Putin møter større motstand fra russere

I over et halvt år har det foregått intense kamper i Ukraina, som krever mange menneskeliv. Noe som blir bekreftet med nye satellittbilder.

Kirkegården i den strategisk viktige byen Mariupol har blitt betraktelig større. Nylig ble også strømnettet i landet angrepet, noe som førte til at blant annet store deler av Kyiv ble stående uten tilgang til strøm og rent vann.

Kampmoralen til de ukrainske styrkene har hele tiden vært høy. Seniorforsker fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kristian Åtland, mener at denne blir enda høyere med tiden.

– Krigsforbrytelsene som blir avdekket er bare med på å styrke kampviljen til ukrainerne. For russerne blir det lavere, og nå vil flertallet ha forhandlinger, sier Åtland.

PRESS: President Vladimir Putin er under press også på hjemmebane, sier eksperter. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / NTB

Flertall mot krigen

I Russland er stemningen alt annet enn bra, skal vi tro en nylig lekket undersøkelse. Undersøkelse viser at det er et kraftig fall i antallet russere som støtter Putins krig.

Det uavhengige russiske nettstedet Meduza har fått tilgang til undersøkelsen.

Den viser at det i november var kun 25 prosent av de spurte som støttet krigen. I juli var det 57 prosent av de spurte som støttet krigen.

I tillegg har det vært en kraftig økning i hvor mange som vil ha fredssamtaler. I juli var det 32 prosent. I november var det hele 55 prosent av de spurte.

DONETSK: Betydelig færre russere støtter nå krigen. Her fra en utbombet leilighet i Donetsk. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Det er Levada-senteret, som har utført studien, som ikke var ment for offentligheten. Levada-senteret er ifølge Meduza Russlands eneste store uavhengige forskningsinstitutt som foretar spørreundersøkelser.

Tobias Sæther er forsker ved Stabsskolen i Forsvaret, og jobber på Ukraina-prosjektet til Stabsskolen. Han mener resultatet av spørreundersøkelsen bør bli sett på som en indikator på en trend, og ikke et fasitsvar.

FORSKER: Tobias Sæther er forsker ved Ukraina-prosjektet ved Stabsskolen. Foto: Forsvaret

– Det er utfordringer for det er et skille mellom hva russere uttaler offentlig, og hva som er deres private meninger.

– Vi ser ingen tegn til at det russiske regimet vil begrense krigshandlingene eller aktivt fremme fredsforhandlinger, sier Sæther.

Ny aktør begynner å tvile

Avdelingssjef for Europa og Sentral Asia i Den norske Helsingforskomité, Inna Sangadzhieva, mener de er viktig å ta spørreundersøkelsen med en stor klype salt.

– Det er vanskelig å bevise at meningsmålinger i Russland er troverdige, sier hun til TV 2.

Hun forteller derimot om en spesiell utvikling.

– Det som er nytt nå, er at også de meningsmålingene som er for regimet, begynner å skrive om fallet i støtten til «spesialoperasjonen».

RUSSLANDKJENNER: Inna Sangadzhieva jobber i Den norske Helsingforskomité og er russlandkjenner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette mener hun blant annet henger sammen med at det blir vanskeligere for propagandamaskinen i Russland å forsvare krigen, fordi de som sender ut propaganda nå selv ikke tror på det.

Sangadzhieva forteller at regimet i Russland nå forholder seg til tre hovedpunkter.

– Det navigeres nå på tre stolper. Den ene er at Putin kjøper seg tillitt, ved å tilby de som reiser i krigen en engangsstønad, eller finansiellstøtte. Det andre er propagandamaskinen begynner å tvile på seieren selv. Det tredje er at guvernører i Russland har begynt indirekte å sabotere krigen.

Mobilisering medvirkende

Kristian Åtland i FFI peker på den russiske presidenten Vladimir Putin sin mobilisering som en påvirkende faktor.

Sent i september ble det klart at Putin hadde skrevet under på et dekret hvor det sto at 300.000 russere skulle mobiliseres til krigen.

