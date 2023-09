Raser mot Norge

Britiske aktivister refser Norge etter at det kontroversielle Rosebank-feltet ble godkjent onsdag.

– Hvis Norge tror at dere slipper unna med dette, så tar dere virkelig feil. Folk vil dømme dere. Dette er feil avgjørelse, sier klimaaktivist Lauren MacDonald til TV 2 i London.



Rosebank er et av de største uutviklede oljefeltene i Nordsjøen, og ligger cirka 130 kilometer vest for Shetland.

Det anslås at oljefeltet vil kunne produsere rundt 300 millioner oljefat.

Det å brenne all oljen og gassen, som kan produseres i Rosebank-feltet, vil tilsvare utslippet til 90 land eller 400 millioner mennesker, ifølge Carbon Brief.

Produksjonen skal etter planen starte i 2026/2027.

Kontroversielt

– Folk i Storbritannia er rasende over dette. Her skaper avgjørelsen store overskrifter, sier MacDonald under demonstrasjonen i London.



Demonstrantene går fra det britiske energidepartementet til den norske ambassaden i London.

– Equinor er hovedsakelig eid av Norge. Så det er deres ansvar å stoppe dette. Vi kommer til å ta opp kampen med Equinor og med Norge, sier hun.



TAR OPP KAMPEN: Klimaaktivistene vil ta opp kampen med Equinor og Norge, sier Lauren MacDonald til TV 2. Foto: Skjermdump/TV 2 Direkte

Equinor og det britiske oljeselskapet Ithaca Energy skal bygge ut oljefeltet. Sistnevnte eier 20 prosent av utbyggingen, mens norskeide Equinor eier de resterende 80 prosentene.



– Vi vet at vi ikke kan åpne flere oljefelt hvis vi vil ha en trygg og bærekraftig fremtid. Vi kommer til å være her for å slåss mot avgjørelsen hele veien. Det er ikke over, avslutter MacDonald.

Rosebank-utbyggingen har møtt motstand også før avgjørelsen kom onsdag. Gjennom sommeren har det vært demonstrasjoner i Storbritannia, der blant annet den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har deltatt.

REFSER NORGE: Demonstrasjon i London utenfor Norges ambassade. Foto: Tonje Iversen/TV 2

– Fortsatt behov for olje og gass

– At det er ulike syn på investeringer i olje og gass, er noe vi kjenner fra Norge og mange andre land hvor vi har aktivitet, skriver talsperson for Equinor Ola Morten Aanestad i en e-post til TV 2.



Han skriver at så lenge det er behov for olje og gass, er det viktig at den produseres med lavest mulig karbonavtrykk.

ENERGISIKKERHET: Rosebank-feltet vil kunne styrke Storbritannias energisikkerhet, mener Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen

– Her kan Rosebank bidra positivt til britenes klimaregnskap.

Videre sier Aanestad at han forstår at mange er utålmodige i klimakrisen.

– I Storbritannia har vi flere vindparker enn oljefelt, og vi investerer mer i fornybar energi og lavkarbonløsninger enn i olje og gass.

Professor Knut Einar Rosendahl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) mener totalproduksjonen av olje og gass er viktigere enn utslippene ved produksjonen.

– Det er selvfølgelig bedre å produsere olje med lave enn høye utslipp. Men i og med at det er totalproduksjonen som betyr klart mest, så vil feltet trolig ha en negativ klimaeffekt.

Hvis vi skal nå de globale klimamålene, mener Rosendahl at summen av oljeproduksjon er for høy.

VALG: Rosebank er et valg om å satse på olje, sier professor Knut Einar Rosendahl. Foto: NMBU

– Hvorfor kommer avgjørelsen om utbyggingen nå?

– Det har nok en sammenheng med at oljeprisen er ganske høy. Det gjør at lønnsomhet for feltet virker større enn det den gjorde for 2–3 år siden. Og etter energikrisen så har det blitt mer fokus på, også i Storbritannia, å bli enda mer selvforsynte, også med fossil energi, sier han.



Energisikkerhet

– Vi er fornøyde med å gå videre med Rosebank-feltet sammen med Ithaca Energy, sier Philippe Mathieu i en pressemelding. Han er konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

Mathieu mener oljefeltet vil skape verdi for samfunnet i form av britiske investeringer, lokale arbeidsplasser og energisikkerhet.

– I det større bildet er det mange som er opptatt av at mye av oljeproduksjonen skjer i Midtøsten og Russland, og at Vesten ikke bør gjøre seg for avhengige av dem, sier Rosendahl ved NMBU.



Han mener at dette likevel er en situasjon der man velger å satse på olje og gass.

– Man kan også jobbe for økt energisikkerhet ved å satse på fornybar energi og energieffektivisering. Så det er et valg man tar. Å satse på fossil energi bryter på en måte med det å skulle nå 1,5-gradersmålet.

Ber den norske regjeringen stoppe utbyggingen



Britiske klimaorganisasjoner ber den norske regjeringen komme på banen for å stoppe utbyggingen av oljefeltet. Den norske staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor.

– Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre kan og bør gripe inn for å stoppe Equinors klimaødeleggende virksomhet, skriver lederen for Uplift, Tessa Khan, til TV 2.

GODKJENNING: Demonstrasjoner etter at avgjørelsen om Rosebank-utbyggingen ble kjent onsdag. Foto: Jane Barlow

Uplift står bak StopRosebank-kampanjen. Organisasjonen har varslet rettssak, og krever at godkjenningen blir omgjort.

– Dette vedtaket er ikke annet enn en fullmakt for fossile brenselsselskaper til å ødelegge klimaet, skriver Philip Evans i Greenpeace UK i en e-post til TV2.



Han mener at utbyggingen strider med Norges klimaforpliktelser.

– Norge kan på ingen måte kalle seg klimaledende så lenge det statseide oljeselskapet utvikler prosjekter som Rosebank, skriver han.

TV 2 har forsøkt å få kommentar fra Regjeringen, men de har foreløpig ikke svart på TV 2s henvendelse.