Putin: – Ukraina er en «kunstig stat»

Saken oppdateres

Ved midnatt norsk tid ble det mye omtalte intervjuet med tidligere Fox News-journalist Tucker Carlson og Vladimir Putin publisert på Tuckers egne hjemmesider Tucker Carlson Network.

Dette er første gang den russiske presidenten lar seg intervjue av en vestlig journalist etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.



Intervjuet med Russlands president er på rundt to timer.

Carlson åpner med å spørre Putin om invasjonen av Ukraina.

«Kunstig stat»

Carlson starter intervjuet med å ta opp den pågående krigen mellom Russland og Ukraina.

Putin omtaler Ukraina som en «kunstig stat», og hevder at deler av landet egentlig tilhører Ungarn og Romania.

– Derfor har vi all grunn til å slå fast at Ukraina er en «kunstig stat» skapt av Stalin, sier han.



I februar i 2022 gikk Russland til krig mot nabolandet.

Presidenten sier til Carlson at de to landene før eller siden må bli enige.

– Det var ukrainerne som startet krigen. Russlands mål er å stanse den, hevder Putin.

KRIG: Russland har påført Ukraina store ødeleggelser siden krigens start i februar 2022. Bildet er tatt etter et russisk angrep i Kyiv i januar i år. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Ifølge Putin er det ikke snakk om å invadere Polen eller Latvia.

– Hvorfor skulle vi gjøre det? Vi har ingen interesse av verden Polen, Latvia eller noen andre steder. Det er bare trusselspredning, sier han.



Samtaler om amerikansk journalist

Den amerikanske journalisten Evan Gershkovich som jobber for avisen The Wall Street Journal er beskyldt av russiske myndigheter for spionasje og sitter fengslet i Russland.

FENGSLET: Den amerikanske journalisten Evan Gershkovich sitter fengslet i Russland for mistanke om spionasje. Foto: AFP Photo/ NTB

Putin sier det nå pågår samtaler om å løslate journalisten.

– Samtaler er allerede i gang. Vi har hatt mange slike situasjoner tidligere, som har endt vellykket, og denne vil trolig også løses til slutt, sier han.



Presidentrelasjoner

Flere ganger i intervjuet sier den russiske presidenten at USA og Vesten må se at verden er i endring, og at USA må slutte å søke dominans til en hver pris.

Putin påpeker at han har et personlig forhold til tidligere president Trump, samt et veldig godt forhold til tidligere president George Bush Jr.

– Jeg hadde et personlig forhold til Trump også. Det handler ikke om personligheten til lederen, men om et «elite mindset», sier han blant annet om den tidligere presidenten.

RELASJON: I intervjuet med Carlson sier Putin at han hadde en personlig relasjon til USAs tidligere president Donald Trump. Foto: AP Photo/Evan Vucci

– Hvem sprengte Nord Stream?

Carlson spør Putin rett ut om om hvem som sprengte gassrørledningen Nord Stream.

– Du, svarer Putin og ler.

Carlson svarer på Putins vits med at han var opptatt den dagen.

Videre påker Putin at Carlson kanskje har et alibi, men det har ikke CIA. Han hevder videre at han har bevis for at CIA og USA står bak eksplosjonen.

– I disse tilfellene sier folk alltid at man skal se etter folkene med motiv. Men i dette tilfellet må man også se etter de som har evnene, fordi det er mange som har motiv, men det er ikke alle som har evne til å synke til havets bunn og utløse denne eksplosjonen, sier presidenten.