Mobiliseringen førte til at flere russere flyktet fra landet, for å unngå å bli sendt til krigen.

SJEFSFORSKER: Kristian Åtland jobber som sjefsforsker ved FFI. Foto: FFI

– Mobiliseringen tvang den jevne russer til å ta stilling til krigen. Russerne ble mer påvirket av krigen, og det var ikke lenger frivillig å være med.

– Det gjør krigen mer upopulær, sier Åtland.

Også direktøren for Levada-senteret, Denis Volkov, er enig i at mobiliseringen har spilt en viktig rolle i stemningsskiftet. Ifølge Meduza sier Volkov at endringen skjedde etter at Putin annonserte mobiliseringen den 21. september.

– Dette er ren motvilje til å personlig delta i krigen, sier Volkov.

Åtland mener at dynamikken i krigen nå har endret seg, fordi Ukraina nå tar tilbake store områder. De siste dagene har ukrainske styrker tatt tilbake kontrollen over områder som ligger på østsiden av Dnipro-elven.

Den ukrainske offensiven har fra før tatt tilbake områder både i Kharkiv og Kherson.

Sangadzhieva mener mobiliseringen er med på å skape full forvirring og kaos i samfunnet. Fra offisielt hold er mobiliseringen allerede ferdig, men i praksis fortsetter den. Hun forteller at dette skjer spesielt i distriktene. Hun mener mobiliseringen også har vært medvirkende på fallet i meningsmålingene.

– Fallet blant støttespillere av regimet skjedde etter at Putin varslet en full mobilisering. Nå må hver enkelt forholde seg til krigen. Propaganda på TV fungere ikke lenger.

Flere medvirkninger

Sæther mener derimot at det ikke bare er mobiliseringen som er årsaken til at færre russere nå støtter krigen. Han forteller at årsaken til at mobiliseringen lot vente på seg så lenge, er fordi at det har svak støtte i befolkningen.

– Russerne ser nå at krigen ikke er gjennomført på en profesjonell måte, at de økonomiske kostnadene er store og at mange russiske soldater har dødd på slagmarken. Så har man lidelsene til det ukrainske folket, forteller Sæther.

ZHYTOMYR: Flere sivile ukrainere har deltatt i kampene for å forsvare landet sitt. Foto: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

I tillegg peker Sæther på en Krym-effekt, som man så etter annekteringen av Krym i 2014.

– Russland lyktes med annektering, og dette var populært i betydelig lag av den russiske befolkningen, og økte Putins oppslutning. Det er det motsatte av hva vi ser nå, der det ikke går bra med Russland, men man forsøker å fremstille det som om Russland når sine målsetninger, sier han.

– Mange vil fryse i hjel

Det har lenge vært en stillestående krig, mye på grunn av været i Ukraina. Ifølge Åtland er det vanskelig for begge parter å bevege seg, på grunn av mye gjørme.

– Men nå er det vinter og da blir bakken hardere. Da blir det lettere å kjøre, noe som vil gå i favør Ukraina før Russland vil få en effekt av mobiliseringen.

Men om vinteren vil skaffe et større skifte i krigen, er ikke lett å si, men Åtland mener at Ukraina vil forsøke å benytte seg av vinteren.

KYIV: I hovedstaden til Ukraina har snøen lagt seg Foto: Gleb Garanich / Reuters

Selv om vinteren nå gjør det lettere for de militære styrkene å bevege seg, frykter Åtland og at flere vil fryse i hjel i tiden fremover.

Flere bor i hardt skadede hus, uten mulighet for å varme opp boligen. Det er satt opp varmetelt flere steder i Ukraina hvor det er mulig å få noe varmt å drikke, og strøm for å lade telefoner. Flere steder i landet ble rammet etter et massivt russisk angrep på strømnettet.

Åtland forklarer at Ukraina er raske med å bygge opp en midlertidig løsning for strømnettet, i tillegg til å få flere aggregater fra Vesten.

– Man er ganske avhengig av strømforsyning for å overleve vinteren i Ukraina. Det kan skje at folk fryser i hjel, og det har sikkert skjedd allerede, sier Åtland.