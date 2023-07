Reagerer på britisk Amazon-uttalelse: – Umusikalsk

HARDE ORDELAG: Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace har lite til overs for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sine utspill. Foto: Alberto Pezzali / AP og HANDOUT / AFP / NTB

Den britiske forsvarsministeren etterlyser mer takknemlighet for våpenbidragene sine til Ukraina. – Umusikalsk, sier norsk ekspert.

Stemningen surnet under Nato-toppmøtet etter Zelenskyjs utblåsing på Twitter tirsdag, der han kalte Natos manglende tidsplan for å få Ukraina inn i Nato for «uhørt og absurd».

– Ingen Amazon-tjeneste

Utover ettermiddagen og kvelden dempet Zelenskyj kritikken, men dagen etter kom den britiske forsvarsministeren, Ben Wallace, med en uttalelse som har vakt oppsikt.

– Storbritannia er ingen Amazon-leveringstjeneste for våpen til Ukraina, og Kyiv gjør lurt i å vise støttespillerne sine litt takknemlighet, sa Wallace til Sky News.

NATO-VENNER: Britenes forsvarsminister, Ben Wallace, møter kraftig kritikk etter sin uttalelse til britisk presse onsdag. Foto: Pavel Golovkin

Bakgrunnen for kommentaren er en yrende motstand blant enkelte politikere i Washington og andre lands parlamenter på å bruke milliarder på militær hjelp til Ukraina.

Ifølge The Guardian kom USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan med tilsvarende kritikk.

– Det amerikanske folk fortjener en grad av takknemlighet, var hans svar til Zelenskyj-utspillet.

Zelenskyj svarte senere at han ikke skjønte Wallace' Amazon-kommentar, og forsikret at de alltid er veldig takknemlige for støtten.

MEST GOD STEMNING: President Volodymyr Zelenskyj møtte statslederne på siden av toppmøtet i Vilnius, og la sterkt press på Nato for å få fortgang i prosessen om et framtidig medlemskap. Men det var også mye god stemning Foto: Javad Parsa

– Jeg vet ikke hva han mente. Vi er takknemlige overfor Storbritannia. Jeg skjønner ikke hvordan jeg ellers kan uttrykke min takknemlighet.

– Vi kan stå opp om morgenen og uttrykke vår takknemlighet personlig til forsvarsministeren, spøkte han.

Tar avstand

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har tatt avstand fra forsvarsministerens Amazon-uttalelse, og sier Zelenskyj har uttrykt takknemlighet overfor ham utallige ganger.

VIKTIG BIDRAGSYSTER: Storbritannia er blant landene som har gitt mest våpen til Ukraina. Her ankommer statsminister Rishi Sunak og forsvarsminister Ben Wallace Nato-toppmøte tirsdag. Foto: INTS KALNINS

– Jeg vil si at han og det ukrainske folk har vist ekstrem takknemlighet. Men vi må også huske på at de kjemper for livet sitt og friheten sin hver eneste dag, og betaler en grusom pris for det, sier Sunak.

– Hjertesukk

Førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo, Øivind Brattberg, følger britisk politikk svært tett.

– Det er et hjertesukk fra en statsråd som er mer militær enn politiker, sier han om Wallace sine utspill.

FØRSTELEKTOR: Øivind Bratberg er blant Norges fremste eksperter på britisk politikk. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Han forklarer at Storbritannia har vært veldig viktig for Ukraina.

– Hvis man ser bort fra diplomatisk etikette, er det vel ikke helt urimelig det han sier, gitt at Storbritannia har stått i første rekke blant Ukrainas hjelpere gjennom hele krigen, sier Bratberg.

– Umusikalsk kommentar

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er av en litt annen oppfatning enn Bratberg.

– Jeg mener kommentaren til Wallace er litt umusikalsk, sier Diesen.

– Zelenskyj har aldri gitt uttrykk for noe annet enn takknemlighet, poengterer Diesen, hans uttalelse dreide seg dessuten ikke om våpenhjelpen, men om tidsplanen for ukrainsk NATO-medlemskap.

Han sier til TV 2 at Nato helt ubetinget må støtte Ukraina med våpen.

UMUSIKALSK: Tidligere general og forsvarssjef Sverre Diesen mener kommentaren til den britiske forsvarsministeren er upassende. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Den tidligere forsvarssjefen vektlegger også det faktum at Europa og Nato allerede har bestemt seg for at Russland ikke skal vinne krigen.

