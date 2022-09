QAnon-tilhenger risikerer 50 års fengsel

GIKK VIRALT: Bildene av QAnon-tilhenger Douglas Jensen og de andre Kongress-stormerne gikk sin seiersgang i sosiale medier og i nyhetsmedier verden over. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Douglas Jensen ble 6. januar 2021 fotografert med en t-skjorte med en stor «Q» på, da han var med på å storme Kongressen i Washington.

43-åringen er fra delstaten Iowa, og rettssaken mot ham ble avsluttet fredag. Jensen skal ha vært en stor tilhenger av QAnon.

Han ble funnet skyldig på alle punkter, og risikerer med det i teorien 50 års fengsel.

Det melder The Guardian, som også skriver at det er svært sjeldent at domfelte får den strengest mulige straffen i denne type saker.

AVSLØRT: Bildene fra Kongress-stormingen ble også brukt av etterforskerne til å identifisere hvem som sto bak. Foto; Manuel Balce Ceneta / AP

Jaget politimann

Så langt har den strengeste straffen som har blitt gitt i forbindelse med Kongress-stormingen vært på 10 år.

Påtalemyndigheten har hele veien vært tydelige på at Jensen var en del av mobben som tok seg inn på Kongressen.

Han ble dømt for å stått ovenfor en politimann og oppført seg truende, før han jaget ham ned noen trapper og vekk fra stedet.

– Forvirret mann

Jensen ble blant annet funnet skyldig i å ha truet politifolk med kniv.

Han var også en del av mobben som kom med trusler og krevde at politiet skulle arrestere Donald Trumps visepresident Mike Pence. Dersom ikke dette ble gjort, truet de med å henge Pence.

– Min klient er en svært forvirret mann, og hans tanker er blitt forvridd av QAnon og av isolasjonen som følge av koronapandemien, sa hans forsvarer Christopher Davis under rettssaken.

Jensen skal ha oppholdt seg i Kongressen i 40 minutter, før han reiste fra stedet. Han ble pågrepet av politiet to dager etter.

En rekke bilder og videoer fra stormingen hjalp politiet i arbeidet med å identifisere hvem som sto bak, og med å kartlegge hendelsesforløpet.