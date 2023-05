Rapport om «slutteforbud»: – Kreml er redd

Kreml har angivelig forbudt flere høytstående embetsmenn og FSB-ansatte å trekke seg fra stillingene sine under krigens gang. Dette i et forsøk på å opprettholde en viss form for stabilitet innad i Russland.

Det fremgår av en fersk avsløring fra det uavhengige russiske nettstedet iStories, som siterer flere anonyme kilder med stillinger høyt oppe i presidentadministrasjonen.

Minst to viktige russiske profiler skal nylig ha blitt truet til å bli, mest sannsynlig på president Vladimir Putins ordre, hevdes det.

«Om alle drar - vil kontroll gå tapt», skriver nettstedet.

– Kreml er redd for at det vil bli oppfattet som en protest mot krigen, sier krigsekspert Arne Bård Dalhaug til TV 2.

RYKTER: Det har tidligere gått rykter om at nasjonalbanksjef i Russland, Elvira Nabiullina, ønsket å slutte. Plutselig takket hun ja til fem nye år. Foto: SPUTNIK / NTB.

Kan føre til ytterligere kaos

Dette er ikke første gang at høytstående tjenestemenn ønsker å forlate stillingene sine etter starten av invasjonen i Ukraina.

Noe Putin også har stoppet før, forklarer han.

Dalhaug er pensjonert generalløytnant i Forsvaret, har jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning.

– Dersom viktige stillinger i Russland byttes ut, så vil det bidra til at kaoset i landet øker, sier krigseksperten.

– Det fører ikke noe godt med seg for Putin, legger han til.

ENDRING: Tidligere generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug, tror vi kan få se flere utskiftninger i Russland fremover. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Avsløringen viser at omfanget øker

Selv om iStories ikke er en av de mest kjente uavhengige russiske mediehusene, så er Dalhaug ikke i tvil om at nettstedet er kurant.

– Basert på sannsynlighetsbetrakting i etterretningsvirksomhet, så er denne informasjonen ikke usannsynlig - snarere tvert imot.

– Det er rimelig troverdig og sannsynlig, sier Dalhaug, og påpeker at det har vært flere lignende tilfeller i Russland.

Avsløringen fra iStories viser at omfanget øker, forklarer han.

Nøyaktig hvilke høytstående personer som skal ha ønsket å trekke seg, er ikke kjent - og kan være vanskelig å finne ut av.

– Jeg vil tro at det gjelder personer med sentrale roller i FSB, og særlig i den delen som er direkte tilknyttet krigen. Det kan også være ledere med roller i de russisk-okkuperte delene av Ukraina, sier den pensjonerte generalløytnanten.

Tror det kan komme flere utskiftninger

I mars 2022 gikk det også rykter om at Russlands sentralbanksjef, Elvira Nabiullina, ønsker å slutte - uten å «få lov», ifølge Bloomberg.

Plutselig fikk Nabiullina utvidet mandatet med fem nye år.

– Jeg kjenner ikke til de konkrete sakene, men det fremstår ikke usannsynlig at personer i sentrale stillinger i statsapparatet kan bli presset til å sitte i stillingene sine i tilfeller der det mangler gode Kreml-lojale alternativer, sier seniorforsker Una Hakvåg til TV 2.

Hakvåg jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), snakker russisk og har god kjennskap til Putins dekreter og krigføring.



Med «Kreml-lojale alternativ» mener hun personer som er villige til å støtte Kremls politiske linje eller følge de politiske signalene som kommer fra Moskva.

FLERE GRUNNER: Seniorforsker i FFI, Una Hakvåg, tror det finnes flere grunner til at høytstående russere velger å bli i stillingene sine. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Veldig mange vil nok ut av stillingene, og jeg blir ikke overrasket om det i tiden fremover skjer store utskiftninger og spesielt innenfor forsvarsindustrien, sier krigsekspert Dalhaug.

Om de kommer seg helt ut, eller om de blir overført til andre høytstående stillinger, er imidlertid vanskelig å forutse.

Tre grunner til at tjenestemenn ikke slutter i Russland: Seniorforsker Hakvåg sier det er flere grunner til at høytstående russiske ansatte velger å bli i stillingene sine, til tross for at de kanskje ønsker å slutte: 1) For det første, bør man huske på at krigen ikke foregår på russisk territorium. Den vises heller ikke veldig mye oppmerksomhet i russisk mediedekning og den russiske offentlige debatten. Mange russere merker derfor lite til krigen. – Meningsmålinger viser også at den jevne russer opplever at de har lite innflytelse på politiske beslutninger – og særlig utenrikspolitiske beslutninger. Dette gjelder også personer høyt oppe i statsapparatet. Mange russere ser ingen sammenheng mellom jobben de gjør og krigen. Et eksempel på dette er spørreundersøkelser utført blant ansatte i russisk IT-sektor hvor det fremkom at mange ikke så noen etiske utfordringer ved å eventuelt jobbe for forsvarsindustrien, sier hun. 2) For det andre, blir russere fortalt en ganske annen historie om hva som foregår i Ukraina enn den vi hører i Vesten. – Hvor mange som tror på den offisielle russiske begrunnelsen for krigen og støtter den, vet vi ikke. Men både uttalelser fra personer i ulike stillinger i statsapparatet og meningsmålinger i befolkningen tyder på at mange russere i dag oppfatter Vesten som fiendtlig og mener at sanksjonene som er blitt innført mot Russland etter 2014 ikke først og fremst handler om å stoppe russisk aggresjon i Ukraina, men om Vestens ønske om å svekke Russland som stat. Dette kan ha fått flere til å støtte opp om staten, forklarer Hakvåg. 3) For det tredje, må vi huske på at statsansatte flest ikke har tradisjon for å bytte jobb bare fordi de er uenig med enkelte politiske beslutninger.

Forbudet kan tillate unntak

Informasjonen fra iStories tilsier at Putin skal ha signert et dekret, som gjør at tjenestemenn på kontrakt ikke har lov til å slutte, selv etter at kontrakten har gått ut.

– Putin vil nok ikke sette navnet sitt på et direkte forbud, men han sørger nok for å gi «et tilbud som man ikke kan takke nei til», sier Dalhaug.

Med det mener han at ansatte kan blir truet med fjerning av lønn og pensjon, samt at familien kan bli støtt ut i kulden og miste jobber.

– Det er det som skjer i Russland når man motsetter seg systemet.

NY ROLLE: Den russiske militærlederen Alexandr Lapin skal under krigen ha fått ny rolle som sjef for de russiske bakkestyrkene. Her fra et møte med Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / NTB.

Slik kan Kreml bruke forbudet

Forbudet skal visstnok også inkludere FSB-ansatte, altså ansatte i den føderale sikkerhetstjenesten internt i Russland.

«Kildene til iStories understreker at forbudets uformelle og ulovlige natur kan tillate unntak».

Det skriver den USA-baserte tankesmien The Institute of the Study of War (ISW) om avsløringen i en fersk situasjonsrapport.

Tankesmien nevner også et eksempel hvor to høytstående ledere fikk «fratrede» stillingene sine: Tidligere sjef for det sentrale militære distriktet (CMD) Alexander Lapin og sjefen for det russiske luftforsvaret (VDV), Mikhail Teplinsky.



– Et scenario som Kreml kan forsøke å unngå i fremtiden, ved å bruke det rapporterte forbudet på en bredere måte, skriver tankesmien.