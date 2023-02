Putin skal ha blitt redd for å fly

Russlands president skal nå komme seg rundt ved hjelp av et pansret tog.

TOGTUR: Putin tar et offentlig tog i Russland. Foto: Alexei Druzhinin/AP

Det regimekritiske gravenettstedet Dossier Centers hevder at Vladimir Putin nå unngår å bruke det russiske presidentflyet, og i stedet velger å reise med pansret tog når han reiser rundt i Russland.

Bakgrunnen skal blant annet være frykt for at flyet skal bli skutt ned, hevder nettstedet, som gjengis av Sky news. En annen grunn skal være at man da ikke kan spore bevegelsene hans.

Toget ble klargjort for presidenten tilbake i 2014-2015, men statsoverhodet begynte å kjøre det konstant i andre halvdel av 2021, da den russiske hæren begynte å forberede seg på en invasjon av Ukraina.

TOG: Soldater som ble mobilisert i Russland før de går om bord på et tog på en jernbanestasjon. Foto: AP

Toget, som aldri har blitt fotografert fra utsiden, kan ikke skilles fra andre tog i det russiske jernbanesystemet. Det har den samme gråfargen med en rød stripe.

Putin bruker sjeldent det pansrede toget offentlig, og ble sist fotografert inne i det for over ti år siden.