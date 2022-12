Putin: Russland vurderer kjernefysiske førsteslag i sin militærdoktrine

Russlands president Vladimir Putin under et møte i Den eurasiske økonomiske union i Kirgisistans hovedstad Bisjkek fredag. Foto: SPUTNIK/NTB

Bare dager etter at Vladimir Putin sa at faren for atomkrig øker, snakket den russiske presidenten igjen om atomvåpen, melder Bloomberg.

I forbindelse med et toppmøte i Bisjkek i Kirgisistan sa Putin at Russland vurderer kjernefysiske førsteslag i sin militærdoktrine, melder TASS.

– Hvis det er tale om preventiv bruk av atomvåpen, bør vi kanskje tenke på å adoptere våre amerikanske partneres tilnærming, sa Putin og viste til det han kaller USAs strategi for såkalte preventive angrep.

Under en periode av den kalde krigen hadde både Russland og Nato en såkalt førsteslagsdoktrine.

Russlands president Vladimir Putin inviterte Aleksandr Lukasjenko, presidenten i Belarus, til å følge atomøvelsen Grom 19. februar i år. Foto: AFP/NTB

Putin har med jevne mellomrom truet med å bruke atomvåpen for å forsvare Russland.

To ganger i år har Russland gjennomført atomøvelsen Grom (Torden), med landets kjernefysiske styrker. Den første fant sted få dager før fullskalainvasjonen av Ukraina, og den andre i oktober.

Ifølge Russlands atomvåpendoktrine kan den russiske staten svare med hjelp av atomvåpen når landets eksistens er truet.

USAs atomvåpenstrategi er formulert i «2022 Nuclear Posture Review», der Biden-administrasjonen blant annet skriver at det vil være for risikabelt å ha en «No First Use»-tilnærming.

Truende retorikk

Torsdag sa Tysklands statsminister Olaf Scholz at risikoen for at atomvåpen blir brukt i Ukraina-krigen var blitt mindre takket være internasjonalt press mot Russland.

– En ting har endret seg foreløpig: Russland har sluttet å true med å bruke atomvåpen. Det skjer som svar på at det internasjonale samfunnet har trukket en grense, sier Scholz i et intervju med tyske Funke torsdag.

På spørsmål om trusselen om en atomkonflikt har blitt avverget, svarte Scholz at det foreløpig har blitt satt en stopper for det.

Blant annet skyldes den positive utviklingen et nylig besøk Scholz avla i Kina, mener han.

– Under mitt besøk i Beijing ga Kinas president Xi Jinping og jeg sammen uttrykk for at atomvåpen ikke må brukes. Kort tid etter bekreftet G20-landene denne posisjonen, sier han.

CIA-sjef advarte

Russlands truende språkbruk og retorikk om bruk av atomvåpen, var i november tonet ned, ifølge den amerikanske tenketanken ISW.

I november advarte CIA-direktør Bill Burns sin russiske motpart Sergej Narysjkin under et møte i Tyrkia om konsekvensene dersom Russland skulle utplassere atomvåpen i Ukraina.

Samtidig møttes Kinas Xi Jinping og USAs Joe Biden for første gang ansikt til ansikt som presidenter, og var enige om at atomvåpen aldri skal tas i bruk.

Disse møtene fant sted en drøy uke etter at russiske ledere ifølge New York Times hadde diskutert mulige angrep med taktiske atomvåpen i Ukraina. Årsaken var angivelig manglende suksess på slagmarken.

I en tale 21. september truet Putin med å ta i bruk alle midler, for å forsvare fire ukrainske fylker som Russland innlemmet etter ulovlige annekteringer og «folkeavstemninger». Samtidig anklaget han Vesten for å bedrive «kjernefysisk utpressing».

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin.