Putin skal ut og reise: – Omfattende operasjon

Siden invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Russlands president Vladimir Putin stort sett oppholdt seg hjemme i Russland.

Der er han godt bevoktet, selv om krigen har kommet noe nærmere, med flere droneangrep mot Moskva.

Nå planlegger imidlertid Putin reiser til både Tyrkia og Kina.

– Det er en omfattende sikkerhetsoperasjon, sier NUPI-forsker og Russland-ekspert Jakub Godzimirski til TV 2.

Nøye planlagt

Det er naturlig nok høyt hemmelighold rundt Putins reisevirksomhet, men Godzimirski sier hver detalj er nøye planlagt for å minske risikoen.

– Han reiser nok med sitt presidentfly, hvor han blir tatt godt vare på, sier Godzimirski.

Han trekker frem Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSO) som spesielt viktige.

– De har direkte ansvar for Putins personlige sikkerhet.

MINIMAL RISIKO: Jakub Godzimirski mener alt er tilrettelagt for minst mulig risiko når Putin skal ut og reise. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Godzimirski mener også Putin selv har god oversikt over sikkerhetsrutinene.

– Vi snakker om en statsleder som har god erfaring med å ta vare på seg selv. Jeg regner med at de har sine rutiner.

– Risikoen minimeres

En viktig forutsetning for Putins sikkerhet på reisene er dessuten at han kan nå både Kina og Tyrkia uten å måtte fly over fiendtlig luftrom.

– Han skal også reise til land som er veldig opptatt av å ta vare på sine egne statsledere, så sikkerhetstjenestene der kommer nok til å bidra mye, sier Godzimirski.

Han tror ikke reisene kommer til å by på store sikkerhetsutfordringer.

– Enhver reise medfører en viss risiko, men jeg regner med at den risikoen minimeres i dette tilfellet.

Viktige besøk

Godzimirski mener besøkene til Tyrkia og Kina er såpass viktige for Putin å gjøre fysisk, at han er villig til å ta risikoen ved reisen.

Ved et fysisk møte vil statslederne slippe risikoen for telefonavlytting, samt at Putin vil vise sitt eget folk at han ikke er isolert.

– Reisen til Kina er opplagt fordi de er Russlands viktigste strategiske, og etter hvert økonomiske, samarbeidspartner, sier Godzimirski.

SKÅL: Kinas president Xi Jinping og Russlands president Putin er gode samarbeidspartnere. Foto: Sputnik / Reuters / NYB

Han mener Putin vil forsikre seg om at han holder seg i varmen hos den kinesiske presidenten, Xi Jinping.

Tyrkia er også en viktig aktør for Russland og Putin, selv om forholdet er komplisert.

– Det er nok forholdsvis god personlig kjemi mellom Putin og Erdogan, sier Godzimirski.

Samtidig som Tyrkia er medlem av NATO, har de også spilt en viktig rolle for Russland i å omgå vestlige sanksjoner.

President Erdogan har også holdt kommunikasjonen åpen med Putin.

– Ingen risiko

Også professor i internasjonal politikk, Janne Haaland Matlary, mener Putin trygt kan reise til både Kina og Tyrkia.



– Det er absolutt ingen risiko. Hvis det er noen som har et fungerende sikkerhetsapparat rundt seg i denne verden, så er det han, sier Matlary til TV 2.

Hun understreker at vertslandene har ansvar for sikkerheten ved statsbesøk.

VIKTIG: Janne Haaland Matlary mener Putins kommende besøk blir svært viktige. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Matlary mener møtene med Xi og Erdogan er svært viktige for Putin.

– Det er viktig for Russland å vise at man har en aktiv utenrikspolitikk, og det er en stor triumf å være invitert av NATO-landet Tyrkia, sier hun.

– Det kinesiske besøket er en ordinær gjenvisitt, og understreker det tette forholdet mellom landene.