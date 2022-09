Reagerer på begravelsen: – Grotesk

Seremoniene fra dagen dronning Elizabeth døde, til hun ble begravet mandag, har kostet store summer for Storbritannia.

Prisen på statsbegravelsen er ikke offentliggjort, men ifølge flere medier er det snakk om en pris på over 70 millioner kroner. I tillegg kommer kostnaden av at butikker og arbeidsplasser holdt stengt på begravelsesdagen.

Samtidig har økte strøm- og matpriser og rentehevelser gjort at flere briter sliter med å betale regningene.

– Når man setter det opp mot hva begravelsen til dronningen koster, illustrerer det hele kritikken av monarkiet som institusjon. Hvor grotesk hele dette systemet er, med noen som lesker av fellesskapets midler mens andre sitter og fryser, sier Rødt-politiker Sofia Rana til TV 2.

REAGERER: Sofia Rana mener dronningens begravelse viser hvor grotesk monarkiet er. Foto: Rødt

– Synes det er kvalmt

Rana sier hun ikke er imot at dronningen får statlig begravelse, men sier hun forstår at folk kan reagere på overdådigheten.

– Det er vel meningsløst å kreve at det skal være lavmælt, men jeg synes personlig at det burde det. Jeg er ikke tilhenger av den persondyrkelsen som pågår og at kongelige dyrkes. Det er ganske stygt når så mange mennesker sliter, sier hun.

Rana sier hun har forståelse for at folk knyttet seg til dronning Elizabeth som monark, og at det kan oppleves som fint og samlende med en verdig begravelse.

– Men jeg synes det er kvalmt at noen sitter der oppe og lever på samfunnets midler og ikke har noen samfunnsnyttig funksjon. Så vil selvfølgelig noen være uenig i det, men det hører ikke hjemme i et moderne samfunn at folk sulter og fryser, mens andre nyter goder uten å bidra, sier hun.

BEGRAVELSE: Dronningens begravelsesseremoni ble holdt med 2000 gjester i Westminster Abbey. Foto: Reuters / NTB

– Følelse av nasjonalitet

Leder i Unge Venstre, Ane Breivik, er også imot monarkiet som institusjon, men reagerer ikke sterkt på ressursbruken i begravelsen.

– Jeg forstår godt at noen reagerer på ressursbruken, og det er helt legitimt, men nå har Storbritannia brukt ganske mye ufornuftige ressurser på for eksempel Brexit tidligere, sier Breivik til TV 2.

Hun peker på at dronningen satt på tronen i over 70 år, og at hennes død dermed er et stort skifte.

– I tillegg er det mange som knytter en følelse av nasjonalitet og sentimentalitet til henne som figur. Da er det helt legitimt at de sørger over det.

IMOT MONARKI: – Alle dødsfall er tragedier, særlig for de som er berørt. Men så kan man stille spørsmålet når sorgen har lagt seg, om hva som er det riktige skrittet videre som samfunn, sier Ane Breivik. Foto: Ole Berg-Rusten

Pågrepet for protester

Store folkemengder har etter dronningens død samlet seg i gatene for å ta et siste farvel, og for å hedre henne.

Sammen med disse har også folk som demonstrerer mot monarkiet møtt opp.

Ved flere tilfeller har politiet brutt inn, og de har også pågrepet demonstranter. Flere mener politiets håndtering av demonstrasjonene har vært uforholdsmessig kraftig.

PROTESTER: Flere anti-monarkister har benyttet oppmerksomheten rundt kongefamilien til å protestere. Foto: Carlos Barria / Reuters / NTB

Blant annet har menneskerettighetsorganisasjonen Liberty kritisert politiet for å ha vært for hardhendt, ifølge CNN. Politiet har gitt kanalen følgende svar:

«Folk har rett til ytringsfrihet, og vi må balansere rettighetene til demonstranter med rettighetene til andre som ønsker å sørge og respektere.»

Ropte sin protest

En av demonstrantene som mener han ble for strengt behandlet er Symon Hill (45) fra Oxford. Han forteller til CNN at han var på vei hjem fra kirka søndagen etter dronningens død.

Mange hadde samlet seg da tjenestemenn offisielt skulle annonsere kong Charles som ny monark, og Hill bestemte seg for å bli stående og lytte.

– De begynte å lese opp om Elizabeth II og uttrykke sorg over hennes død. Jeg ville absolutt ikke avbrutt det. Jeg har aldri avbrutt en sorghandling, sier Hill.

Så ble kong Charles offisielt annonsert som britenes nye konge. Da forteller Hill at han ropte: «Hvem valgte ham?».

– Så grep politiet inn, tok tak i meg, la meg i håndjern og satte meg bak i en politibil, sier Hill.

PROTEST: Flere viste sin protest ved å henge opp plakater mot monarkiet. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

– Det er nå historie skrives

Sofia Rana har fått med seg demonstrasjonene. Hun mener pågripelsene gir assosiasjoner til tider hvor man ikke kunne protestere lovlig.

– Å protestere under begravelsen kan man diskutere om er kult. Personlig synes jeg ikke det, men om én eller to gjør det så utgjør ikke det et sikkerhetsproblem, sier Rana.

Selv fikk hun kritikk for å kritisere det britiske kongehuset samme dag som dronningen døde.

– Men da er argumentet imot at det er nå historie skrives og blir diskutert. Om tre uker er det ingen som bryr seg, sier hun.