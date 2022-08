«Ragnar» fra Oslo ble etterlyst av Russland i mange år – nå kjemper han i Ukraina

For en uke siden dro «Ragnar» til Ukraina. – Jeg skal kjempe til ukrainerne vinner, sier han til TV 2.

Klokka halv fire om morgenen ringer alarmen på Ragnars telefon. Først tar han dusj, så gjør han seg klar til morgenbønnen. Så trener han fram til frokosten som skal spises klokka fem.

Dette er starten på Ragnars nye hverdag i Ukraina. Nylig var han sammen med familien sin i Oslo.

Nå kjemper den tsjetsjenske mannen mot Russland på bakken i Ukraina, holder kurs og deler sine krigserfaringer med medsoldatene.

– Da jeg var i Oslo, fikk jeg en invitasjon fra vennene mine i Ukraina, og så tenkte jeg at nå er det på tide å reise, sier Ragnar til TV 2.

«Ragnar» ønsker å være anonym av sikkerhetshensyn. TV 2 kjenner hans virkelige identitet.

Krigserfaring

Han kom til Norge som flyktning for rundt ti år siden, og kort tid etter ble Ragnar innvilget asyl.

– Jeg var med på de to tsjetsjenske krigene mot Russland. Da jeg kom hit til Norge hadde jeg masse krigserfaring og skader på kroppen, sier Ragnar.

Lang krig

Tsjetsjenere har kriget mot Russland i flere århundrer.

På 1990-tallet gikk Russiske styrker inn i Tsjetsjenia flere ganger etter at landet erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen.

KRIG: Krigen i Tsjetsjenia skapte enorme ødeleggelser i landet. Bildet viser hovedstaden Grozny i 2004. Foto: AP / Musa Sadulayev

Store deler av Tsjetsjenia lå i grus etter krigene. Det er ukjent hvor mange som døde.

I 2005 ble den tsjetsjenske presidenten, Aslan Maskhadov, drept av russiske styrker i Tsjetsjenia som nå har status som en republikk i den russiske føderasjonen.

PRESIDENT: Tsjetsjensk president Aslan Maskhadov ble valgt til president i 1997. Bildet ble tatt 22. september, 1999. Foto: Pavel Kassin

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International anslår at rundt 30.000 sivile tsjetsjenere ble drept eller er savnet etter den andre krigen fra 1999 til 2009.

Men tsjetsjenere mener at de mistet rundt 350.000 sivile, minst 45.000 av dem var barn.

Etterlyst

Ragnars deltakelse i de to krigerne gjorde at han var etterlyst av Russland. I mange år sto han på Russlands liste over terrorister og Putin ville ha ham utlevert.

Dette gjorde at Ragnar ikke følte seg trygg verken i eller utenfor Norge. Etter en stund oppdaget han også navnet sitt på Interpols liste over folk som skal arresteres.

– Det var en gang jeg skulle reise ned til en europeisk by og på flyplassen ble jeg varetektsfengslet på grunn av Russlands løgner.

Deretter ble han tatt inn til avhør der han prøvde å fortelle historien sin og han viste det norske passet sitt han fikk fra Norge.

VERVET: Ragnar hadde et vanlig liv i Oslo, men nå kjemper han på ukrainsk side. Foto: Privat

– Så tok norske myndigheter grep, og jeg ble løslatt, forteller han.

Norges grep gjorde også at hans navn ble fjernet fra Interpols liste. Dette kom som en lettelse for Ragnar og gjorde at han fikk reist fritt utenfor Norges grenser.

Et vendepunkt

Russlands krigføring i Ukraina har blitt et vendepunkt for Ragnar. Han gjorde alt han kunne fra Norge, men så føltes det ikke nok.

Ragnar har tsjetsjenske venner i Ukraina, og noen av dem hadde reist fra Norge.

Så ble han bedt om å reise til Ukraina.

– Jeg tenkte at krigserfaringene mine nå kan komme til nytte. Det er avgjørende at Russland stoppes, ellers vil Putin angripe det neste landet hvis Ukraina taper, sier han.

Holder kurs

Ragnar forteller om hverdagen sin som er full av militær undervisning og kurs i bruk av forskjellige type våpen.

– På grunn av de to tsjetsjenske krigene har jeg masse erfaring, og jeg deler dem med både unge tsjetsjenske soldater og det ukrainske forsvaret og politiet.

Ifølge Ragnar er det å ha våpen ikke nok til å vinne en krig, må man også vite taktikk og teknikk.

– Jeg lærer bort teknikker, som for eksempel posisjonskrig, defensiv krig, geriljakrig eller hva man kan gjøre i en krig i store byer. Det er avgjørende ellers mister man sjansen til å vinne, sier han.

Uten returbillett

Nå vet Ragnars kone hvor han dro, men barna hans aner ikke hvor faren er eller hva han gjør nå.

– Da jeg skulle reise, fortalte jeg til barna mine at jeg skal jobbe i utlandet en stund, så skal jeg komme tilbake.

ALLIERT: Ramzan Kadyrov er en tsjetsjensk politiker og president i Tsjetsjenia siden 2007. Han erklærte troskap til sentralregjeringen i Moskva, og er nå en av Vladimir Putins nærmeste allierte. Foto: Musa Sadulayev

Men nå har Ragnar ikke en returbillett, og han vet heller ikke når han skal komme hjem.

– Det kommer an på situasjonen i Ukraina og Norge. Jeg kan reise fritt og kan komme tilbake hjem når jeg vil, men nå har Ukraina et stort behov for hjelp, legger han til til slutt.

Martin Bernsen er seniorrådgiver i PST. Foto: Lise Åserud

PST vurderer

Martin Bernsen er seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I en epost svarer han på TV 2s spørsmål om PST har oversikt over hvem som reiser til Ukraina.

– I utgangspunktet kan man kjempe for Ukraina uten å gjøre seg skyldig i fremmedkrigervirksomhet, så det er derfor ikke naturlig at PST holder oversikt på kun dette grunnlaget.

Bernsen legger til at Ukraina vil kunne tiltrekke seg ekstremister fra Norge, men at PST vurderer fortløpende om terrortrusselen i Norge.

–Så langt ser vi ikke at dette er tilfellet, sier han til slutt.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.