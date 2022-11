Putins viktige våpenhandler: – Russlands farligste mann

Den mektige russiske politikeren, og tidligere sikkerhet- og etterretningsoffiseren Nikolaj Patrusjev er ofte omtalt som «Putins øre», og nære allierte.

Patrusjev er for tiden i Teheran i Iran for å diskutere situasjonen i Ukraina, sikkerhetssamarbeid og tiltak for å bekjempe «vestlig innblanding» med sekretærer for Irans sikkerhetsråd, melder Reuters.

Flere eksperter frykter at møtet kan føre til supplering av farlige ballistiske missiler fra Iran til Russland, i bytte mot støtte til å videreutvikle et atomvåpenprogram.

VIKTIG MØTE: Vladimir Putin har ikke holdt tilbake og har sendt en av sine aller nærmeste for å holde møter med Iran. Foto: Sergei Karpukhin / NTB.

En implisitt markering av samarbeid

Selv om flere medier melder om Patrusjevs ankomst til Iran, finnes det få bekreftede meldinger på hva møtet konkret skal inneholde.

– Han har ikke reist dit for å snakke om været, det er helt sikkert. Russland er nok opptatt av å vise frem at de har god kontakt og støtte fra land utenfor, sier Arne Bård Dalhaug til TV 2.

Den pensjonerte generalløytnanten har jobbet flere år i Nato, og tilbragte tre år i Luhansk-regionen på oppdrag for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Tankesmien The Institute for the Study of War (ISW) tror annonseringen også kan være for å vise hvor alvorlig landene ser på situasjonen.

– Iran annonserte sannsynligvis Patrusjevs ankomst for å fremheve det dypere samarbeidet mellom Moskva og Teheran for et internasjonalt publikum, samt for å implisitt markere at en høytstående russisk tjenestemann har henvendt seg til Iran for å få hjelp i Ukraina, skriver ISW i den siste situasjonsrapporten.

Det er likevel en annen agenda som bekymrer Dalhaug.

JOBBET MANGE ÅR I UKRAINA: Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug har bred erfaring med å tolke krigføring. Foto: Erlend Aas / NTB.

Avtale kan føre til iranske motkrav

– Det er naturlig å anta at det diskuteres levering av flere droner og nye ballistiske missiler, for det er mye som tyder på at Russland snart går tomme for langtrekkende missiler, sier Dalhaug.

Dersom Russland og Iran kommer til enighet om en våpenavtale, kan det tenkes at en slik levering vil føre til motkrav fra Iran, forklarer generalløytnanten.

– Som gjengjeld kan det være at Iran søker om støtte fra Russland for å videreutvikle atomprogrammet sitt.

Iran hadde tidligere en avtale med USA og flere verdensmakter, som gikk ut på å demontere mye av landets atomavtale, mot lettelser i sanksjoner.

Avtalen fra 2015, Joint Comprehensive Plan Action (JCPOA), ble brutt under Donald Trumps tid som president i USA, og Russland har siden den gang hatt forhåpninger om å spille en rolle i gjennomføringen av en ny avtale.

– En av Putins viktigste

Nåværende president Joe Biden har prøvd å få tilbake en slik avtale, men etter Russlands invasjon 24. februar har alt stoppet opp.

– Etter den tid har det selvsagt ikke vært noen fremgang, nettopp fordi at Russland er blitt skjøvet lenger ut i kulden, og dermed er Irans posisjon til å forhandle om å utvide atomprogrammet sitt blitt større.

– All snakk rundt kjernevåpen har dramatisk økt faren for spredning til nye aktører, og dette er et klart eksempel, legger Dalhaug til.

Patrusjev har vært sekretær for Russlands sikkerhets­råd siden 2008, og er tidligere direktør for den russiske føderale sikkerhets­tjenesten (FSB) fra 1999 til 2008.

– Patrusjev er en av de tre-fire viktigste for Putin, både som støttespiller og rådgiver. Han har en lang karriere i KGB og en britisk kollega, russlandsforskeren Mark Galeotti, har beskrevet ham som «Russlands farligste mann», sier Tor Bukkvold til TV 2.

Russland kan få nye farligere våpen

Bukkvold er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og sier Patrusjev lenge har vært en av de viktigste beslutningstakerne og premissleverandørene innenfor russisk utenrikspolitikk.

– Russland har allerede fått en del våpen, først og fremst droner. De har hatt en betydelig effekt, men Ukraina har lært seg å skyte dem ned, sier Bukkvold.

– Ballistiske missiler kan være lettere å oppdage når de skytes ut i en såkalt ballistisk bane. Problemet er at det går ganske fort, og de kommer i et enormt tempo, som er vanskelig å skyte ned.

Sjefsforskeren deler bekymringen til Dalhaug om at ballistiske raketter vil kunne bli neste leveranse, og tror det kan få konsekvenser for det ukrainske forsvaret, noe han ser på som alvorlig.

Forholdet mellom Russland og Iran kan bli ytterligere forsterket, og Bukkvold tror ikke det er usannsynlig at landene får til en slik avtale.

– Iran må tenke på at om Russland får skylden for at Ukraina blir mørkt og kaldt, så er det kanskje ikke det beste dersom Iran ønsker å oppnå avtaler med Vesten i fremtiden, men om det plager dem - det vet jeg ikke.

EKSPERT: Bukkvoll snakker russisk og ukrainsk og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok, rapport og artikkelform. Foto: Christian Tandberg / FFI.

Kan føre til nye våpen for Ukraina

– Hvor farlig kan et slikt samarbeid være?

– Noen spår at dersom Iran blir en ny atomvåpenmakt og får utviklet teknologi og stridshoder, så vil de kunne komme i samme stilling som Nord-Korea - for regimet er ikke ulikt, sier generalløytnant Dalhaug og legger til:

– At vi får en høyrisikoaktør med et veldig ustabilt lederskap er alltid en bekymringsfaktor.

Dalhaug er likevel tydelig på at alt kommer an på hvem som får hvor mye, men at iranske våpenleveranser vil kunne føre til at Ukraina også får nye våpen som landet lenge har ønsket seg.

– Dersom Russland har sagt seg villig til å overføre ytterligere atomteknologi - noe som er sannsynlig - så vil dette øke behovet for ytterligere sanksjoner mot Russland, for de er ikke spillere i en statisk verden, og slike trekk vil påvirke andre, sier han.

TOPPMØTE: Vladimir Putin var nylig selv i Iran og møtte president Ebrahim Raisi. Foto: SPUTNIK / NTB.

Et tilbakelagt skritt

Meldingene om en slik potensiell støtte gjør Russland sårbart, noe Dalhaug mener er punkter man bør følge godt med på fremover.

Bukkvoll tror leveringen av ballistiske missiler til Russland vil kunne få negative konsekvenser for den ukrainske sivilbefolkningen i vinter, og føre til ytterligere forakt for det krigførende landet.

– Russland på sin side håper nok at befolkningen i Ukraina skal bli så desperate at de ber myndighetene om å slutte fred med Russland, men ofte er det slik at befolkningen blir mer forbannet enn redde.

– Å hente sympati der er nok et tilbakelagt skritt, og det vil ikke gjøre sitasjonen lettere, legger sjefsforskeren til.