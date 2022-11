– Putin risikerer at tiden arbeider mot ham

Til stor glede for innbyggerne har ukrainske styrker tatt tilbake kontrollen av Kherson by. Likevel er ikke den russiske tilbaketrekkingen bare gode nyheter, mener ekspert.

NEDERLAG: Den russiske uttrekkingen av Kherson by blir ansett som et stort nederlag for president Vladimir Putin. Han risikerer også at tiden kan arbeide mot ham, mener Ukraina-ekspert. Foto: Sergei Bobylev / Sputnik / Kremlin / AP / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier byen Kherson er under ukrainsk kontroll etter russisk tilbaketrekning.

– Vårt folk. Vårt Kherson, skriver presidenten på Telegram fredag kveld.

De ukrainske styrkene ble fredag møtt av store folkemengder i sentrum av byen.

Videoer verifisert av BBC viser ukrainere som feirer sammen med soldater. Festen har fortsatt i gatene utover kvelden, ifølge The Guardian.

FEIRER: Ukrainere har også samlet seg i sentrum av Kyiv for å feire at Ukraina har tatt tilbake kontrollen over Kherson by. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

Ikke bare gode nyheter

Det var onsdag denne uken at Russland kunngjorde tilbaketrekkingen av russiske styrker fra Kherson.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til TV 2 at tilbaketrekkingen antagelig skjer fordi Russland ikke har mulighet til å holde byen.

Han forklarer at Ukraina har isolert Kherson med å ødelegge broer over Dnipro. Det gjør at russerne sliter med å sende etterforsyninger til byen.

TO ÅRSAKER: General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen peker på to årsaker til at tilbaketrekkingen ikke bare er gode nyheter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Da risikerer de en masseovergivelse, som vil være et mye større nederlag. Da er det bedre å trekke styrkene tilbake over Dnipro.

Diesen tror Russland egentlig ikke hadde noe valg. Han poengterer også at dette ikke bare er gode nyheter, og peker på to årsaker.

Russiske styrker har sikkert minelagt byen som gjør det vanskelig for ukrainske styrker å ta kontroll over byen. Russiske styrker kan nå skyte med artilleri fra andre siden av elven mot byen, uten å ta hensyn til at de har egne soldater der.

Alesia Mitsyk bekymrer seg for sønnen Nikita, som er dronepilot i Ukraina. TV 2 har fått tilgang til unike bilder fra fronten. Se klippene her:

– Formidabelt nederlag

Kunngjøringen om å trekke ut styrkene fra Kherson er en av Russlands største tilbakeslag i krigen.

Det er også et potensielt vendepunkt i krigen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Det er et veldig stort nederlag for Putin, både politisk og militært. Dette var den eneste provinshovedstaden russerne har tatt kontroll over.

Han legger til at Kherson også er den største byen i området som Russland har annektert og erklært som russisk for all fremtid.

– Det viste seg å vare i åtte uker. Så dette er et formidabelt nederlag også politisk.

– Hvilke følger kan dette nederlaget få?

– Det styrker selvfølgelig misnøyen med Putin blant hans egne kritikere i Moskva. Det er jo kanskje det han må tenke mest på.

– Den politiske konsekvensen av det som skjer på slagmarken er vel så viktig som den militære.

PUTIN: President Vladimir Putin kan like godt risikere at vinteren og tiden motarbeider ham i Ukraina, sier Diesen. Foto: Sergei Savostyanov / Sputnik / Reuters / NTB

Kampene vil flytte seg

Selv om tilbaketrekkingen er et stort nederlag for Putin, sier Diesen han nå har et bedre utgangspunkt for å holde Ukraina på dette frontavsnittet.

– For det blir selvfølgelig vanskeligere for ukrainerne å angripe over Dnipro og fortsette å presse russerne tilbake. Slik det vil være for russerne å prøve å ta det tilbake, sier han, og legger til:

– Det betyr antakelig at kampene vil flytte seg til et annet frontavsnitt i løpet av de kommende dagene og ukene.

Diesen tror kampene antagelig vil flytte seg nordøst i landet, hvor Ukraina tidligere har hatt stor fremgang, eller lenger sør i Donetsk.

– Her er mulighetene til stede for å trenge russerne tilbake og dele det russisk-okkuperte området i to.

Diesen sier det nå spekuleres i om Putin prøver å etablere forsvarsstillinger langs hele fronten, med sikte på å holde dem gjennom vinteren.

For deretter å gjenoppta offensive operasjoner til våren.

– Jeg tviler på om han vil greie det. Fordi tiden arbeider egentlig ikke for russerne. Tiden, været og vinteren arbeider minst i like stor grad for ukrainerne.

Det begrunner Diesen med at ukrainske soldater antagelig har bedre utstyr, trening og forutsetninger.

– Putin kan like godt risikere at vinteren og tiden motarbeider ham og gjør det vanskeligere for russerne – enn det motsatte.