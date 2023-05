I kjent stil har Vladimir Putin kalt inn reserviststyrkene til militær trening, men to punkter «mangler» i dekretet fra den russiske presidenten.

FRYKTET MOBILISERING: Russiske soldater marsjerte stolte i Moskvas gater under Seiersdagen 9. mai. Flere russiske borgere frykter nå å bli mobilisert til krigføringen i Ukraina, ifølge ekspert. Foto: Pelagiya Tihonova / NTB.

Deler av reservestyrken i Russland vil snart måtte gjennomgå omfattende militær trening i landet, etter at president Vladimir Putin signerte et nytt dekret onsdag.

Selv om Putins innkalling er en årlig affære, får imidlertid denne treningen mer oppmerksomhet, fordi mange russiske borgere frykter å bli mobilisert til krigen i Ukraina, forklarer seniorforsker Una Hakvåg.

Nøyaktig hvor mange soldater Putin kaller inn til trening er uklart.

Punkt nummer to og tre i dekretet, beregnet til «offisielt bruk», mangler nemlig. Noe som igjen kan bety at myndighetene vil unndra antallet fra offentligheten.

Russland-eksperten Hakvåg tror også at Putins lupe kan være rettet mot en helt annen gruppe borgere.

JERNHÅND: Russlands president er kjent for å styre landet med jernhånd, men nøyaktig hvilke beslutninger som blir tatt bak lukkede dører er det få som vet. Foto: Mikhail Metzel / NTB.

Informasjon unntatt offentligheten

Mangelen på informasjon i russiske dekret, er ikke noe nytt. TV 2 har tidligere omtalt at Putins dekret om «delvis mobilisering», manglet et syvende ledd, som flere fryktet kunne føre til en hemmeligstemplet massemobilisering.

Seniorforsker Hakvåg, som jobber i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utelukker derfor ikke at de manglende punktene kan inneholde et hemmelig antall soldater.

– Det er ikke offentliggjort hvor mange soldater det er snakk om. Tidligere år er det blitt kalt inn 4000-5000 reservister til øvelser, men vi kan ikke utelukke at årets antall er større, sier hun til TV 2.

Det er ventet at de de innkalte reservesoldatene vil gjennomgå opplæring i landets væpnede styrker, i den russiske nasjonalgarden (Rosgvardia), i den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og andre statlige sikkerhetsbyråer.



– Formelt er det å bli innkalt til øvelse ikke det samme som å bli mobilisert. De væpnede styrkene gjennomfører fremdeles en del vanlig aktivitet i Russland, og det er også planlagt flere større bilaterale øvelser på russisk territorium i år som det kan være aktuelt at reservistene deltar på, sier Hakvåg.

Noen russiske borgere er likevel mer utsatt enn andre.

EKSPERT: Seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitut snakker russisk og har god kompetanse på russisk mobilisering. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Presses til å verve seg

Seniorforskeren er tydelig på at det er viktig å skille på vanlig verneplikt, innkalling av reservene, bruken av reservister fra det såkalte BARS-programmet og mobilisering til krigen.

Den vanlige vårverneplikten i Russland begynte 1. april og varer til 15. juli. Det er ventet at i løpet av denne tiden vil om lag 147.000 vernepliktige bli innkalt til hæren, skriver BBC i et innlegg på meldingstjenesten Telegram.



I tillegg har du russiske borgere som frivillig - eller under tvang - møter opp på militære registreringskontor. Hakvåg mener de er mest utsatt for å bli mobilisert.

Dette kan i praksis skje på to måter:

– Enten ved at de presses til å verve seg til militærtjeneste mens de er på øvelse, eller at de mottar en mobiliseringsinnkalling når de møter opp på registreringskontoret, sier seniorforskeren.

Tror denne gruppen kartlegges

Loven tilsier at reservestyrken kan innkalles til trening, men ikke oftere enn hvert tredje år og ikke over en lengre tid enn to måneder. Menige og sersjanter kan kun innkalles i en alder av inntil 35 år, underoffiserer inntil 50 år og overoffiserer inntil 55 år.

Forskeren nevner også en annen gruppe som kan være i Putins søkelys for tiden.

– Hvert år er det en del russiske borgere som tar militær spesialistutdanning ved sivile utdanningsinstitusjoner ved siden av et sivilt utdanningsløp. Disse overføres vanligvis rett til militærregisteret uten plikttjeneste, sier Hakvåg.

– Gitt dagens situasjon, vil jeg anta at dette er en gruppe de væpnede styrkene vil være spesielt interessert i å kartlegge ferdighetene til.

FATALE KONSEKVENSER: Å bli sendt til krigen i Ukraina kan få fatale konsekvenser. I landsbyen Vilkhivka har det blitt avdekket flere dødsfall blant russiske soldater. Foto: Felipe Dana / NTB.

Risikerer straff og bøter

Et kjent virkemiddel som den russiske militærmakten benytter seg av, er å sende ut innkallelser til øvelser for å få oppdatert helseinformasjon og kontaktinfo til borgere som står oppført i militærregisteret, forklarer Hakvåg.

Det vil kunne gjøre det lettere å kalle dem inn på et senere tidspunkt.



– Hvis jeg skal spekulere litt, vil jeg tippe at de i år hovedsakelig kaller inn personer som ikke har tjenestegjort nylig eller er i BARS-programmet, ettersom øvelsene er en fin måte å få oversikt over den fysiske formen og kunnskapen til borgere som ikke har tjenestegjort på en stund, sier hun.

Innbyggerne som er innkalt, men som ikke møter opp, risikerer straff og bøter.