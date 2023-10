Putin med nye trusler: – Ingen sjanse for å overleve

Russlands president, Vladimir Putin, taler torsdag ettermiddag under et møte i tankesmia Valdaj diskusjonsklubb i feriebyen Sotsji.

I sitt innlegg langer fyrer han nok en gang løs mot Vesten og USA, skriver Reuters.

Han anklager Vesten for å ha mistet virkelighetssansen og for å fyre opp under konflikten i Ukraina, melder Reuters.

– Det ser ut til at våre samarbeidspartnere i Vesten fullstendig har glemt at det finnes begreper som rimelig selvbeherskelse, kompromisser, og vilje til å gi etter for noe, for å oppnå et akseptabelt resultat for alle.

– De er bokstavelig talt besatt av bare én ting – å presse sine interesser for enhver pris. Hvis det er deres valg, la oss se hva som kommer ut av det.

KALLER USA ARROGANT: Putin talte under et møte i regi av tankesmia Valdaj diskusjonsklubb. Han spør blant annet USA hvem de egentlig er. Foto: Grigory Sysoyev / Sputnik / Kreml via AFP / NTB

– Hvem er dere egentlig?

Videre anklager han USA for arroganse og for å fortelle andre land hvordan de skal oppføre seg.

– Hvem er dere egentlig? Hvilken rett har dere til å advare noen? Kanskje det er på tide at dere selv blir kvitt arrogansen, og slutter å oppføre dere på denne måten mot verden, sier han.

Putin sier Russland ser på alle sivilisasjoner som likeverdige og er klare for «konstruktivt samarbeid».

– Mens Vesten – etter å ha glemt betydningen av kompromiss – ser på ethvert land som motsetter seg dem som en fiende.

Presidenten lister opp Kina, India og arabiske land som eksempler.

Ny atomtrussel

Etter innlegget fikk presidenten spørsmål om Russlands kjernefysiske doktrine er utdatert.

– Hvis Russland blir angrepet, er det ingen sjanse for noen å overleve, sier Putin, og legger til:

– Hvorfor burde Russland endre sin kjernefysiske doktrine? Ingen ved sine fulle fem vil bruke atomvåpen mot Russland.

Putin mener det ikke er behov for å endre landets kjernefysiske doktrine, ettersom potensielle fiender kjenner til de Russlands kapasiteter.

– Vi startet ikke krigen

Putin hevder nok en gang at Russland ikke startet krigen i Ukraina.



– Det er et permanent økende militært og politisk press fra Vesten. Vi må svare. Jeg har sagt mange ganger at det ikke var vi som startet krigen i Ukraina. Tvert imot, vi prøver å få slutt på den, sier han.

– Vesten skaper et fiendebilde av ethvert land som er imot dem, inkludert arabiske land.

Russland startet sin fullskala invasjon av nabolandet 24. februar 2022, og har i strid med folkeretten okkupert og annektert fire ukrainske fylker i strid med folkeretten.