Rapport: Tilbød gratis sommerleir – nektet å returnere barna

Flere hundre barn ble på leirene i uker eller måneder forbi den planlagte returneringsdatoen, ifølge Yale Humanitarian Research Lab-rapporten.

Russland har også fremskyndet adopsjon og fostring av ukrainske barn, noe som kan utgjøre en krigsforbrytelse, ifølge rapporten.

Ville gi barna et pro-russisk synspunkt

Ifølge rapporten har barn helt ned til fire måneder blitt sendt til 43 leire over hele Russland siden krigen startet for nesten et år siden.

Barna har blitt sendt til blant annet annekterte Krim og Sibir for pro-russisk patriotisk og militær relatert utdanning, heter det i rapporten.

I minst to av leirene ble barnas hjemkomstdato forsinket med flere uker, mens på to andre leire ble returen av noen barn utsatt på ubestemt tid.

LEIR: Flere tusen ukrainske barn har deltatt på russiske leirer siden den russiske invasjonen. Foto: Mikhail Metzel/AP

Russiske myndigheter forsøkte å gi barn et pro-russisk synspunkt gjennom skoleplanen.

I tillegg dro de på turer til patriotiske steder og landemerker, samt fikk foredrag fra veteraner, ifølge rapporten. Barna skal også ha fått opplæring i våpenbruk.

– Bevis på Russlands handlinger avslører deres mål om å undertrykke Ukrainas identitet, historie og kultur. De ødeleggende virkningene av Putins krig på Ukrainas barn vil bli lagt merke til i generasjoner, står det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

TALSMANN: Talsmann for USAs utenriksdepartement, Ned Price. Foto: Tom Brenner/AP

Talsmann for USAs utenriksdepartement, Ned Price, sa at rapporten beskriver Russlands systematiske innsats for å flytte tusenvis av Ukrainas barn til områder under russisk kontroll via 43 leire og andre fasiliteter.

– I mange tilfeller påsto Russland å midlertidig evakuere barn fra Ukraina til fordel for en gratis sommerleir, for senere å nekte å returnere barna og kutte all kontakt med familiene deres, uttalte Price.

Presset til samtykke

Rapporten ba om at et nøytralt organ skal få tilgang til leirene og at Russland umiddelbart stopper adopsjoner av ukrainske barn.

Videre siterte rapporten Putins kommisjonær for barnerettigheter, Maria Lvova-Belova, om at 350 barn hadde blitt adoptert av russiske familier og at mer enn 1000 ventet på adopsjon.

BARNERETTIGHETER: Putin og hans kommisjonær for barnerettigheter, Maria Lvova-Belova. Foto: Mikhail Klimentyev/AP

Russlands ambassade i Washington reagerte på rapportens funn på Telegram og sa: Russland aksepterte barn som ble tvunget til å flykte med familiene sine fra beskytningen. Vi gjør vårt beste for å holde mindreårige i familier. I tilfeller av fravær eller død av foreldre og slektninger overfører vi foreldreløse barn til en verge.

Ifølge rapporten ble noen foreldre presset til å gi samtykke til å sende bort barna sine, noen ganger i håp om at de ville komme tilbake.

Andre sendes med samtykke fra foreldrene for en avtalt varighet på dager eller uker, og returneres til foreldrene som planlagt.

Rapporten ble utarbeidet ved hjelp av satellittbilder og offentlige kontoer. I den heter det at antallet barn som sendes til leirene sannsynligvis er betydelig høyere enn de 6000 bekreftede.

BOMBEROM: Leker inne i et tilfluktsrom som er forberedt for skolebarn i Kyiv. Foto: GENYA SAVILOV/AFP

Barn kunne ikke returneres

Forskere snakket med foreldrene til barn som hadde deltatt på leirene eller befant seg der, samt med barn som hadde deltatt.

– Etter å ha ringt direktøren i en leir ble en mor fortalt at barn ikke kunne returneres fordi det er krig der, står det i rapporten.

Det er lite informasjon om hvordan de forklarte barn om forsinkelsene i returneringen. Ifølge rapporten skal en tjenestemann ved en leir ha fortalt en gutt fra Ukraina at hans retur var betinget: barna ville bli returnert hvis Russland gjenerobret byen Izium.

GLADE BARN: Ukrainske barn leker langs siden av veien i Bakhmut. Foto: CLODAGH KILCOYNE/Reuters

Noen foreldre ble fortalt at barna deres vil bli løslatt hvis de fysisk kom for å hente dem. Pårørende eller personer med fullmakt fikk ikke hente barna.

– En betydelig del av disse familiene har lav inntekt og har ikke råd til turen for å hente barna. Noen familier ble tvunget til å selge eiendeler og reise gjennom fire land for å bli gjenforent med barnet sitt, heter det i rapporten.

Ukrainas regjering hevder at flere tusen barn har blitt deportert til Russland.