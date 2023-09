Pyntar seg med solhatt på lansering av atomubåt

GOD STEMNING: Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

To dagar etter kunngjer Putin eit ynskje om nærare samarbeid med Nord Korea.

Det var ein munter Kim Jong-un iført solhatt og eit stort smil som lanserte sin fyrste operative ubåte utstyrt med atomvåpen.

Dette viser opptak frå statleg eigd TV i Nord Korea. Ubåten skal patruljere farvatn mellom den koreanske halvøya og Japan, ifølge Reuters.

LANSERING: Ubåten har fått namnet Hero Kim Kun Ok og blei lansert på ein skjult lokasjon. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Under seremonien lova president Kim å utstyre både undervass- og overflatefartøy med taktiske atomvåpen for marinestyrkane.



— Basert på verdifulle erfaringar og teknologien frå konstruksjonen av ubåt nr. 841, må vi halde fram med å konvertere alle mellomstore ubåtar til atomubåtar med ein gang, seier den nordkoreanske diktatoren.

Uavhengige journalistar fekk ikkje vere til stades, men den statleg eigde kanalen KCNA dekka heile seremonien.



UBÅT NR. 841: Den splitter nye ubåten skal patruljere i hava rundt Nord Korea. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

To dagar etter lanseringa, kunngjer den russiske presidenten Vladimir Putin eit ynskje om eit tettare samarbeid med Nord Korea.

To goder vener

Vestleg utfrysing av Russland har vore til stor glede for Nord Korea og har pleia venskapet mellom Kim og Putin.

Ukraina sørger for kraftig motstand mot russiske militærmakter. Dette auka russisk etterspurnad for ammunisjon.

Tidlegare denne veka meldte New York Times at den nordkoreanske leiaren truleg skal reise til Russland seinare i september for å diskutere forsyning av våpen frå Nord Korea.

VENER: Fyrste gong dei to diktatorane møttest var i den russiske hamnebyen Vladivostok i april i 2019. Foto: Yuri Kadobnov via AP

I retur ynskjer Kim Jong-un avansert russisk teknologi for satellittar og atomdrivne ubåtar. I tillegg ynskjer Nord Korea korn og mathjelp.

Det lukka landet har lenge slite med å brødfø befolkninga si.

— Taktisk og strategisk

I juli tidlegare i år, besøkte den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, den nordkoreanske hovudstaden, Pyongyang.



NABOBESØK: I juli i år var den russiske forsvarsministaren på besøk i Nord Korea. Våpen var eit viktig punkt på agendaen. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

I etterkant har Sjojgu fortalt til russisk media at Moskva diskuterer å ha felles militærøvingar med Nord Korea.

— Kvifor ikkje, vi er naboar. Eit gamalt russisk ordtak seier at ein ikkje kan velje naboane sine og at det er betre å leve med naboane sine i fred og harmoni.

Dette har det russiske nyhendebyrået Interfax sitert han på.

Pyongyang har nyleg byrja å omtale relasjonen med Moskva som “taktisk og strategisk”, skriv Reuters.