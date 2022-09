Putin med kraftig atomadvarsel

SMATALE: Putin og Macron har snakket sammen på telefon om sikkerhetssituasjonen i Ukraina. Foto: Ludovic Marin / Pool via Reuters / NTB

Russlands president, Vladimir Putin, har snakket med Frankrikes president, Emmanuel Macron, på telefon.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Presidentene diskuterte blant annet sikkerhetssituasjonen i Ukraina og problemer knyttet til global matsikkerhet.

Macron ba blant annet Putin om å umiddelbart stanse den militære aktiviteten i Ukraina.

OPPFORDRINGER: Frankrikes president, Emmanuel Macron, kom med flere oppfordringer til den russiske presidenten. Foto: Ludovic Marin / AP / NTB

Ba Putin innrette seg

Tilstedeværelsen av russiske styrker ved atomkraftverket i Zaporizjzja er grunnen til at sikkerheten ved anlegget er svekket, sa Macron til Putin.

I samtalen uttrykte både han og Putin at det er tid for et «ikke-politisert samarbeid» om situasjonen, hvor Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er delaktig.

Han oppfordret også de russiske styrkene om å fjerne både lette og tunge våpen fra kraftverket, og at Moskva bør innrette seg etter IAEA sine anbefalinger for å sikre sikkerheten på stedet.

– Presidenten vil opprettholde kontakten med president Volodymyr Zelenskyj og direktøren for IAEA, heter det i en uttalelse fra den franske presidenten.

Macron har også nylig snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om situasjonen ved kraftverket.

– De kommende dagene vil han igjen snakke med president Putin, slik at en avtale som garanterer for sikkerheten ved kraftverket kan bli utformet.

ADVARSEL: Vladimir Putin kom med atomadvarsel i en samtale med den franske presidenten. Foto: Valery Sharifulin / TASS / Reuters / NTB

«Katastrofalt»

Situasjonen ved anlegget, som ligger sørøst i Ukraina, har i lang tid vært ustabil på grunn av krigføring mellom ukrainske og russiske styrker.

Både Russland og Ukraina beskylder hverandre for angrepene mot kraftverket.

I samtalen advarte Putin den franske presidenten om at et angrep mot kraftverket kunne bli «katastrofalt».

– Russisk side viet oppmerksomhet til jevnlige ukrainske angrep på kraftverket, inkludert lager for radioaktivt avfall, som er fylt av katastrofale konsekvenser, heter det i uttalelse fra Kreml.

STENGES NED: Russiske soldater ved atomkraftverket Zaporizjzja, sørøst i Ukraina, tidligere i år. Nå stenges den siste reaktoren ved anlegget. Foto: AP / NTB

Den statlige operatøren, Energoatom, opplyste søndag at den siste reaktoren er koblet fra strømnettet, og at det nå gjøres forberedelser for å kjøle den ned.

Kjernekraftverket Zaporizjzja er det største i Europa. Anlegget er kontrollert av russiske styrker, men driftes fortsatt av ukrainske ansatte.