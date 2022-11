Qatars stolthet gjør alt feil:

Presentert med to flagg om gangen, går Shahine bestemt bort og velger ut ett flagg hver gang. Med dette kommuniserer kamelen hvem som vinner kampen, forklarer den stolte eier av en hel park med kameler, Ali Idriss Al-Jaber og legger til:

– Kamelen er den autentiske arabiske arv og vår stolthet. Derfor valgte jeg dette dyret.

TurISTATTRAJON: Kamelen Shahine har blitt litt av en turistattraksjon i Qatar, etter eier Ali Idriss Al-Jaber mente at dyret har synske egenskaper. Foto: Skjermdump/AP

Shahine har blitt litt av en turistattraksjon i Qatar, og valgte i forkant av lørdagens kamper ut følgende: Seier for Saudia Arabia mot Polen, seier for Tunisia over Australia, seier for Danmark over Frankrike og seier for Mexico over Argentina.

Resultatene ble derimot: 2-0 til Polen, 1-0 til Australia, 2-1 til Frankrike, 2-0 til Argentina...

Blekkspruten tok full pott

Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo er ikke overrasket av at kamelen tippet feil og gir totalslakt.

– Det går ikke. Kameler er ikke så gresselig smarte, og i hvert fall ikke en tam kamel. De må ikke gjøre noe særlig innsats for å få seg mat heller, poengterer Bøckman.

ZOOLOG: Petter Bøckman lar seg ikke imponere av dyrene som etter sigende skal ha synske evner. Foto: Berit Roald/NTB

Bruken av dyr til å spå mesterskap begynte for alvor med den nå legendariske blekkspruten Paul, som ble verdenskjent for oppsiktsvekkende gode spådommer i EM i 2008 og VM i 2010.

Spania tildelte blekkspruten æresborgerskap for å ha tippet korrekt at det spanske herrelandslaget vant nettopp VM i 2010.

2008-2010: Blekkspruten Paul gjorde narr av eksperter flest, da han tippet korrekt gang på gang fra debuten under EM i 2008 til VM i 2010. Foto: Volker Hartmann/Ap

Det ble dessverre en lynkarriere, da blekkspruten Paul døde drøye to år gammel høsten 2010.

Bøckman mener dog at heller ikke blekkspruter er nevneverdig intelligente.

– Det er begrenset hvor stor hjerne man kan ha når man lever i havet og må ha en variabel kroppstemperatur. Da må det meste av energi gå til nettopp det, forklarer zoologen og legger til at likevel er andre dyr som er langt mindre pålitelige:

– Kenguruer, de er virkelig stokk dumme.

VALGTE SPANIA: Blekkspruten Paul ble en tippesensasjon, og valgte blant annet korrekt at Spania vant VM i 2010. Foto: Skjemdump/Youtube

Ett pattedyr har zoologen troen på

Andre dyr som oteren Tayio, minken Kenny og en panda i Qatar er blant flere dyr som i forbindelse med VM lirer av seg sine spådommer, og med det skal gi gamblere tips og supportere mer selvtillit.

Bøckman tror ikke det er håp for noen av dem.

– Dyrene vil bare velge det vi trener dem til, eller det de tror vi ønsker.

EN REAL SJANSE: Ett pattedyr har en real sjanse til å forutse resultater, mener Bøckman. Foto: Karsten Sund

– Hva er det beste dyret man kan trene opp til å være synsk? Bør man kjøpe seg en blekksprut?

– Ingen, og blekkspruter er ikke å anbefale. De lever kort og er vanskelig å ha i akvarium, sier zoologen resolutt, før han humrende går god for ett pattedyr:

– Eller jo, mennesker! Men det har vi egentlig forsøkt. Vi har trent opp masse sportskommentatorer som forsøker så godt de kan...