– Nato kan miste troverdighet

– Når vi mener at det er helt avgjørende for Vestens sikkerhet at russerne ikke må vinne, er det rent logisk ingen annen løsning enn å fortsette våpenstøtten til russerne enten gir opp eller blir slått militært. Hvis ikke vil alliansen åpenbart virke lite troverdig, sier han tiø TV 2.



Diesen poengterer at våpenstøtte til Ukraina også er i vår egen interesse. Samtidig ønsker Putin å vise et bilde av et splittet Europa.

– Gir vi opp nå, bekrefter vi Putins syn på Vesten som svake og dekadente. Det vil han tolke som et tegn på at Nato egentlig ikke er en troverdig allianse, og som en invitasjon til å fortsette å gjenreise det russiske imperiet, sier han.

– Hva med krigstretthet, og vanlige folk som stiller spørsmål ved pengebruken i denne krigen?

– Å sørge for at Russland ikke vinner denne krigen er som påpekt avgjørende for Europas sikkerhet. Da kan vi ikke gi opp så fort dette blir kostbart, det vil bli mange ganger dyrere å skulle stoppe russerne neste gang, sier Diesen.

Han trekker fram Polen og de baltiske landene som eksempel.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, USAs president Joe Biden,Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan og Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et rådsmøte i Vilnius. Foto: Javad Parsa

– Dette er også land som tidligere har vært en del av det russiske imperiet og den russiske verden som Putin kaller det. Dette er land som står i fare for å være neste på listen hvis Russland vinner i Ukraina, forteller Diesen.

Zelenskyj presser på

Zelenskyj mener en manglende invitasjon til Nato gjør at Russland vil være motivert til å fortsette krigføringen i landet.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, viser forståelse for at Zelenskyj presser på.

– Hva tenker du om Zelenskyjs påstand om at Russland gambler på å fortsette krigføringen fordi de vet Ukraina ikke blir medlem i Nato så lenge det pågår en krig der?

– Det er ikke overraskende at president Zelenskyj, som leder av et land i krig og opplever at menneskeliv går tapt hver dag, presser på så mye som mulig og så raskt som mulig, sier Stoltenberg til TV 2 onsdag.

– Men jeg er helt trygg på at Ukraina også ser at vedtakene som er fattet, er mer ambisiøse og forpliktende, og går lenger enn det Nato noen gang har gjort.

– Det gjelder både praktisk støtte og at vi har en politisk målsetting om at Ukrainas framtid er i Nato, sier Stoltenberg.

TAKKNEMLIG OG UTÅLMODIG: Zelenskyj leder et land som betaler en høy pris for krigen, derfor er ikke Stoltenberg overrasket at han presser på alt han kan. Foto: LUDOVIC MARIN

– Vesten sitter med nøkkelen

Nato-toppmøtet ble rundet av onsdag med lovord om et enda sterkere og samlet Nato: at Nato-land fremdeles skal bidra med våpen og ammunisjon til Ukrainas kamp mot Russland, og det tilrettelegges for et «hurtigløp» for å få Ukraina inn i Nato.

Sverre Diesen mener den ukrainske presidenten har et poeng, men ser at det er helt umulig å ta Ukraina inn i alliansen nå.

Han mener det er Vesten som sitter med nøkkelen.

– Når vi ikke kan ta opp Ukraina som medlem, blir det desto viktigere å signalisere til russerne at vi likevel har tenkt å sørge for at de vinner krigen, sier Diesen.

Den britiske forsvarsministeren har også uttalt til Sky News at Ukraina alltid ber om mer støtte selv etter å ha mottatt nye våpenleveranser.

NORSKE JAGERFLY: Her flyr norske F-16 jagerfly over flyplassen i Siauliai i Litauen. Foto: Henrik Skolt / NTB

Diesen beskriver at situasjonen på bakken i Ukraina fortsatt er den samme, og ingenting tyder på at Russland har planer om å trekke seg ut av Ukraina.

Mangler våpen

– Offensiven går fortsatt sakte og mye skyldes at Ukraina verken har fått nok vestlig materiell eller hatt lang nok tid til å sette opp avdelinger og trene med det til å lykkes med en offensiv som kan endre krigens gang.

– Da er de blant annet avhengige av F-16 kampfly som de lenge har ønsket seg, sier Diesen.



Stoltenberg uttalte denne uken at det under Nato-toppmøtet ble bestemt at en koalisjon bestående av ti land, inkludert Norge, skal starte opplæringen av piloter til våren. Først etter dette vil det tas en beslutning om leveranser av jagerfly.