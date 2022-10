Putin truer med å stenge for korneksport

Russian President Vladimir Putin speaks at the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) summit, in Astana, Kazakhstan, Thursday, Oct. 13, 2022. (Konstantin Zavrazhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Russlands president Vladimir Putin truer fredag med å lukke de humanitære korridorene som sørger for at korn kan fraktes ut av Ukraina.

– Hvis det viser seg at de humanitære korridorene for ukrainsk korn brukes til terrorvirksomhet, er det ikke behov for disse, sier han på en pressekonferanse fredag.

Nylig ble broen som forbinder Krim-halvøya med Russland sterkt skadet i en voldsom eksplosjon og en påfølgende brann lørdag 8. oktober. Tre mennesker ble drept.

Ifølge sikkerhetstjenesten FSB kom en lastebil med sprengstoff, mest sannsynlig, med sjøveien fra Odesa. Det sier Putin ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

– Men det er ikke klart om dette ble gjort ved hjelp av kornlastere eller ikke, sier Putin.

– Tyskland gjør en stor feil

Putin benyttet også taletiden til å smelle mot Tyskland og Nato.

– Tyskland gjør en feil ved å ta side med Nato i Ukraina, sier Putin ifølge Reuters.

Den russiske presidenten mener Tyskland prioriterer lojalitet til Nato over sine egne nasjonale interesser.

Tyskerne har vært en storimportør av russisk gass. I takt med krigen i Ukriana og EUs sanksjoner, har imidlertid Russland snurpet igjen gasskrana til Tyskland og EU. Dette har bidratt til mangel på gass og skyhøye energipriser i Europa.

Takker Erdogan

Putin retter derimot en takk til Tyrkias president Tayyip Erdogan for hans rolle som mekler i krigen i Ukraina. Han berømmer også Kina og India for å jobbe for fredelige løsninger i Ukraina.

Erdogan og Putin hadde nylig et møte. De to har blitt enige om å utrede gassamarbeid. Forslaget går ut på å gjøre Tyrkia til et nytt knutepunkt for eksport av russisk gass.

ENIGE: Russlands president Vladimir Putin and Tyrkias president Tayyip Erdogan har blitt enige om å utrede en ny gassavtale som gjør Tyrkia til et knutepunkt for eksport av russisk gass. Foto: SPUTNIK

Han advarer mot ytterligere involvering fra vestlige land.

– En direkte konfrontasjon mellom Nato-styrker og Russland vil lede til en global katastrofe.

Han hevder at det vil bli gjort forsøk på mekling dersom Kyiv ønsker samtaler. Ifølge Putin var det ukrainerne om nektet å føre samtalene videre.

– Vi er åpne for samtaler. Det har vi alltid sagt, sier Putin, som samtidig sier han ser «ingen grunn» til å snakke med USAs president Joe Biden.

Hevder 220.000 soldater er på plass

Putin hevder at 220.000 soldater er hentet inn i den siste mobiliseringen. Han sier 16.000 nymobiliserte soldater involvert i krigen allerede.

– Det er ikke planer om en ytterligere militær mobilisering i Russland, sier Putin, som hevder at den nåværende mobiliseringen er ferdig innen to uker.

Som svar på angrepet på Krim-broen gjennomførte Russland en rekke rakettangrep mot ukrainske byer. Minst 19 mennesker ble drept-

– Det er ikke nødvendig nå med massive angrep. Det finnes andre oppgaver. Inntil videre. Og deretter vil det bli klart. Vi har ikke som mål å ødelegge Ukraina, sier presidenten om krigføringen.

Putin svarer «nei» på spørsmål om han angrer noe.

– Det som skjer nå er ubehagelig, men vi gjør det rette, følger han opp.

Pressekonferansen kommer kjølvannet av et møte med statslederne i Cis-landene (Samveldet av uavhengige stater), som består av ni tidligere sovjetrepublikker.