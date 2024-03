Rania mistet begge barna samtidig

I SORG: Rania Abu Anza må i dag ta farvel med sine tvillinger som mistet sine tvillinger i et israelsk angrep i Rafah sør i Gaza. Barna ble kun fire måneder gamle. Foto: Mohammed Salem/Reuters

– Mitt hjerte er borte, sier en gråtende Rania Abu Anza når hun snakker med nyhetsbyrået Reuters. Hun har nettopp opplevd alle foreldres verste mareritt.

Nå holder hun et av sine avdøde spedbarn. Barnet er pakket inn i et hvitt klede.

Når hun blir bedt om å slippe liket hun holder i armene, gjør hun motstand.

– La henne være med meg.

Fem barn drept

Tvillingene Wesam og Naeem Abu Anza var de yngste i familien på 14 som ble drept i et israelsk luftangrep i Rafah lørdag kveld, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Mist seks av de fjorten som mistet livet skal være barn, ifølge Al Jazeera, som siterer nyhetsbyrået Wafa.

MISTET BARNA: Rania Abu Anza er i bunnløs sorg etter at begge tvillingene hennes ble drept i et israelsk luftangrep, Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Det var Abu Anzas første barn etter elleve års ekteskap.

– Vi bare sov, vi skjøt ikke og vi sloss ikke, fortviler moren.

Abu Anzas mann hadde sett fram til å reise og hadde skaffet seg pass da krigen inntraff i fjor.

Han døde også i samme angrep som barna.

– Hvordan skal jeg fortsette å leve nå? spør Abu Anza.

TVILLINGSKJEBNER: Tvillingene Wesam og Naeem Abu Anza fikk aldri oppleve livet i fred. I dag ble de gravlagt. Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

Slektninger av tvillingene sier til Reuters at de ble født for rundt fire måneder siden, omtrent en måned inn i krigen som begynte 7. oktober, da Hamas angrep Israel.

I månedene etter har Israels offensiv resultert i flere enn 30.000 palestinere, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Våpenhvile

Tvillingmoren håper på en våpenhvile.

– Jeg hadde ønsket at våpenhvilen skulle skje før Ramadan, sier hun.

Den muslimske fastemåneden varer i år fra 10. mars til 9. april. Denne helgen er det knyttet stor spenning til at en midlertidig våpenhvileavtale skal lande, når utsendinger fra USA, Qatar og Hamas angivelig møtes i den egyptiske hovedstaden, Kairo.

«IKKE SE VEKK»: Over hele verden demonstreres det mot krigen i Gaza. Her fra New York i USA 2. mars. Foto: Spencer Platt

Lørdag hevder amerikanske kilder at Israel «mer eller mindre» har godtatt forslag om en våpenhvile, og en høytstående amerikansk tjenestemann sa under en pressekonferanse at det nå står på Hamas.

– Akkurat nå er ballen i Hamas-leiren.

En høytstående tjenestemann i Hamas sier til AFP at dersom Israel oppfyller deres krav til en våpenhvile, som inkluderer en militær tilbaketrekning fra Gaza og humanitær hjelp, vil dette bane vei for en avtale innen de neste 24 til 48 timene.

I mellomtiden ber den palestinske moren verden rundt om å våkne opp.

KNUST: Rania Abu Anza (i midten) mistet tvillingene sine i et israelsk angrep i den palestinske byen Rafah lørdag kveld. Ifølge flere kilder nærmer det seg en midlertidig våpenhvileavtale i Gaza. Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

– Svar meg, føl med meg. Dere føler ingenting for oss! Hva gjør dere? Ser dere på oss? spør hun.

Abu Anza forklarer at folket i Gaza er frustrerte og utslitte nå.

– Hva har vi sett i dette landet? Jeg orker ikke dette lenger.

Nødhjelp på vei

De siste dagene har 15 palestinske barn dødd på Kamal Adwan-sykehuset i Gaza by nord på Gazastripen, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Årsaken er underernæring og dehydrering.

I en rapport fra FN står det at 90 prosent av alle barn under to år og 95 prosent av alle gravide kvinner opplever alvorlig matmangel i Gaza nå.

Alvorlig matmangel betyr at en maksimum får i seg to måltider i døgnet, og at maten de spiser kun er det de får tak i og har svært lavt næringsinnhold.

Søndag morgen hevder Den israelske hæren (IDF) at de vil sette deler av sin «Gaza-operasjon», altså krigføringen, på pause for å slippe inn nødhjelp.

Pausen vil vare fra klokken 10 til klokken 14 lørdag til og med torsdag flere steder i Rafah og Deir al-Balah, skriver en talsperson for IDF ifølge nyhetsbyrået DPA.

NØDHJELP: Lastebiler som frakter humanitær hjelp kommer inn på Gazastripen via Rafah-grensen ved Egypt i november 2023. NÅ hevder IDF at de vil slippe nødhjelp inn i Gaza i visse tidsrom. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

Han legger til at målet med pausen er å sikre at sivile trygt kan ta seg til sentrene der nødhjelpen deles ut.

Siden 7. oktober 2023 har Israel begrenset tilgangen til mat, vann, medisiner og andre forsyninger til Gaza.

Hjelpeorganisasjoner beskriver situasjonen for de 2,3 millioner innbyggerne på Gazastripen som katastrofal. De sier 80 prosent befolkningen i det Hamas-styrte krigsherjede territoriet er internt fordrevet.