Over 85 prosent av disse er på flukt fra hjemmene sine, ifølge FN.

Flere enn 50.000 er såret eller lemlestet som følge av krigføringen, og en stor del av befolkningen sulter. Andre mangler livsnødvendige medisiner.

– Vi har lenge bedt om våpenhvile, slik at adekvat nødhjelp kan komme inn, sier Brubakk i Leger Uten Grenser.

Hun forteller at kollegene på Gazastripen jobber under ekstreme forhold og med fare for egne liv.

FRIVILLIGE: Hjelpearbeidere bærer en skadet mann sør på Gazastripen. Flere hjelpearbeidere har blitt drept i en rekke sykehusangrep på Gazastripen den siste måneden. Foto: Said Khatib

– Det som foregår nå, er helt uakseptabelt og det må komme en våpenhvile så fort som over hodet mulig, krever Brubakk.



Kravet speiler FNs krav om at krigen må ta slutt, som kom fredag.

Dagen i forveien startet USAs utenriksminister Antony Blinken en rundreise i regionen, hvor han blant annet skal jobbe for å hindre en spredning av konflikten.

Hevder dette vil skje

Etter krigen vil Hamas ikke lenger ha makten på Gazastripen, hevder Isreals forsvarsminister Youav Gallant.

Likevel vil Israel forbeholde seg retten til militær handlingsfrihet, ifølge Gallant.

Forsvarsministeren har også uttalt at en flernasjonal gruppe, ledet av USA, og i samarbeid med EU og regionale aktører, vil få ansvaret for å gjenoppbygge Gazastripen.

FORSVARSMINISTER: Den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant snakker med reportere før et møte med den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken. Foto: Saul Loeb / Pool / AFP

Han hevder videre at det ikke kommer til å være noen form for israelsk sivil tilstedeværelse og at palestinske organer vil ha ansvaret for enklaven. Israel vil fortsette sin blokade av området og inspisere alle varer som skal inn til det.



– Innbyggerne på Gaza er palestinerne, derfor vil palestinske organer ha ansvaret, med forutsetning at det ikke skjer fiendtlige handlinger eller trusler mot staten Israel, heter det i uttalelsen.

– Quisling-regjering

Midtøsten-forsker Tuastad mener at dette ser ut til å utelukke det verst tenkelige scenarioet for det palestinske folket på Gazastripen – nemlig en tvangsfordrivelse ut av enklaven og israelsk gjenbosetting der.

– Men det svake punktet er at Israel tilsynelatende skal velge hvem som er i denne administrasjonen. Det er et håpløst forslag.

– Hvorfor er det håpløst?

– Fordi palestinerne da vil styres av palestinere som de ikke selv har pekt ut, men som okkupanten har pekt ut.

– Det er en form for Quisling-regjering. Å utpeke folk som ikke ha legitimitet over dem de skal styre, er en oppskrift på motstand, sier Tuastad.

Han viser til at det historisk har vært motstand mot okkupasjon, både på Vestbredden og Gaza – noe han ikke tror vil få en slutt etter krigen.