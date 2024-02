Putins tale til folket: – Vesten vil ødelegge oss

Dette er Putins årlige tale til Russlands føderasjonsforsamling, men denne gangen var det knyttet ekstra stor spenning til talen, siden det bare er to uker til det russiske «valget».

De første 20 minuttene av talen var viet til å komme med sin sedvanlige rasling med sablene, med atomtrusler og anklager mot Vesten.



– Vesten ønsker å ødelegge oss fra innsiden. De føler seg overlegne og er blendet av russofobi, sier presidenten.

– Russland fører nå en rettferdig kamp for vår uavhengighet og frihet, hevder han.

Han oppfordret russerne til å stå samlet gjennom de tøffe tidene, samtidig som han forsikret om at alt sto bra til med russisk økonomi og militær slagkraft.

Nupi-forsker og Russland-ekspert, Jakub M. Godzimirski, sier at innholdet i talen var som forventet.



– Han måtte selvsagt snakke mye om krigen som pågår og koster Russland mye. Ellers forsøkte han å skape et positivt bilde av Russland i dag når det kommer til økonomi, sier Godzimirski til TV 2.

Urolig tid

For Putin er det nå viktig å skape et skinn av legitimitet for sin makt i sin egen befolkning i det han skal gå inn i en ny presidentperiode.

Dette skjer i en svært urolig og usikker tid, der den russiske økonomien lider, hundretusenvis av unge menn er blitt skadet eller drept i krigen mot Ukraina, opposisjonen er kneblet, og mange russere er bekymret for framtiden.



Godzimirski påpeker at «presidentvalget» som skjer i mars ikke er et reelt valg.

– Dette er snarere en slags folkeavstemning der Putin ikke har noen reelle utfordrere. Den eneste som kunne utfordret Putin, Boris Nadezjdin, fikk ikke lov til å stille som kandidat, og den eneste som kunne skape litt trøbbel for Putin ble tatt av dage i et russisk fengsel i Sibir, sier Godzimirki, og henviser til dødsfallet til Aleksej Navalnyj.

Advarer Nato

Det er viktig for Putin og Kreml å påvirke folk og politikere i Vesten til å tenke at våpenhjelp til Ukraina er nytteløst eller risikabelt, derfor bruker Putin mye tid på de velkjente påstandene om Russlands militære styrke.

I talen hevder han at Vesten forsøker å få Russland inn i et våpenkappløp, men avviser anklagene om at Russland ønsker å sende atomvåpen ut i verdensrommet.

Videre hevder han at Russland er klare til å ha samtaler med USA om strategisk stabilitet, men at de ikke vil bli presset inn i slike samtaler.

MOSKVA: Talen holdes i Gostiny Dvor konferansesenter i Moskva. Den vises også på kinoer og flere offentlige steder i Russland. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Han advarer Nato mot å sende soldater til Ukraina, slik Frankrikes president, Emmanuel Macron, ikke ville utelukke tidligere i uken.

– Det vil få et svært tragisk utfall. Vi har våpen som da vil kunne bli tatt i bruk mot disse landenes territorium, sier han.

Macrons uttalelse er senere tilbakevist av både Nato og de fleste andre vestlige lederne, men det nevnes ikke i talen.

– Atomstyrker i full beredskap

– Det Vesten driver og klekker ut, har ført til en reell økt fare for konflikt med atomvåpen. Det vil i sin tur bety slutten på menneskeheten, sier han.



Han hevder også at Russland snart er klare til å demonstrere sine nye interkontinentale missiler, Sarmat.



– Sarmat er nå operativt på plass i avdelingene og vi kommer snart til å demonstrere hvordan det virker. Russlands strategiske atomstyrker står nå i full beredskap, advarer han.



Uttalelsen må ses i lys av Putins behov for å vise styrke mot et Nato som er mye sterkere militært enn Russland.

Ofte når Putin kommer med tilsvarende budskap, ser man store kampanjer i sosiale medier parallelt. Såkalte «trollfabrikker» gjentar og gjentar budskapet, helt til det blir skapt et narrativ som etableres som en sannhet.

Putin under sin årlige tale til Russlands føderasjonsforsamling som består av både over- og underhuset i i nasjonalforsamlingen. Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik via AFP

Ukraina-krigen

Krigen i Ukraina er et sentralt tema i talen. Det synes viktig for ham å vise pårørende til de mange drepte eller skadde soldatene at oppofrelsen deres ikke går upåaktet hen.

– Hele landet må stå bak våre soldater som kjemper ved fronten, samt deres pårørende, sier han. I begynnelsen av talen ba han om ett minutts stillhet for de falne.



Det kommer ingen klare signaler om endret strategi i Ukraina-krigen. Han hevder igjen at det ikke var Russland som startet krigen i Donbas.

– Men vi gjøre alt for å avslutte den. Vi vil utslette nazismen og fullføre «spesialoperasjonen» i Ukraina, sier han.

Fakta om krigen i Ukraina * Starten på Russlands militære aggresjon mot Ukraina fant sted 20. februar 2014. I løpet av en måned tvang russiske spesialstyrker ukrainske militære ut av Krym og annekterte området. * Krym hadde da, per dekret i Det øverste sovjets presidium, vært del av Ukraina siden 1954. * Russland sto i april 2014 bak et opprør i de østlige ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk. Det utviklet seg til en lavintensitets-krig som pågikk frem til februar 2022. Anslagsvis 14.000 mennesker ble ifølge FN drept i kampene disse årene. * 24. februar 2022 gikk russiske styrker til fullskalainvasjon av Ukraina. * Tapstallene i den pågående krigen holdes hemmelig av partene. Men ifølge FN er minst 10.000 sivile drept. Russland påstår å ha drept eller skadd opp mot 400.000 ukrainske soldater. Ukraina hevder de russiske samlede tapstallene er minst like høye. * De vestlige NATO-landene har i kjølvannet av den russiske invasjon innført omfattende økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland. * Russiske styrker besetter per i dag rundt 20 prosent av det ukrainske landterritoriet. Krigen har drevet anslagsvis 6,5 millioner ukrainere på flukt. Kilder: FN/Det russiske forsvarsdepartementet/Ukrainas forsvarsdepartement/Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Mye av talen handler også om økonomi, helsevesen, skolesystem, skattesystem, og ikke minst russiske familieverdier.

Han oppfordrer blant annet russerne til å føde flere barn og drikke mindre alkohol.

– Vi må utvide vår multietniske nasjon, sier han.

TRANSNISTRIA: Separatistmyndighetene i Tranistria besluttet onsdag at de ville be russiske myndigheter om å «innføre tiltak for å beskytte Transnistria i møte med økt press fra Moldova» Arkivfoto: AFP Foto: SERGEI GAPON

Et annet tema det var knyttet spenning til i forkant av talen var om Putin ville kommentere hvordan de forholder seg til resolusjonsvedtaket til den moldovske utbryterregionen, Transnistria torsdag.

Det sa han imidlertid ingenting om.

Siden Russland innledet sin invasjon av Ukraina i 2022 har myndighetene i Moldova vært bekymret for at Russland kan ta Transnistria i bruk for å åpne en ny front i sørvest, mot Odesa.

Putin er kjent for sine lange taler, og det ligger an til at dette blir hans lengste tale om rikets tilstand. I fjor varte den i 105 minutter.