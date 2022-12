Putin må velge mellom to onder: – Stor risiko

REKRUTTERER: Her står soldater som er blitt mobilisert akt før de går om bord på et tog på en jernbanestasjon i Tjumen, Russland, fredag 2. desember 2022. Foto: AP / NTB

Etter å ha blitt mottatt som en helt i Washington D.C reiste Ukrainas president Volodymyr Zelensky hjem med en dyster nyhet i bagasjen.

President Vladimir Putin har nemlig lovet det russiske forsvaret ubegrenset med økonomiske midler til videre mobilisering i landet.

MOBILISERER: Russlands president, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel

Krigen skal fortsette for fullt, var budskapet fra den russiske statslederen til de russiske forsvarstoppene under årsmøtet i Moskva onsdag 21. desember.

– Alle mål vil bli nådd, sa Putin.

REKLAME: Det russiske utenriksdepartementets bygning sett bak en reklametavle i sentrum av Moskva 13. oktober 2022. Oppå bokstaven «Z», et taktisk insignia brukt av russiske tropper i Ukraina, heter det «for en verden uten nazisme». Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Mobiliseringen fortsetter

Som følge av den ti måneder lange krigen, åpner Putin og forsvarsminister Sergei Sjojgu for å styrke forsvaret med ytterligere 500.000 soldater, fra 1 million til 1,5 millioner.

Men hvor skal de finne nye, «frivillige» soldater?

For å svare på spørsmålet får TV 2 hjelp av seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

– Putins innrømmelse av at krigen ikke går etter planen tidligere i uka, tyder på at han forbereder befolkningen på nye runder med mobilisering, sier hun til TV 2.

Kremls fremtidsplan for forsvaret: Under årsmøtet i Moskva onsdag 21. desember åpnet russiske myndigheter for å: Gjenopprette militærdistriktene Moskva og Leningrad, danne et nytt hærkorps og danne 17 nye manøverdivisjoner.





Opprette en rekke nye militære enheter tilknyttet den russiske hær- og marine-avdelingene, samt styrke flere eksisterende militære enheter.





Øke styrken til de russiske væpnede styrker til 1,5 millioner tjenestemenn, inkludert 695 000 kontraktstjenestemenn: Soldater som, i likhet som førstegangstjenestesoldater, kun krever tre måneders grunnopplæring og minimum én måneds spesialisert trening i en avdeling før de kan anvendes i strid.





Vernepliktiges lavalder skal gradvis øke fra 18 til 21 år, mens den øvre aldersgrensen for vernepliktige skal øke fra 27 til 30 år. Kilde: ISW

Mobiliseringsordren, som ble vedtatt av myndighetene i Moskva i september, er fortsatt gjeldene.

For den sivile befolkningen i Russland betyr det en vedvarende fare for å bli beordret ut i krig av det russiske forsvaret, uten at det må en offentlig kunngjøring til.

DEMONSTRASJONER: Gjennom høsten har russisk opprørspoliti arrestert flere demonstranter som har klaget på mobiliseringen. Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko og Alexander NEMENOV / AFP

Som følge av den fungerende mobiliseringsordren, kan heller ikke nåværende russiske soldater avslutte sitt tjenesteforhold, med mindre de når pensjonsalder eller blir tjenesteudyktig – i form av eksempelvis stridsskader.

– Jeg tenker at det er sannsynlig at russiske myndigheter kommer til å gjøre det [mobilisere flere] over nyttår, når høstens innrullering i førstegangstjenesten er avsluttet. Det er sannsynlig at de som avslutter førstegangstjeneste nå i desember vil bli enten forsøkt «frivillig» vervet eller, hvis de nekter, mobilisert.

ØVELSE: Rekrutter skyter fra snikskytterriflene sine under en militærtrening på en skytebane i Rostov-on-Don-regionen i Sør-Russland, tirsdag 4. oktober 2022. Foto: AP / NTB

Forbundet med stor risiko

Seniorforsker Hakvåg forklarer at planen om å øke antall soldater nå må ses i lys av to pågående konflikter:

Den pågående krigen i Ukraina.

Opprettelsen av ytterligere militære enheter i Nordvest-Russland – som svar på at Nato nå vurderer Sverige og Finlands søknader om medlemskap.

Men:

– Dette er ikke noe som enkelt vil la seg gjøre gjennom å rekruttere frivillige.

Skal Russland øket antallet soldater må de velge minst et av to onder, ifølge Hakvåg.

– Da må de enten gjeninnføre obligatorisk førstegangstjeneste for alle mannlige borgere, eller utvide førstegangstjenesten til to år – slik den var tidligere, sier FFIs seniorforsker.

I dag tjenestegjør 30-40 prosent av den mannlige befolkningen i vernepliktig aldersgruppe, som er 18-27 år.

– Begge deler vil være upopulært i befolkningen og vil ikke gi noen umiddelbar russisk fordel i krigen, siden det er stor innenrikspolitisk risiko forbundet med å sende personer i førstegangstjeneste i krig.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, mener Russland må militarisere økonomien og samfunnet mye mer om de skal nå målene sine.

– De må utvide de væpnede styrkene til 1,5 millioner, opp fra 1. Det tar tid å bygge opp nye styrker og fase inn disse. Russland er tydelig svekket militært, men de gjør de kan for å mobilisere. De rekrutterer via nye vernepliktige. De er på vikende front på kort sikt, for dette tar tid, sa Røseth til TV 2.

Full av hull

Russland startet invasjonen med mål om å raskt underlegge seg strategisk viktige områder i Ukraina.

Det store krigsmaskineri var, og er, fortsatt omfattende, med mye landstyrker fra hæren, men også: marineinfanteri, luftlandestyrker, spesialstyrker, russiske innenriksstyrker (som tsjetsjenske sikkerhetsstyrker), og til slutt – private aktører som Wagner gruppen.

Kommunikasjonen mellom avdelingene har derimot vært dårlig, og i likhet med en sveitserost, har Russland sine forsøk på å sette forsvarslinje, på flere hundre kilometer, vært full av hull.

FORSVAR: En ukrainsk soldat fra en artillerienhet skyter mot russiske stillinger utenfor Bakhmut 8. november 2022 Foto: BULENT KILIC / AFP

Historiens gang tilsier også at Russlands viktigste mål, Kyiv, aldri havnet under russisk kontroll. Ukrainske myndigheter valgte også å stå igjen sammen med den øvrige befolkningen, fremfor å flykte landet.

Over 300 dager og en rekke ukrainske motoffensiver senere, er situasjonen snudd på hodet.

Flere militærstrategiske eksperter mener at momentet nå ligger hos ukrainerne og deres motoffensiv, i det krigen raser fremover i den bitende vinterkulden.