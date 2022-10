Putin: – Vi har alltid stor respekt for det ukrainske folket

PUTIN: President Vladimir Putin taler under et videomøte med lærere. Han venter nederlagene i Ukraina de siste ukene er midlertidige. Foto: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool Photo / AP / NTB

Russlands president, Vladimir Putin, sa under et videomøte med lærere at Russland har stor respekt for det ukrainske folket, melder Reuters.

– Vi har alltid, og selv i dag til tross for den nåværende tragedien, stor respekt for det ukrainske folket, ukrainsk kultur, språk og litteratur, sa han.

Putin sier også at han har signert et dekret med «korrigeringer» til mobiliseringsordren han signerte 21. september, skriver nyhetsbyrået.

– Vil stabilisere seg

Putin viste til de fire annekterte regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja-regionene i Ukraina, og sa han ventet situasjonen ville stabilisere seg.

Reuters skriver dette er en indirekte erkjennelse av utfordringene som russerne står overfor for å hevde kontroll.

– Vi går ut fra det faktum at situasjonen vil bli stabilisert, og vi vil være i stand til å utvikle disse territoriene rolig, sa han.

Tidligere har en russisk talsmann sagt at de fire regionene står overfor en intensiv tilpasningsprosess, og at det vil bli vanskelig.

Lidd flere nederlag

Onsdag signerte Putin loven som fullfører annekteringen av regionene. Per i dag kontrollerer Russland bare deler av territoriet i de fire aktuelle ukrainske fylkene.

Russiske styrker har også lidd betydelige tap i to av de fire regionene siden fredag, da Putin signerte dekreter om å innlemme regionene i Russland

Putin sier at han venter at tilbakeslagene er midlertidige.