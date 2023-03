Putins hemmelighet er avslørt

I mange år opererte den russiske trollfabrikken i det skjulte. Ingen visste hvem som grunnla og hvem som sto bak fabrikken.

Uavhengige russiske journalister forsøkte å få svar angående den såkalte «trollfabrikken».

Gikk undercover

En av dem er journalist Lyudmila Savtsjuk. Hun gikk undercover som russisk troll, og jobbet i to måneder for Internet Research Agency.

PROPAGANDA: Lyudmila Savtsjuk forteller hvordan trollfabrikken forsøker å påvirke holdningene i det russiske samfunnet. Foto: Dmitry Lovetsky

– De har tusenvis av falske kontoer på Twitter, Facebook og andre sosiale media. I tillegg er det forumsider, og hver dag ble vi gitt ti temaer vi skulle skrive om, sier hun og legger til:

–Det verste var å se hvordan de skapte og spredde falske nyheter og propaganda.

Skaper forvirring og desinformasjon

Trollfabrikker er en organisert form for trolling der bruk av falske kontoer, manipulasjon av sosiale medier og offentligheten gjøres på oppdrag for en aktør eller en interessegruppe.

Hensikten med trolling er i praksis å skape forvirring og å spre desinformasjon.

135 kommentarer om dagen

I russiske medier er det flere som har snakket ut etter å ha jobbet i fabrikkene. En av dem er Marat Mindijarov.

TROLLFABRIKK: Denne bygningen huser den såkalte trollfabrikken i St. Petersburg.. Foto: Mstyslav Chernov

Han begynte å jobbe i fabrikkene i 2014, men sluttet etter få måneder. Mindijarov sier til Washington Post at han følte seg som en karakter i George Orwell-boken «1984».

Ifølge ham var det rundt 400 ansatte på trollfabrikken, og alle måtte legge ut rundt 135 kommentarer i løpet av en arbeidsdag på 12 timer.

– Vi måtte late som om vi var ekte mennesker, og ikke bare troll, sier Mindijarov.

Han forteller at han måtte skrive det motsatte av det han tenkte. Mindijarov gir han et eksempel på innholdet i innleggene han skrev.

– Det var sanksjoner og rubelen hadde begynt å falle i kurs. Jeg skrev alt som var motsatt: Hvor fantastisk livet var, hvor fantastisk det var at rubelen begynte å styrke seg og slike absurditeter. At sanksjonene skulle gjøre oss sterkere osv.

Mindijarov forteller videre at han sluttet i jobben av moralske grunner, og at han ikke orket mer.

Inrømmet

14. februar i år kom Wagner-sjefen og «Putins kokk» Jevgenij Prigozjin med en innrømmelse.

På spørsmål fra journalister i det tyske magasinet Der Spiegel vedgår Prigozjin at det var han som grunnla den beryktede russiske trollfabrikken Internet Research Agency (IRA).

«PUTINS KOKK»: Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin(t.v.) ble styrtrik på lukrative, statlige catering-kontrakter. Foto: Misha Japaridze

– Jeg har aldri kun finansiert Internet Research Agency. Jeg oppfant den, jeg opererte den og jeg styrte den, sa Prigozjin og la til:

KOKKEN: Prigozjin og Putin på en matvarefabrikk i 2010. Foto: Alexei Druzhinin

– Det ble grunnlagt for å beskytte Russland fra den aggressive og anti-russiske propagandaen og fortellingen som kommer fra Vesten.

Innblanding i presidentvalg i USA

Hovedkvarteret til trollfabrikken IRA ligger i St. Petersburg, og holdes ansvarlig for store desinformasjonskampanjer i vestlige land.

Deriblant ble IRA sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet for å ha blandet seg inn i valgkampen.

Internet Research Agency (IRA) fikk stor oppmerksomhet etter at «trollfabrikken» ble anklaget for innblanding før, under og etter presidentvalget i USA i 2016.

Stempler Wagner som «internasjonal kriminell organisasjon»

Ifølge spesialetterforsker Robert Mueller forsøkte IRA å påvirke amerikansk politikk til fordel for Donald Trump.

Etterlyst av FBI

EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen. USA har stemplet Wagner-gruppen som en «internasjonal kriminell organisasjon».

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin er også etterlyst av FBI.

Prigozjin sa september 2022 at det var han som sto bak den russiske leiesoldatgruppa Wagner, som ble stiftet i 2014.

Prigozjin har tidligere avvist at han koblinger til både Wagner og Internet Research Agency. Oligarken, som har tette koblinger til Kreml, sier han grunnla Wagner for å sende krigere til Donbas i 2014.